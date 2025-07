NARIT เผยโฉมภาพถ่ายดาราศาสตร์รางวัลชนะเลิศ 2568 ในหัวข้อ มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์

วิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหว





สามารถดูประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกอันดับและรายละเอียดภาพถ่ายได้ที่ :

เผยโฉมผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดในหัวข้อทั้ง 6 ประเภทสำหรับในปีนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้เผยว่า ...ผลการตัดสินภาพถ่ายดาราศาสตร์ประจำปี 2568 มีดังนี้ชนะเลิศประเภทชื่อภาพ : Red Riding Lacertaผู้บันทึกภาพ : นายวชิระ โธมัสชนะเลิศประเภทชื่อภาพ : Lunar Occultation of Saturn 2024ผู้บันทึกภาพ : นายชยพล พานิชเลิศชนะเลิศประเภทชื่อภาพ : Sun in Hydrogen Alpha with DIY Spectroheliographผู้บันทึกภาพ : นายธีรวัฒน์ เสถียรกาลชนะเลิศประเภทชื่อภาพ : น้ำตกห้วยเลา ทางช้างเผือก ดาวศุกร์ ดาวหาง C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)ผู้บันทึกภาพ : นายชัชชัย จั่นธนากรสกุลชนะเลิศประเภทชื่อภาพ : Aurora Australis with the Magellanic Cloudsผู้บันทึกภาพ : นายพรเทพ เบญญาอภิกุลชนะเลิศประเภทชื่อผลงาน : Pure VDO Comet A3ผู้บันทึกภาพ : นายสุภฉัตร วรงค์สุรัติ