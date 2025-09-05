ประเทศไทยร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส 6th AP Forum ที่ฟิจิ เตรียมพร้อมสู่ UNEA-7 สร้างความร่วมมือและลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอง ปกท.ทส.) พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) และ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials Meeting: SOM) ของการประชุม 6th Asia-Pacific Forum ณ เมืองนาดิ สาธารณรัฐฟิจิ
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวนความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติของการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEA) และหารือเชิงยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาค เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม UNEA สมัยที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2568 ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา
โดยโอกาสนี้ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รอง ปกท.ทส.ได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงท่าทีของประเทศไทย โดยเน้นย้ำถึงความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการใช้ทรัพยากรที่ไม่ยั่งยืน พร้อมเสนอให้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเร่งเสริมสร้างความร่วมมือและลงทุนในเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การดำเนินมาตรการลดฝุ่นละออง PM2.5 และหมอกควันข้ามพรมแดน ความร่วมมือกับอาเซียนและพันธมิตร Climate and Clean Air Coalition (CCAC) รวมถึงการขับเคลื่อน BCG Model และการจัดการปัญหาขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์
นอกจากนี้ ไทยยังได้สนับสนุนยุทธศาสตร์ระยะกลางของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ และเสนอให้ให้ความสำคัญกับประเด็นใหม่ๆ เช่น ภัยแล้งและการเสื่อมโทรมของที่ดิน รวมทั้งผลักดันให้ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และกรอบอนุสัญญาพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม (MEAs) โดยเน้นความร่วมมือและการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในด้านความรู้ เทคโนโลยี และการเงิน
ทั้งนี้ ในช่วงห้วงการประชุมดังกล่าว รอง ปกท.ทส. ยังได้หารือทวิภาคีกับ Ms. Marlene Nilsson รองผู้อำนวยการ UNEP ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก โดย UNEP ได้ขอบคุณที่ประเทศไทยเป็นที่ตั้งสำนักงาน UNEP ประจำภูมิภาค และยืนยันความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนประเทศไทยในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต