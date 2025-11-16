ชวนชม “ฝนดาวตกลีโอนิดส์" ราชาแห่งฝนดาวตก เศษฝุ่นของดาวหาง 55 พี เทมเพล - ทัตเทิล

ในช่วงระหว่างวันที่ 6 - 30 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นช่วงที่จะเกิดปรากฏการณ์ “ฝนดาวตกลีโอนิดส์” หรือ “ฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโต” โดยในช่วงหลังเที่ยงคืนวันที่ 17 พฤศจิกายน จนถึงรุ่งเช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน จะเป็นช่วงที่ดาวตกฝนดาวตกลีโอนิดส์มีอัตราการตกสูงสุด และสามารถชมได้ด้วยตาเปล่าในบริเวณที่ไม่มีแสงสว่างรบกวน มีศูนย์กลางการกระจายอยู่บริเวณกลุ่มดาวสิงโต ทางทิศตะวันออก โดยจะปรากฏให้เห็นเป็นแสงสว่างวาบคล้ายลูกไฟพาดผ่านท้องฟ้า
ฝนดาวตกลีโอนิดส์ เกิดจากสายธารเศษฝุ่นของ ดาวหาง 55 พี เทมเพล - ทัตเทิล (55P/Tempel-Tuttle) ที่มีคาบวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ 33 ปี ขณะที่โลกเคลื่อนผ่านวงโคจรของดาวหางดังกล่าว แรงโน้มถ่วงของโลกได้ดึงดูด เศษหิน และเศษฝุ่น ที่หลงเหลือไว้เข้ามาในชั้นบรรยากาศ เกิดการเสียดสี และเผาไหม้ ปรากฏให้เห็นเป็นแสงคล้ายลูกไฟสว่างวาบเคลื่อนผ่านท้องฟ้า ทิศทางวงโคจรของฝนดาวตกลีโอนิดส์นั้นสวนทางกับทิศทางวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ส่งผลให้ความเร็วของเม็ดฝุ่นที่เข้ามาเสียดสีกับบรรยากาศโลกมีความเร็วค่อนข้างมาก มีความเร็วสูงถึง 71 กิโลเมตรต่อวินาที และความพิเศษของฝนดาวตกลีโอนิดส์ เป็นฝนดาวตกที่มีความสว่างมากที่สุด จึงได้รับการขนานนามว่า “ราชาแห่งฝนดาวตก”
ข้อมูลอ้างอิง : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT