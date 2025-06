“วัฏจักรสุริยะ” ต้นเหตุพายุสนามแม่เหล็กโลก ที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงนี้

- - - - - - - - - - - - - - - -

(สมาคมดาราศาสตร์ไทย)

- swpc.noaa.gov

(NOAA )

- สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT

- nasa.gov

(Solar Cycle 25 Is Here. NASA, NOAA Scientists Explain What That Means)

จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2568 พร้อมกับได้ปล่อยเปลวสุริยะและมวลโคโรนาขนาดใหญ่ และมีทิศทางมากระทบโลกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา การประทุในครั้งนี้(NOAA) ได้เผยว่าความรุนแรงได้ก่อให้เกิดพายุสนามแม่เหล็กโลกระดับรุนแรงมาก (G4) และยังได้ตรวจพบพายุสนามแม่เหล็กโลกระดับ G3 บริเวณประเทศไทยอีกด้วยหลายคนอาจสงสัยหรือกังวลว่าทำไมพายุสนามแม่เหล็กโลกระดับรุนแรงจึงเกิดขึ้นบ่อยในช่วงนี้ เพราะเมื่อปี 2024 ที่ผ่านมา ก็มีเหตุการณ์การการเกิดพายุสนามแม่เหล็กโลกระดับรุนแรงเกิดขึ้นเหมือนกัน จนทำให้หลายๆ ประเทศทั่วโลกได้ชมความสวยงามของปรากฏการณ์แสงออโรรา (Aurora) หลากสี ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากพายุสนามแม่เหล็กโลก แม้ในพื้นที่ที่อยู่ในเขตละติจูดที่ค่อนลงมาต่ำกว่าปกติที่เกิดแสงออโรราขึ้นได้ยาก ก็ยังได้มีโอกาสชมความสวยงามเกิดจากพายุสุริยะ ที่มาจากการปลดปล่อยมวลจากดวงอาทิตย์ (Coronal Mass Ejection: CME) มวลที่ถูกปลดปล่อยมาจะกลายเป็น "ที่พัดออกสู่อวกาศอันกว้างใหญ่และเดินทางผ่านดาวเคราะห์ต่างๆ ที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ หนึ่งในนั้นคือโลกของเรานั้นเองพายุสุริยะที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงนี้ มีต้นเหตุมาจากการเข้าสู่ วัฏจักรสุริยะที่ 25 ของดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์ศูนย์กลางของระบบสุริยะของเราดวงนี้มีการปลดปล่อยพลังงานที่แตกต่างกันในแต่ละช่วง เรียกว่า(Solar Cycle) รอบของการเปลี่ยนแปลงจำนวนจุดดับบนดวงอาทิตย์ (Sunspot) การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์นี้เป็นสาเหตุของความแปรปรวนบนชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ จุดมืดเหล่านี้จะเกิดขึ้นชั่วคราวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นผิวโดยรอบ แต่ถือเป็นบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กทรงพลังวัฏจักรสุริยะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงหลัก คือ(Solar Minimum) ช่วงที่อาจไม่มีจุดดับปรากฏขึ้นนานหลายวันบนดวงอาทิตย์ และ(Solar Maximum) คือ ช่วงที่อาจมีจุดดับปรากฏขึ้นมากกว่า 160 ถึง 200 จุด ทาง โดยทาง สำนักงานบริหารบรรยากาศและมหาสมุทรแห่งชาติ ได้ประกาศว่า ปัจจุบันดวงอาทิตย์ได้เข้าสู่ช่วงสูงสุดของดวงอาทิตย์แล้ว และอาจดำเนินต่อไปจนถึงปลายปี 2025 แล้วจะค่อยๆ ลดลงจนน้อยที่สุดในปี 2033ตลอดช่วงวัฏจักรสุริยะดวงอาทิตย์จะมีการปะทุอย่างรุนแรงบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ ทำให้เกิดพายุสุริยะบ่อยขึ้นและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะปลดปล่อยมวลออกมาสู่อวกาศ ไม่ว่าจะเป็นเปลวสุริยะ (Solar Flare) หรือแม้แต่การปลดปล่อยก้อนมวลโคโรนา (Coronal Mass Ejection) โดย 1 รอบวัฏจักรสุริยะจะมีระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 11 ปี และในทุกๆ ครั้งของการขึ้นวัฏจักรใหม่ ขั้วแม่เหล็กของดวงอาทิตย์จะมีการกลับขั้วหรือสลับขั้วเหนือ – ใต้ระหว่างกันแม้ว่าดวงอาทิตย์จะมีการปล่อยมวลที่รุนแรงออกมาสู่อวกาศ และในบางครั้งก็พุ่งตรงมากระทบโลก แต่ปรากฏการณ์นี้จะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เพราะโลกของเรามีสนามแม่เหล็กที่ทรงพลังและชั้นบรรยากาศที่มีชั้นโอโซนที่คอยกรองรังสีต่างๆ ปกป้องอยู่