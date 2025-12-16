นาโนเทค ส่งมอบเครื่องกรองน้ำนาโน ให้ กปภ. สนับสนุนภารกิจบริการน้ำดื่มในพื้นที่อุทกภัยหาดใหญ่

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งมอบเครื่องกรองน้ำดื่มด้วยนาโนเทคโนโลยีพร้อมระบบติดตามคุณภาพน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน กำลังการผลิต 250 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ชูจุดเด่นด้านระบบกรองที่ออกแบบตามองค์ประกอบของน้ำดิบ ใช้งานและบำรุงรักษาง่าย สามารถติดตั้งในพื้นที่เกิดเหตุการณ์ได้ทันที รวมถึงเคลื่อนย้ายได้ สนับสนุนภารกิจให้บริการน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัยหาดใหญ่ ขับเคลื่อน วทน. สู่การใช้ประโยชน์จริง ร่วมช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา บรรเทาผลกระทบในช่วงวิกฤต
ดร.วิยงค์ กังวานศุภมงคล รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. กล่าวว่า สวทช. เป็นขุมพลังหลักของประเทศในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของรัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรมให้ตอบโจทย์ ปัญหาที่สำคัญของประเทศ โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานภายใต้แนวคิด "S&T Implementation for Sustainable Thailand" หรือ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประเทศไทยยั่งยืน มุ่งเน้นเป้าหมายหลักใน 4 มิติ ได้แก่ การสร้างอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มการพึ่งพาตนเอง การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และการสร้างความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
“ปัญหาและผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมที่เกิดขึ้นวงกว้างในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ของภาคใต้ที่ผ่านมา ประชาชนได้รับผลกระทบจากการเข้าถึงน้ำสะอาดและขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคและบริโภค การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เล็งเห็นความสำคัญถึงปัญหาดังกล่าวและพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำสะอาดอย่างทันท่วงที โดยนำโจทย์มาที่นาโนเทค และขับเคลื่อนการใช้ วทน. สู่การใช้งานจริงด้วยการนำนวัตกรรมกรองน้ำดื่มด้วยนาโนเทคโนโลยี พร้อมระบบติดตามคุณภาพเพื่อสนับสนุนการให้บริการน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัยหาดใหญ่และผู้ประสบภัยพิบัติอื่น ๆ”
นวัตกรรมกรองน้ำดื่มด้วยนาโนเทคโนโลยี พร้อมระบบติดตามคุณภาพ กำลังการผลิต 250 ลิตรต่อชั่วโมง จำนวน 10 เครื่อง ที่ถูกส่งมอบให้กับ กปภ. นั้น สามารถกรองกลิ่น สี รส ความขุ่น สารแขวนลอย สารอินทรีย์ โลหะ เช่น สารหนู ฟลูออไรด์ และเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมาในน้ำ ที่สำคัญ ตัวเครื่องถูกออกแบบให้ ใช้งานและบำรุงรักษาได้ง่าย สามารถติดตั้งในพื้นที่เกิดเหตุการณ์ได้ทันที และยังสามารถเคลื่อนย้ายได้ เหมาะกับการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของนักวิจัยนาโนเทค สวทช. ที่สามารถสนับสนุนภารกิจการจัดการคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสร้างความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในทุกพื้นที่ ทุกสถานการณ์
นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า กปภ.มีพันธกิจหลักในการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อบริการประชาชนให้ได้มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภค แต่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติต่างๆ กปภ.มิอาจส่งน้ำ จ่ายน้ำให้กับประชาชนได้ตามปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ส่งผลกระทบให้ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาด เราจึงได้ดำเนินการเร่งด่วนเพื่อจัดหาระบบกรองน้ำดื่ม สำหรับสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำสะอาดใช้ได้อย่างทันท่วงที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด อีกทั้งเป็นการเสริมความพร้อมด้านศักยภาพของ กปภ. ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติต่างๆได้ในอนาคต
“กปภ. จะใช้พื้นที่อำเภอหาดใหญ่ในการใช้งานเพื่อรองรับการผลิตน้ำดื่มฉุกเฉินในช่วงอุทกภัยหรือสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ โดยจะนำข้อมูลการใช้งานจริงจากพื้นที่มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบกรองน้ำร่วมกับ สวทช. ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างแท้จริง” ..... นายจักรพงศ์ย้ำ
ที่ผ่านมา อว. โดย นาโนเทค สวทช. สามารถเพิ่มการเข้าถึงน้ำสะอาดแก่ประชาชนมากกว่า 2,700 ครัวเรือน และ ในปี 2568 มากกว่า 24,000 ครัวเรือน และในอนาคตจะต่อยอดไปยังพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของนาโนเทคหรือที่เรียกว่า strategic focus หรือเรือธงด้านน้ำและสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์และปัญหาที่สำคัญของประเทศ นวัตกรรมกรองน้ำดื่มด้วยนาโนเทคโนโลยี พร้อมระบบติดตามคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในความสำเร็จภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2569 และได้รับทุนอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม (แผนงานเป้าหมายสำคัญตามยุทธศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2568