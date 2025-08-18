มูลนิธิอาเซียน ร่วมกับ Google.org เปิดตัวโครงการ “AI Class ASEAN” มุ่งยกระดับทักษะผู้เรียนหลายล้านคนทั่วภูมิภาค

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 18 สิงหาคม 2568 – มูลนิธิอาเซียนร่วมกับ Google.org เปิดตัวแพลตฟอร์ม AI Class ASEAN อย่างเป็นทางการ ในงานประชุมเชิงนโยบายระดับภูมิภาคครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ AI Ready ASEAN ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2568 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
แพลตฟอร์มนี้ถือเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของโครงการ AI Ready ASEAN ซึ่งเป็นโครงการระดับภูมิภาคระยะเวลาดำเนินการ 2 ปีครึ่งและขับเคลื่อนด้วยทุนสนับสนุนมูลค่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จาก Google.org โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมทักษะสำคัญด้าน AI ให้กับเยาวชน ครู และผู้ปกครองในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างครอบคลุมและมีความรับผิดชอบ โดยตั้งเป้าหมายยกระดับทักษะผู้เรียนกว่า 5.5 ล้านคน ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจด้าน AI ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในขณะที่ AI กำลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและระบบการศึกษาทั่วโลก ความจำเป็นในการพัฒนาและใช้งาน AI อย่างปลอดภัย ครอบคลุม และมีความรับผิดชอบ จึงทวีความสำคัญและต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ส่งผลให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันเพื่อออกแบบนโยบายใหม่และพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสและช่วยให้ประชาคมอาเซียนพร้อมเข้าสู่ยุคแห่ง AI
หนึ่งในตัวอย่างของความร่วมมือที่สำคัญคือ โครงการ AI Class ASEAN ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยแพลตฟอร์มนี้มอบการฝึกอบรมฟรีผ่าน 70 โมดูลที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศในภูมิภาคเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ AI Class ASEAN ยังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย ทั้งแชทบอตที่ใช้ AI ฟอรั่มสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ และระบบแปลภาษาแบบเรียลไทม์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันในหลายภาษา ทำให้แพลตฟอร์มนี้เป็นโครงการการเรียนรู้ในระดับภูมิภาคที่ครอบคลุม โดยมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ AI ที่เข้าถึงง่าย มีประโยชน์ และช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถก้าวเข้าสู่อนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อย่างมั่นใจ
ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิอาเซียน กล่าวว่า “ที่มูลนิธิอาเซียน เราเชื่อว่าการส่งเสริมศักยภาพให้ประชาคมอาเซียนมีความรู้และทักษะที่ครอบคลุมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างอาเซียนที่พร้อมรับมือกับอนาคต ซึ่งโครงการ AI Class ASEAN ไม่เพียงมอบโอกาสและความเท่าเทียมในการเรียนรู้ แต่ยังช่วยผลักดันความก้าวหน้าร่วมกันของทั้งภูมิภาค เพื่อยกระดับอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่แข็งแกร่ง รอบรู้ และเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น”
ภายใต้หัวข้อ “Bridging AI Literacy and AI Safety: Building Responsible AI in ASEAN” ในการประชุมเชิงนโยบายตลอดทั้งสองวัน ได้รวบรวมผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ ผู้นำเยาวชน องค์กรภาคประชาสังคม และผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน เข้าร่วมกันหารือถึงโอกาสและความท้าทายที่มาพร้อมกับการเติบโตของ AI ในภูมิภาคอาเซียน โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังปาฐกถาพิเศษ การเสวนาแบบเวทีอภิปราย รายการทอล์กโชว์ กิจกรรมสร้างเครือข่าย และการเปิดตัวโครงการเรียนรู้ดิจิทัลระดับภูมิภาค “AI Class ASEAN” อย่างเป็นทางการ ถือเป็นหนึ่งในโครงการหลักของ AI Ready ASEAN
ทั้งนี้ พิธีเปิดตัวโครงการได้รับเกียรติจากผู้แทนระดับสูงจากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมในฐานะตัวแทนความร่วมมือ ได้แก่ H.E. Gobind Singh Deo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล ประเทศมาเลเซีย H.E. Dr. Kao Kim Hourn เลขาธิการอาเซียน H.E. Sitsangkhom Sisaketh ประธานคณะกรรมการมูลนิธิอาเซียน และผู้แทนถาวรแห่ง สปป. ลาว ประจำอาเซียน ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิอาเซียน และ Ms. Sapna Chadha รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ Google Asia Pacific
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนจากหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ คณะทำงานอาเซียนด้านปัญญาประดิษฐ์ (ASEAN Working Group on AI) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน (ASEAN Senior Officials Meeting on Education) สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) รวมถึงพันธมิตรผู้ดำเนินโครงการในแต่ละประเทศภายใต้โครงการ AI Ready ASEAN
หลังจากที่โครงการ AI Class ASEAN ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานประชุมเชิงนโยบายระดับภูมิภาคครั้งที่ 2 แพลตฟอร์มนี้ยังได้รับการเปิดตัวอีกครั้งในฐานะโครงการนำร่องหลักภายในงาน ASEAN AI Malaysia Summit 2025 โดยมี ดาโตะ เซอรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี โดยได้ตอกย้ำถึงความสำคัญของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ดังกล่าว ตลอดจนบทบาทของโครงการ AI Ready ASEAN ในการยกระดับทักษะของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคตของประเทศมาเลเซีย เพื่อร่วมขับเคลื่อนอนาคตที่ครอบคลุมและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสำหรับอาเซียน
