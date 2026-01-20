NOAA คาดวันนี้โลกเผชิญพายุแม่เหล็กโลกระดับ G4 หลังดวงอาทิตย์ปลดปล่อยพลังงาน

สำนักงานบริหารบรรยากาศและมหาสมุทรแห่งชาติ (NOAA) ได้แจ้งมีการประกาศแจ้งเตือน ในวันนี้ 20 มกราคม 2569 (เวลาในประเทศไทย) โลกจะเผชิญพายุแม่เหล็กโลกระดับรุนแรงมาก (G4) หลักจากการปลดปล่อยพลังงานของดวงอาทิตย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโลกและระบบเทคโนโลยี เช่น รบกวนระบบสื่อสาร ดาวเทียมเสียหายหรือส่งผลให้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง การสื่อสารและควบคุมทิศการกระจายสัญญาณความถี่สูงอาจมีการขัดข้องเป็นระยะ และอาจเกิดแสงเหนือแสงใต้ในละติจูด 45 องศา การเกิดพายุแม่เหล็กโลกครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
พายุแม่เหล็กโลก เกิดจากพายุสุริยะที่มาจากการปลดปล่อยมวลจากดวงอาทิตย์ มวลที่ถูกปลดปล่อยมาจะกลายเป็นพายุสุริยะที่พัดออกสู่อวกาศอันกว้างใหญ่และเดินทางผ่านดาวเคราะห์ต่างๆ ที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ หนึ่งในนั้นคือโลกของเรานั้นเอง แม้ว่าดวงอาทิตย์จะมีการปล่อยมวลที่รุนแรงออกมาสู่อวกาศ และในบางครั้งก็พุ่งตรงมากระทบโลก แต่ปรากฏการณ์นี้จะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เพราะโลกของเรามีสนามแม่เหล็กที่ทรงพลังและชั้นบรรยากาศที่มีชั้นโอโซนที่คอยกรองรังสีต่างๆ ปกป้องอยู่
อ่าน : “วัฏจักรสุริยะ” ต้นเหตุพายุสนามแม่เหล็กโลก ที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงนี้
ความรุนแรงของพายุสนามแม่เหล็กโลก สามารถแบ่งระดับความรุนแรงได้ 5 ระดับ G1 - G5 ดังนี้
- G1 (เล็กน้อย) ผลกระทบอาจมีผลกระทบเล็กน้อยต่อระบบไฟฟ้าในระดับสูง (ใกล้ขั้วโลก)และมีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้า (ใกล้ขั้วโลก) เล็กน้อย, ดาวเทียมเบี่ยงเบนเล็กน้อย, เห็นแสงออโรราในละติจูดกลาง.
- G2 (ปานกลาง) ผลกระทบอาจต้องมีการปรับแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าบ้างเป็นครั้งคราว, อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของ ดาวเทียม (เช่น ระบบควบคุมทิศทาง) สามารถเห็นแสงออโรราลงมาถึงละติจูดต่ำลงได้
- G3 (รุนแรง) ผลกระทบอาจเกิดความผิดปรกติของแรงดันไฟฟ้าในระบบส่งไฟฟ้า แต่ยังสามารถควบคุมได้ อาจมีปัญหาการกระจายสัญญาณ วิทยุความถี่ต่ำเป็น สามารถเห็นแสงออโรราลงไปถึงละติจูดแม่เหล็กที่ 50 องศา
- G4 (รุนแรงมาก) มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายในพื้นที่กว้างของระบบไฟฟ้า และมีปัญหาการสื่อสารกับดาวเทียมอย่างมาก
- G5 (รุนแรงที่สุด) เป็นระดับที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยีในเขตละติจูดสูง และเกิดแสงออโรราไปถึงระดับละติจูดแม่เหล็ก 40 องศา
ผลกระทบต่อประเทศไทย : ประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร มีสนามแม่เหล็กโลกคุ้มกันหนาแน่น จึง ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ผู้ใช้ระบบนำทางความแม่นยำสูงหรือการสื่อสารผ่านดาวเทียมอาจพบความไม่เสถียรบ้าง
ข้อมูล - ภาพอ้างอิง : noaa.gov (solar storm today)