วช. ส่งมอบ “ของขวัญปีใหม่ อว. 2569” เตาไบโอชาร์ให้ชุมชนเชียงใหม่ นวัตกรรมแก้ฝุ่น PM2.5 ลดการเผา

วช. ส่งนวัตกรรมเตาไบโอชาร์ถึงชาวแม่ออน เชียงใหม่ เปลี่ยนเศษวัสดุเกษตรเป็นเงินและถ่านบำรุงดิน ช่วยลดการเผาในที่โล่ง แก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 สร้างคุณภาพชีวิตให้ชุมชนอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัด “พิธีส่งมอบนวัตกรรมเตาไบโอชาร์พลังงานชุมชน BioCycle Kiln” ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ อว. 2569 ให้แก่ ชุมชนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่ดอนแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวรายงาน, นายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ นายอำเภอแม่ออน กล่าวต้อนรับ, นางเกษร อักษรรัตน์ เกษตรอำเภอ, พันตำรวจเอก จรัล คำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ, นายสัญญา ใจกล้า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ, นายสำราญ กันตีมูล กำนันตำบลทาเหนือ, นางสาวศิรินทร์พร เดียวตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ วช. และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี ณ ชุมชนบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่ดอนแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ภายใต้โครงการ “ของขวัญปีใหม่ อว. 2569” เตาไบโอชาร์พลังงานชุมชน เป็นนวัตกรรมที่ วช. ให้การสนับสนุนในการพัฒนาแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และลดการเผาในภาคการเกษตร โดยการดำเนินงานดังกล่าวควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการใช้งานสู่ชุมชน เพื่อให้เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้ ทั้งด้านการลดมลพิษทางอากาศ การฟื้นฟูคุณภาพดิน และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า เตาไบโอชาร์พลังงานชุมชน BioCycle Kiln นับเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ทั้งสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจชุมชน โดยนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นไบโอชาร์ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพดิน ลดต้นทุนเกษตรกร ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือเกษตรกร แต่ยังสามารถช่วยการเผาในที่โล่งแจ้ง ลดแหล่งกำเนิดจุดความร้อนในพื้นที่เป้าหมาย 9 จังหวัด เพื่อให้ระดับมลพิษลดลงอันจะนำไปสู่การลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง
นายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ นายอำเภอแม่ออน กล่าวว่า เตาไบโอชาร์พลังงานชุมชนถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน และดำเนินควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ทั้งนี้ ชุมชนมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการน้อมนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของตนให้ก้าวสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
ทั้งนี้ วช. คาดหวังว่าการส่งมอบนวัตกรรมในครั้งนี้จะเป็นต้นแบบของการนำนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริงในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และขยายผลสู่ชุมชนอื่น ๆ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน