NARIT ต้อนรับนักเรียนผู้บกพร่องทางร่างกายชมนิทรรศการดาราศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ผ่านประสบการณ์จริง

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับน้องๆ นักเรียนผู้บกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว และสุขภาพ พร้อมคุณครูจาก โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 88 คน ในกิจกรรมทัศนศึกษาชมท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการดาราศาสตร์ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ตลอดกิจกรรม น้องๆ ได้เรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์โดยมีพี่ๆ ทีม NARIT คอยแนะนำ พาเรียนรู้ และให้ความรู้อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุก และความตื่นเต้น แม้จะเป็นทริปสั้น ๆ ในช่วงบ่าย แต่รอยยิ้ม ความสุข และแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้น ได้ส่งต่อไปไกลถึงดวงดาวอย่างเต็มเปี่ยม
NARIT ให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ไปสู่บุคคลผู้มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงดาราศาสตร์ได้อย่างเท่าเทียม สร้างแรงบันดาลใจ จินตนาการ และเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ผ่านประสบการณ์จริง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
หมายเหตุ : ได้รับอนุญาตจากโรงเรียนในการเผยแพร่ภาพโดยเปิดเผยใบหน้าแล้ว