นับตั้งแต่เปิดตัว โครงการ AI Ready ASEAN ได้สร้างความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในการส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้าน AI โดยเฉพาะแคมเปญ Hour of Code ที่สามารถช่วยให้กว่า 400,000 คนใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AI โดยความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจากบทบาทสำคัญของพันธมิตรในแต่ละประเทศ (LIPs) ที่ร่วมกันสร้างเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ทั้งในมหาวิทยาลัย โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรชุมชนทั่วทั้งภูมิภาค
Marija Ralic หัวหน้าองค์กร Google.org กล่าวว่า “เรามองว่า AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของสังคมหากได้รับการพัฒนาและใช้อย่างมีความรับผิดชอบ สำหรับ Google.org เราสนับสนุนโครงการอย่าง AI Ready ASEAN เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้าน AI เข้าถึงผู้ที่มีแนวโน้มได้รับประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีนี้ และเราเชื่อว่าการออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศและสอดรับกับความต้องการของชุมชนคือหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในการใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณ สร้างสรรค์ และมั่นใจ”
ในประเทศไทย โครงการ AI Ready ASEAN ดำเนินงานโดยพันธมิตรท้องถิ่น ได้แก่ สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย (AIAT) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มีบทบาทสำคัญในการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าล่าสุดด้านงานวิจัยและเทคโนโลยี AI และองค์กรเยาวชนอาเซียนประเทศไทย (ASEAN Youth Organization Thailand) องค์กรเยาวชนไม่แสวงผลกำไรระดับนานาชาติที่ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน การเสริมพลังเยาวชน และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ AI Ready ASEAN สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย มุ่งเสริมสร้างทักษะดิจิทัลและความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัยอยู่ในชุมชนด้อยโอกาสเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการทำงานในยุคที่ขับเคลื่อนด้วย AI นอกจากนี้ เพื่อขยายการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับโรงเรียนและองค์กรระดับชุมชน พัฒนาเนื้อหาการฝึกอบรม จัดทำหลักสูตร AI และส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบในสังคม
ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิอาเซียน กล่าวเสริมว่า “คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ (National AI Committee) ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน AI ของภูมิภาค โดยโครงการ AI Ready ASEAN มีความสอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าวในการตั้งเป้าฝึกอบรมผู้ใช้งานด้าน AI ไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน พัฒนาบุคลากรสายอาชีพด้าน AI จำนวน 90,000 คน และสร้างนักพัฒนา AI มืออาชีพอีก 50,000 คนภายในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้า โดยโครงการนี้จะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ของไทยในการก้าวสู่การเป็นผู้นำด้าน AI และด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศ เรามุ่งใช้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย นโยบาย และการศึกษา มาช่วยจุดประกายความสนใจในเทคโนโลยี AI ให้กับเยาวชน พร้อมมอบความรู้พื้นฐานที่เป็นประโยชน์สำหรับต่อยอดการเรียนรู้ในระดับสูง และการประกอบอาชีพในอนาคต”
ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบริบทของแต่ละพื้นที่ โครงการนี้จึงสามารถออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ AI ให้เข้าถึงง่าย มีความหมายต่อผู้เรียน และสร้างผลกระทบเชิงบวกได้จริง ผ่านการปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับท้องถิ่น การสร้างความไว้วางใจ และการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลากหลายกลุ่มเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่เท่าเทียมและเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับมูลนิธิอาเซียน
หลังจากที่ประชาคมอาเซียนก่อตั้งมาเป็นเวลาสามทศวรรษ บรรดาผู้นำอาเซียนต่างตระหนักถึงความสำคัญของการแบ่งปันประโยชน์ร่วมกันในหมู่สมาชิก การสร้างความตระหนักรู้ และการติดต่อสื่อสารกันระหว่างประชาชนในอาเซียนที่ยังขาดการดำเนินการที่เหมาะสม ส่งผลให้มีการจัดตั้งมูลนิธิอาเซียนขึ้นในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ 30 ปี ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2540 สำนักงานมูลนิธิอาเซียนตั้งอยู่ในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มูลนิธิอาเซียนเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยชาวอาเซียนเพื่อประชาชนอาเซียน ด้วยวิสัยทัศน์เพียงหนึ่งเดียวคือการสร้างความมั่งคั่งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาคมอาเซียน โดยมีหน้าที่สนับสนุนการสร้างความตระหนักรู้ อัตลักษณ์ ปฏิสัมพันธ์ และพัฒนาการของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ท่านสามารถดูข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิอาเซียนได้ที่ www.aseanfoundation.org
เกี่ยวกับ Google.org
มุ่งใช้ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม การวิจัย และทรัพยากรของ Google มาขับเคลื่อนความก้าวหน้าและเปิดประตูแห่งโอกาสให้ทุกคนอย่างทั่วถึง