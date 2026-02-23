วช. มอบของขวัญปีใหม่ อว. 2569 “เตาไบโอชาร์พลังงานชุมชน BioCycle Kiln” ณ ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย จ.ลำปางแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ลดการเผา

วช. ส่งมอบนวัตกรรมเตาไบโอชาร์สู่ชุมชนลำปาง พลิกเศษวัสดุเกษตรเป็นถ่านคุณภาพสูงบำรุงดิน ลดการเผาในที่โล่ง แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ สร้างสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัด “พิธีส่งมอบนวัตกรรมเตาไบโอชาร์พลังงานชุมชน BioCycle Kiln” ภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ อว. 2569 โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวรายงาน, นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กล่าวต้อนรับ, นางสาวศิรินทร์พร เดียวตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คณะผู้ทรงคุณวุฒิ วช. เข้าร่วมในพิธี ณ ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า นวัตกรรมเตาไบโอชาร์พลังงานชุมชน BioCycle Kiln เป็นผลงานวิจัยที่ วช. ให้การสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยนำองค์ความรู้จากงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในการจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และลดการเผาในภาคการเกษตร ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ สะท้อนบทบาทของงานวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
รองศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า เตาไบโอชาร์พลังงานชุมชน BioCycle Kiln เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างฟางข้าวและชีวมวลต่าง ๆ ให้กลายเป็นไบโอชาร์ที่ช่วยฟื้นฟูคุณภาพดิน ลดต้นทุนการผลิต และลดการเผาในพื้นที่โล่ง ซึ่งจะนำไปสู่การลดฝุ่นละออง PM2.5 และปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
นายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร กล่าวต้อนรับ กล่าวว่า ชุมชนบ้านหัวฝายให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด นวัตกรรมเตาไบโอชาร์พลังงานชุมชนจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการยกระดับการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ และดำเนินควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ วช. มุ่งหวังว่านวัตกรรมเตาไบโอชาร์พลังงานชุมชน BioCycle Kiln จะเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์จริงในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