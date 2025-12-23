"หวัง ลี่หง" โชว์หุ่นยนต์เต้นกลางคอนเสิร์ต "อีลอน มัสก์" ถึงกับเอ่ยปากชม (มีคลิป)

หวัง ลี่หง (Wang Leehom) นักร้องชื่อดัง สร้างความฮือฮาในคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ Descendants of the Dragon ครั้งที่ 47 ณ เมืองเฉิงตู เมื่อค่ำวันที่ 19 ธันวาคม 2568 โดยมีการนำหุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์ (Humanoid Robot) จากบริษัท Unitree Technology จำนวน 6 ตัว ขึ้นมาร่วมทำการแสดงในฐานะนักเต้นแบ็กอัป ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งแฟนคลับและวงการเทคโนโลยีระดับโลก
ภาพบรรยากาศในคอนเสิร์ตเผยให้เห็นหุ่นยนต์ทั้ง 6 ตัว เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสอดประสานและลื่นไหลไปกับทีมนักเต้นที่เป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการแกว่งแขน การเตะขา การหมุนตัว และการทำท่าทางที่ซับซ้อนตามจังหวะเพลงได้อย่างแม่นยำ โดยในช่วงท้ายของการแสดง หุ่นยนต์ทั้งหมดได้โชว์ทักษะขั้นสูงด้วยการตีลังกากลับหลังอย่างพร้อมเพรียง สร้างเสียงฮือฮาไปทั่วทั้งฮอลล์
ความโดดเด่นของการแสดงครั้งนี้ยังไปเข้าตา อีลอน มัสก์ (Elon Musk) มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งเทสลา (Tesla) โดยเขาได้แชร์คลิปวิดีโอดังกล่าวผ่านแพลตฟอร์มเอกซ์ (X) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2568 พร้อมข้อความสั้นๆ ว่า "Impressive" (น่าประทับใจ) ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางถึงความรวดเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของประเทศจีน
มีรายงานว่า หวัง ลี่หง และ หวัง ซิงซิง (Wang Xingxing) ผู้ก่อตั้งยู่ซู่ เทคโนโลยี มีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัว โดยทั้งคู่ได้ร่วมกันวางแผนและออกแบบแนวคิด "หุ่นยนต์เต้นได้อย่างไร" มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหวัง ลี่หง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการสร้างสรรค์และออกแบบท่าเต้นนานเกือบ 2 เดือน เพื่อปรับจังหวะและองศาการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ให้มีความใกล้เคียงกับการเต้นของมนุษย์มากที่สุด
สื่อด้านเศรษฐกิจตั้งข้อสังเกตว่า อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของจีนมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วอย่างยิ่ง โดยเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหุ่นยนต์เหล่านี้ยังดูเหมือนเพิ่งหัดเดินในงานเทศกาลตรุษจีน แต่ปัจจุบันสามารถพัฒนาจนกลายเป็นนักเต้นมืออาชีพบนเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกได้แล้ว
