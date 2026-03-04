วช. โชว์ผลวิจัยต้นแบบเชียงใหม่-ลำพูน สู่อากาศสะอาด น้ำมั่นคง ขับเคลื่อนอนาคตไทย

วช. จัดเสวนาเสนอผลการดำเนินงานแผนงานวิจัยมุ่งเป้า “มุ่งเป้าอนาคตประเทศไทย เพื่ออากาศสะอาด น้ำมั่นคง” นำความสำเร็จของ ววน. ในการขับเคลื่อนจ.เชียงใหม่–จ.ลำพูน
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการเสวนาแถลงผลการดำเนินงานแผนงานวิจัยมุ่งเป้า “มุ่งเป้าอนาคตประเทศไทย เพื่ออากาศสะอาด น้ำมั่นคง” ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- การเสวนา “มุ่งเป้าอนาคตประเทศไทยเพื่ออากาศสะอาด ตอนที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน ประเทศไทยกับลมหายใจใหม่” โดย
1) นายชัชวาลย์ ผาสอน ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่
2) นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการผู้บริหาร บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด มหาชน
3) นายเดโช ไชยทัพ นายกสมาคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ ผู้แทนกลุ่มนักวิจัยในพื้นที่ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการแผนงานประเทศไทยปลอดภัยจาก PM2.5ฯ
5) รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ ผู้แทนกลุ่มนักวิจัยในพื้นที่ หัวหน้าแผนงานลดการเผาในพื้นที่ป่าภาคเหนือด้วยนวัตกรรม
6) นางสาวอาณดา นิรันตรายกุล ผู้แทนกลุ่มนักวิจัยในพื้นที่ หัวหน้าโครงการระบบเกษตรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง
7) รศ. ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ ผู้แทนกลุ่มนักวิจัยในพื้นที่ด้าน PM2.5
และผู้นำการเสวนา โดย
1) ดร.วิจารย์ สิมาฉายา คณะกรรมการส่งเสริมแผนงานเป้าหมายสำคัญตามยุทธศาสตร์ ววน. “ประเทศไทยปลอดภัยจาก PM2.5 (เป้าหมาย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน)”
2) นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้อำนวยการแผนงาน (Program Director :PD) “ประเทศไทยปลอดภัยจาก PM2.5 (เป้าหมาย 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน)”
- การเสวนา “มุ่งเป้าอนาคตประเทศไทยเพื่อน้ำมั่นคง ตอนที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน จากพื้นที่เสี่ยง สู่พื้นที่มั่นคงน้ำ”โดย
1) นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1
2) นายวัฒนา สาคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่
3) นางจีรพร หวันแดง นายกเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่
4) รองศาสตราจารย์ ชูโชค อายุพงศ์ ผู้แทนกลุ่มนักวิจัยในพื้นที่ หัวหน้าโครงการระบบเตือนภัยน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดินันท์ สิงห์คำฟู ผู้แทนกลุ่มนักวิจัยในพื้นที่ หัวหน้าโครงการวัดความสูงระดับพื้นดินด้วยอากาศยานไร้คนขับ
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา ผู้แทนกลุ่มนักวิจัยในพื้นที่ หัวหน้าโครงการการจัดการระบบน้ำและแปลงผลิตไม้ดอกเศรษฐกิจ
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล ผู้แทนกลุ่มนักวิจัยในพื้นที่ประจำจังหวัดลำพูน
และผู้นำการเสวนา โดย
1) ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ประธานคณะกรรมการส่งเสริมแผนงานเป้าหมายสำคัญตามยุทธศาสตร์ ววน. “น้ำมั่นคง ไม่ท่วม ไม่แล้ง ใน 10 จังหวัด”
2) รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ผู้อำนวยการแผนงาน (Program Director :PD)
“น้ำมั่นคง ไม่ท่วม ไม่แล้ง ใน 10 จังหวัด”
การเสวนาทั้งสองหัวข้อไม่ได้เป็นเพียงเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่เป็นกลไกสำคัญในการ “เชื่อมงานวิจัยสู่การตัดสินใจเชิงนโยบาย” และ “ขับเคลื่อนพื้นที่สู่ความยั่งยืน” อย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายร่วมกัน
ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของ วช. ในการเชื่อมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมขยายผลต้นแบบ “อากาศสะอาด น้ำมั่นคง” จากจังหวัดเชียงใหม่–ลำพูน สู่พื้นที่อื่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน