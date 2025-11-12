NOAA คาดวันนี้โลกเผชิญพายุแม่เหล็กระดับรุนแรงมาก G4 หลังดวงอาทิตย์ปลดปล่อยพลังงานที่คาดว่าจะสูงสุดในวัฏจักรสุริยะ

สำนักงานบริหารบรรยากาศและมหาสมุทรแห่งชาติ (NOAA) ได้แจ้งมีการแจ้งเตือนและมีการคาดการณ์ว่า ในวันนี้ 12 พฤศจิกายน 68 โลกจะเผชิญพายุแม่เหล็กระดับรุนแรงมาก (G4) หลักจากการปลดปล่อยพลังงานของดวงอาทิตย์เมื่อเวลาประมาณ 17.04 น. (11 พ.ย.68) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโลกและระบบเทคโนโลยี เช่น รบกวนระบบสื่อสาร ดาวเทียมเสียหายหรือส่งผลให้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง การสื่อสารและควบคุมทิศการกระจายสัญญาณความถี่สูงอาจมีการขัดข้องเป็นระยะ และอาจเกิดแสงเหนือแสงใต้ในละติจูด 45 องศา
พายุสนามแม่เหล็กโลกเกิดจากพายุสุริยะ ที่มาจากการปลดปล่อยมวลจากดวงอาทิตย์ (Coronal Mass Ejection: CME) มวลที่ถูกปลดปล่อยมาจะกลายเป็นพายุสุริยะที่พัดออกสู่อวกาศอันกว้างใหญ่และเดินทางผ่านดาวเคราะห์ต่างๆ ที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ หนึ่งในนั้นคือโลกของเรานั้นเอง
แม้ว่าดวงอาทิตย์จะมีการปล่อยมวลที่รุนแรงออกมาสู่อวกาศ และในบางครั้งก็พุ่งตรงมากระทบโลก แต่ปรากฏการณ์นี้จะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เพราะโลกของเรามีสนามแม่เหล็กที่ทรงพลังและชั้นบรรยากาศที่มีชั้นโอโซนที่คอยกรองรังสีต่างๆ ปกป้องอยู่
