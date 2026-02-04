(VDO Clip) 2 นวัตกรรมชุดตรวจโรคไต ฝีมือนักวิจัยไทย! เข้าถึงง่ายลดค่าใช้จ่าย คัดกรองและป้องกันการเกิดโรคไตได้ทันท่วงที

AL-Strip และ GO-Sensor Albumin Test สองนวัตกรรมชุดตรวจโรคไต โดยฝีมือนักวิจัยไทย ตอบรับแนวคิดการดูแลเชิงป้องกันและช่วยคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคไตได้ทันท่วงที อีกทั้งยังเป็นชุดตรวจที่เข้าถึงได้ง่ายช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย
นวัตกรรมชุดตรวจโรคไตเป็นผลงานจากทีมนักวิจัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรพัฒนาเพื่อเพิ่มโอกาสคัดกรองโรคผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคไต โดย AL-Strip (อัล-สตริป) เป็นชุดตรวจโรคไตเชิงคุณภาพ สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถตรวจได้ง่ายด้วยตนเอง ทราบผลความเสี่ยงได้ภายใน 5 นาที และ GO-Sensor Albumin Test (โก-เซนเซอร์ อัลบูมิน เทสต์) ชุดตรวจโรคไตเชิงปริมาณ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ทราบผลตรวจได้ภายใน 10 - 30 นาที
ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง ผู้อำนวยการขับเคลื่อนแผนงานนวัตกรรมชุดตรวจรวดเร็ว และ Strategic Focus ชุดตรวจสุขภาวะ นาโนเทค สวทช. กล่าวว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคไตได้ตั้งแต่ระยะต้นเกิดจาก ‘ค่าใช้จ่ายในการตรวจที่ค่อนข้างสูง’ ซึ่งมีตั้งแต่หลักร้อยถึงพันบาท ขึ้นอยู่กับความละเอียดในการตรวจ นอกจากนี้หน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ให้บริการตรวจยังมีไม่เพียงพอ เพราะต้องเป็นสถานพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือสถานพยาบาลที่พร้อมส่งต่อให้บริษัทเอกชนด้านเทคนิคการแพทย์ดำเนินการตรวจในห้องปฏิบัติการให้เท่านั้น ดังนั้นการมี ‘ชุดตรวจที่เข้าถึงง่าย’ จึงเป็นหนทางที่จะช่วยลดช่องโหว่ดังกล่าว และนั่นเป็นที่มาให้ทีมวิจัยจากนาโนเทค สวทช. เข้าร่วมภารกิจอันท้าทายนี้
