(VDO Clip) "CE-7 MATCH" อุปกรณ์วิจัยอวกาศฝีมือวิศวกรไทย! จะเดินทางไปกับภารกิจฉางเอ๋อ 7 เพื่อสำรวจดวงจันทร์ในเดือนสิงหาคมนี้

ภายในงาน "NARIT OPEN TALK 2026" .... ดร. วิภู รุโจปการ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ได้มีการเผยทิศทางการขับเคลื่อน NARIT ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ “ASTRONOMY+” เปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านดาราศาสตร์ให้เป็นเครื่องมือรับใช้สังคมไทย บูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่ และได้มีการเผยความคืบหน้าของ "CE- 7 MATCH" อุปกรณ์วิจัยอวกาศจากฝีมือวิศวกรไทย ที่จะเดินทางไปกับภารกิจฉางเอ๋อ 7 เพื่อสำรวจดวงจันทร์อีกครั้ง โดยจะมีการเตรียมปล่อยขึ้นสู่อวกาศในเดือนสิงหาคม 2569 นี้
"CE- 7 MATCH" เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอวกาศ (Moon Aiming Thai Chinese Hodoscope - MATCH) อุปกรณ์วิจัยวิทยาศาสตร์ (Payload) ชิ้นแรกของวิศวกรไทยที่จะถูกติดตั้งกับยานโคจรรอบดวงจันทร์ในภารกิจ “ฉางเอ๋อ 7” ที่จะถูกส่งขึ้นสู่อวกาศและเดินทางไปสำรวจดวงจันทร์
อุปกรณ์ CE-7 MATCH เป็นผลงานความร่วมมือระหว่างทีมวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ไทย นำโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT และ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันวิจัยชั้นของจีน ได้แก่ องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีน (CNSA) โครงการสำรวจดวงจันทร์ของจีน (CLEP) ห้องปฏิบัติการสำรวจอวกาศห้วงลึก (DSEL) และหน่วยงานภายใต้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Sciences: CAS) ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์อวกาศแห่งชาติจีน (NSSC) สถาบันทัศนศาสตร์ กลศาสตร์ขั้นสูงและฟิสิกส์แห่งฉางชุน (CIOMP) สถาบันฟิสิกส์สมัยใหม่ (IMP) รวมถึงมหาวิทยาลัยจี๋หลิน
ปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าว ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ส่งมอบส่งมอบให้ทางสถาบันวิจัยชั้นของจีน เพื่อนำไปติดตั้งกับยานโคจรรอบดวงจันทร์ในภารกิจฉางเอ๋อ 7
สำหรับภารกิจ “ฉางเอ๋อ 7” มีเป้าหมายเพื่อไปสำรวจขั้วใต้ของดวงจันทร์ที่คาดว่าอาจมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานในโครงการสถานีวิจัยนานาชาติบนดวงจันทร์ (International Lunar Research Station : ILRS) ประกอบด้วยยานโคจรรอบ (orbiter) ยานลงจอด (lander) รถสำรวจ (rover) ยานกระโดดสำรวจ (hopper) และดาวเทียมถ่ายทอดสัญญาณ (relay satellite)
ประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ที่จะติดตั้งไปกับยานดังกล่าว เพื่อโคจรรอบดวงจันทร์ นั่นคือ CE-7 MATCH ขนาด 14.6 × 14.5 × 26.5 เซนติเมตร มีภารกิจหลักคือการวัดอนุภาคพลังงานสูงในวงโคจรรอบดวงจันทร์ เพื่อตรวจสอบผลกระทบของรังสีคอสมิกและพายุสุริยะที่จะส่งผลต่อระบบเทคโนโลยี
