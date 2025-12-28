(VDO Clip) “ฮิวแมนนอยด์” หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์หนึ่งในเทคโนโลยีน่าจับตามอง 2026 และจะพลิกโฉมธุรกิจในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ก่อนหน้านี้ เรามักจะเห็น “ฮิวแมนนอยด์” (Humanoid Robot) หุ่นยนต์ที่มีรูปร่างหน้าตาและการเคลื่อนไหวคล้ายมนุษย์ในหนังไซไฟ (Science Fiction) เป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันก้าวหน้าของ AI ทำให้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มีความสามารถใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น ทั้งด้านการเคลื่อนไหวและการสื่อสาร ทำให้เราสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และสามารถพบเห็นหุ่นยนต์เหล่านี้ในสถานที่ต่างๆ ได้มากขึ้น เช่นในคอนเสิร์ตของหวัง ลี่หง นักร้องชื่อดัง ที่ได้มีการนำหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มาเต้นแบ็กอัปจนได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
สำหรับในประเทศไทย หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ถือเป็น 1 ใน 10 เทคโนโลยีที่จะพลิกโฉมธุรกิจในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และจะมีบทบาทช่วยงานมนุษย์มากขึ้น โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เผยข้อมูลไว้ในการบรรยายพิเศษหัวข้อ “10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง 2568” (10 Technologies to Watch 2025) ภายในงาน “Thailand Tech Show 2025” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์นี้จึงเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจในปี 2026 ว่าจะมีการพัฒนาประสิทธิภาพให้ตอบโจทย์ในการนำมาใช้งานเพื่อเป็นผู้ช่วยที่สำคัญในงานการทำงานที่หลากหลายได้อย่างไร โดยในช่วงที่ผ่านมาหลายๆ หน่วยงานก็ได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มาแล้ว เช่น Friend หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ ของบริษัท Kawasaki , หุ่นต์ยนต์กู้ภัย Atlas ที่สามารถเดิน วิ่ง กระโดด และสามารถเข้าไปช่วยเหลือมนุษย์ในที่เสี่ยงอันตรายได้ หรือ หุ่นยนต์ Apollo ที่พัฒนาโดยบริษัท Apptronik สหรัฐอเมริกา หุ่นยนต์ช่วยงานมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นยกและจัดเรียงของในอุตสาหกรรมหรือทำงานในสถานที่เสี่ยงได้
และในปัจจุบันที่หลายๆ ประเทศกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ หากมีพัฒนาเทคโนโลยี AI ที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมและความรู้สึกของมนุษย์ได้ ฮิวแมนนอยด์ก็จะสามารถดูแลผู้สูงอายุได้เหมือนกับมนุษย์เรา อีกทั้งในการเป็นหุ่นยนต์ก็ยังสามารถดูแลได้แบบไม่ต้องหยุดพัก หุ่นยนต์เสมือนมนุษย์นี้จึงเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีน่าจับตามองของปี 2026
ความหมายของ “หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์” คือหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบให้มีรูปร่างและการเคลื่อนไหวคล้ายมนุษย์ โดยมีจุดเด่นสำคัญคือความสามารถในการทำงานหรือโต้ตอบในสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยก้าวหน้าของ AI ที่นำมาประกอบกับระบบของหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์บางรุ่นก็จะสามารถคิดและตัดสินใจด้วยตัวเองได้ และบางตัวสามารถเรียนรู้พฤติกรรมและความรู้สึกของมนุษย์ได้อีกด้วย