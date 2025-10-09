GISTDA เผยสถานการณ์น้ำท่วมจากข้อมูลดาวเทียม THEOS-2 พบ 3 จังหวัดภาคกลาง ท่วมทะลุกว่า 2.9 แสนไร่

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังด้วยข้อมูลจากดาวเทียม THEOS-2 เผย 3 จังหวัดภาคกลาง ท่วมทะลุกว่า 2.9 แสนไร่ โดยภาพถ่ายจากดาวเทียม THEOS-2 ล่าสุด (7 ต.ค. 68) เผยให้เห็นน้ำท่วมขังในพื้นที่บางส่วนของ 3 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จ.อยุธยา ,นครสวรรค์ , พิจิตร รวมแล้วกว่า 296,300 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตร ชุมชน และเส้นทางคมนาคมบางส่วน
จากภาพแสดงให้เห็นสีน้ำท่วมขังที่แตกต่างกันไป บริเวณสีดำแสดงว่าน้ำท่วมขังเริ่มเน่าเสีย ในขณะที่บริเวณสีน้ำตาลโทนสว่างจะเป็นน้ำที่ปะปนมากับตะกอน และเป็นโซนที่มีลักษณะน้ำท่วมแบบน้ำไหล ซึ่งส่วนมากเป็นพื้นที่ใกล้ลำน้ำ ภาพจาก THEOS - 2 พร้อมด้วยข้อมูลการวิเคราะห์ ถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป
ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังเพิ่มเติมได้ที่ : disaster.gistda.or.th