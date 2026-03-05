NARIT ชวนร่วมประกวดภาพถ่ายและวิดีโอ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ประจำปี 2569 ชิงโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ชวนนักถ่ายภาพและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานภาพถ่ายและวิดีโอเข้าร่วมการประกวด หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ประจำปี 2569 ชิงโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 192,000 บาท เปิดรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2569
นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ในนามคณะกรรมการจัดการประกวด กล่าวว่า การประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ได้แสดงความสามารถและถ่ายทอดความงดงามของดาราศาสตร์ผ่านมุมมองสร้างสรรค์ โดยใช้ “ดาราศาสตร์” เป็นโจทย์หลักในการสร้างสรรค์ผลงาน
ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล และภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลอื่น ๆ จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล อีกทั้งภาพที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายดาราศาสตร์ ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2569 รวมถึงได้รับการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในปฏิทินดาราศาสตร์ประจำปี 2570 และเผยแพร่ผ่านสื่อการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
การประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย
1. Deep Sky Objects เช่น กาแล็กซี เนบิวลา กระจุกดาว
2. ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น ปรากฏการณ์สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก
3. วัตถุในระบบสุริยะ เช่น ดาวเคราะห์ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวหาง
4. วิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ เป็นภาพถ่ายที่ประกอบด้วยวัตถุท้องฟ้ากับวัตถุบนพื้นโลก เช่น ทางช้างเผือกกับวิวธรรมชาติ แสงจักรราศี เส้นแสงดาว
5. ปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก เช่น รุ้งกินน้ำ ฟ้าผ่า ดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ทรงกลด รวมถึงปรากฏการณ์หายาก อาทิ แสงออโรรา เสาแสง บลูเจ็ท และวงแสงรุ้งกลอรี
6. วิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหว ได้แก่ วิดีโอปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ ภาพการเคลื่อนที่ของทรงกลมท้องฟ้าหรือวัตถุท้องฟ้า ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์และปรากฏการณ์ในบรรยากาศโลก รวมถึงภาพวิดีโอ
แบบไทม์แลปส์ (Video Time-lapse)
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 รับผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลเท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานออนไลน์ได้ที่ https://astrophotocontest.narit.or.th/ และ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5312 1268-9 ต่อ 305 (ในวันและเวลาราชการ)
