พบลูกไฟใหญ่-เสียงระเบิดบนฟ้า พร้อมแรงสั่นสะเทือน คาดเป็นฝนดาวตกเทาริด

สมาคมดาราศาสตร์ไทย เผยเมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้แจ้งว่า พบลูกไฟขนาดใหญ่ มีเสียงระเบิดบนฟ้า พร้อมแรงสั่นสะเทือน คาดเป็นฝนดาวตกเทาริดเชื่อกันว่าเป็นซากขนาดใหญ่ของดาวหางโบราณขนาดใหญ่ 40 กิโลเมตรที่แตกสลายไปเมื่อราว 10,000 ปีก่อน คาดมีโอกาสเกิดขึ้นอีก
วันนี้ (26 ต.ค.) สมาคมดาราศาสตร์ไทย รายงานว่า เมื่อ 00.30 น. (26 ต.ค. 68) ประชาชนในหลายจังหวัดภาคกลางแจ้งพบเห็น "ลูกไฟขนาดใหญ่" มีเสียงระเบิดบนฟ้า พร้อมแรงสั่นสะเทือน
ลูกไฟใหญ่บนฟ้าวันนี้ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับดาวหางเลมมอน เพราะดาวหางห่างจากโลกกว่า 90 ล้านกิโลเมตร ลูกไฟสว่างเมื่อคืน อาจเป็นสะเก็ดดาวหางโบราณ ที่แตกสลายไปเมื่อ 10,000 ปีก่อน
ฝนดาวตกเทาริด (Taurid Meteor Shower) มีต้นกำเนิดจากดาวหาง 2P/Encke ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นซากขนาดใหญ่ของดาวหางโบราณขนาดใหญ่ 40 กิโลเมตรที่แตกสลายไปเมื่อราว 10,000 ปีก่อน
อย่างไรก็ตาม ปลาย ต.ค. - ต้น พ.ย. นี้ เรามีโอกาสเห็นลูกไฟใหญ่ได้อีก ผู้ใดพบเห็น โปรดแจ้งสมาคมดาราศาสตร์ไทย
ทั้งนี้ ฝนดาวตกเทาริดจะกลับมาให้ชมอีกครั้งในช่วงปลายเดือนตุลาคม-ต้นเดือนพฤศจิกายนปีนี้ และอาจมีจำนวนดาวตกสว่าง (fireballs) เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าปรากฏการณ์นี้เกิดจาก กลุ่มเศษฝุ่นจากดาวหาง 2P/Encke ที่ถูกแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสบดีดึงให้รวมตัวกันหนาแน่นในอวกาศ
เมื่อโลกเคลื่อนผ่านบริเวณนี้ เราอาจเห็นจำนวนดาวตกมากขึ้น โดยเฉพาะดาวตกประเภทที่เคลื่อนช้าและมีความสว่างสูง เหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี พ.ศ. 2507, 2548 และ 2558 ข้อมูลคำนวณวงโคจรบ่งชี้ว่าอาจเกิดขึ้นอีกครั้งในปีนี้ (พ.ศ. 2568)