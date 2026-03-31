NARIT จัดค่ายเยาวชนดาราศาสตร์อาเซียน AAC 2026 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดค่ายเยาวชนดาราศาสตร์อาเซียน “ASEAN Astronomy Camp” หรือ AAC 2026 ดำเนินการโดยศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก (ITCA) นำเยาวชนกว่า 42 คน จาก 12 ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สัมผัสประสบการณ์การดูดาว บนยอดดอยอินทนนท์ พื้นที่ที่มีฟ้าดีที่สุดแห่งหนึ่งของไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ภาษา เยี่ยมชมหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางดาราศาสตร์ที่ล้ำหน้าและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ค่ายเยาวชนดาราศาสตร์อาเซียน (ASEAN Astronomy Camp - AAC 2026) เป็นค่ายดาราศาสตร์นานาชาติ ที่เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 15 - 19 ปี จากภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก ร่วมเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ มุ่งสร้างประสบการณ์ เรียนรู้ดาราศาสตร์ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สร้างความประทับใจ ความตระหนักและตื่นรู้
พัฒนาความสนใจในเชิงวิทยาศาสตร์ทั้งเยาวชนไทย และนานาชาติการจัดค่าย AAC 2026 ครั้งนี้ ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม มีเยาวชนสนใจสมัครเข้าร่วมจากนานาประเทศกว่า 200 คน และมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 42 คน จาก 12 ประเทศ ได้แก่ ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บังกลาเทศ อิตาลี ฟินแลนด์ โรมาเนีย และนักเรียนจากประเทศที่ไกลออกไปอีกครึ่งโลกอย่างโดมินิกันรีพับลิก ก็เดินทางมาร่วมค่ายนี้ด้วย
กิจกรรมในค่าย AAC 2026 ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ควบคู่ประสบการณ์การลงมือทำจริง และเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม ภายใต้บรรยากาศที่สนุกและเป็นกันเอง ตลอดระยะเวลา 4 วันในการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ผ่านกิจกรรมหลากหลาย เช่น การแข่งขัน “Astro Challenge” ที่จำลองมาจากการแข่งขันตอบคำถามปริศนาดาราศาสตร์ระดับประเทศของ NARIT กิจกรรม “แรลลี่ดาราศาสตร์” ที่แต่ละทีมจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าร่วมกันระหว่างค่าย AAC กิจกรรมเรียนรู้การใช้กล้องโทรทรรศน์ สู่การแข่งขันหาประโยคลับที่ถูกซ่อนไว้ และการเรียนรู้เทคโนโลยีไครโอเจนิกส์ผ่านการทำไอศกรีมด้วยไนโตรเจนเหลว ซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้งานจริงในงานดาราศาสตร์
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ของไทย ได้แก่ กล้องโทรทรรศน์แห่งชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร บนดอยอินทนนท์ และ กล้องโทรทรรศน์วิทยุแห่งชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เมตร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับเป็นหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในช่วงย่านคลื่นแสงที่ตามองเห็นและคลื่นวิทยุ
อีกทั้ง ได้เยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการนวัตกรรมขั้นสูง อาคารปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบและบ่มเพาะเทคโนโลยี อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีฟิล์มบาง อาคารปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงานเชิงกลขั้นสูง ซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติการเชิงวิศวกรรมด้านดาราศาสตร์ที่ก้าวหน้าและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค ตั้งอยู่ภายในอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ. เชียงใหม่ สำนักงานใหญ่ของ NARIT
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของค่ายนี้ คือกิจกรรรมดูดาวบนท้องฟ้าที่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ณ ยอดดอยอินทนนท์ ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูดาวเบื้องต้น และรู้จักกลุ่มดาวผ่านท้องฟ้าจำลอง ก่อนออกไปสัมผัสประสบการณ์ดูดาวผ่านท้องฟ้าจริง และฝึกใช้งานกล้องโทรทรรศน์เพื่อสังเกตวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจ รวมถึงวัตถุในห้วงอาวกาศลึกด้วยตนเอง
กิจกรรมในครั้งนี้สิ้นสุดลงไปพร้อมกับความประทับใจ มิตรภาพ และความทรงจำใหม่ที่ยังคงตรึงตราใจไปอีกยาวนาน ทั้งการเยี่ยมห้องปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงสุดล้ำ การฝึกใช้งานอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ การดูดาวพฤหัสบดีและเนบิวลานายพรานผ่านกล้องโทรทรรศน์ด้วยตัวเอง หรือการนอนร้องเพลง “twinkle, twinkle little stars” ไปพร้อมกันท่ามกลางดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่จุดสูงสุดแดนนสยาม
ค่ายเยาวชนดาราศาสตร์อาเซียน หรือ AAC จะกลับมาอีกในปีถัดไป เพื่อมุ่งสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายและพหุวัฒนธรรมแก่เยาวชนที่เข้าร่วมทุกคนอีกครั้ง ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งถัดไป ติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครได้ทางทางเพจเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และเว็บไซต์ www.NARIT.or.th