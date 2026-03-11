กรมอู่ทหารเรือร่วมหารือซินโครตรอน ใช้เทคโนโลยีฟิล์ม DLC ในงานซ่อมบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์กองทัพเรือ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ต้อนรับคณะจากกรมอู่ทหารเรือ นำโดย พล.ร.ต.กุลวี เจริญยืนยาว รองเจ้ากรมอู่ทหารเรือ น.อ.พีระพงษ์ ทับแย้ม รองเจ้ากรมพัฒนาการช่าง และน.อ.คณิศร์ คูตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ในโอกาสหารือความร่วมมือด้านการนำเทคโนโลยีการเคลือบฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชร หรือฟิล์มดีแอลซี (DLC) ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการซ่อมบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพชิ้นส่วนอุปกรณ์กองทัพเรือ เพื่อเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศ โดย ดร.ศรายุทธ ตั้นมี หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร และ คุณเด่นชาย บำรุงเกาะ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบเชิงกลและสาธารณูปโภค พร้อมคณะให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉิ่งสูงเนิน และ ผศ.ดร.พิษณุ พูลเจริญศิลป์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมหารือพร้อมคณะในฐานะผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเคลือบฟิล์มบางที่สอดคล้องประเด็นในการหารือกับคณะจากกรมอู่ทหารเรือ นอกจากนี้คณะยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยาม ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีด้านวัสดุคาร์บอนขั้นสูง และห้องปฏิบัติการสนับสนุนทางเทคนิคและวิศวกรรม รวมถึงชมการสาธิตการใช้งานเครื่องต้นแบบการเคลือบฟิล์มสำหรับอุตสาหกรรมด้วย
เทคโนโลยีฟิล์ม DLC (Diamond-Like Carbon) คือการเคลือบผิววัสดุด้วยคาร์บอนที่มีโครงสร้างอะตอมคล้ายเพชรและกราไฟต์ มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความแข็งสูงมาก ทนทานต่อการสึกหรอและการกัดกร่อน ลดแรงเสียดทานได้ดีเยี่ยม (ลดได้ 200% - 500%) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มักใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ แม่พิมพ์ และอุปกรณ์การแพทย์เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน
