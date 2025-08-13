สทน. ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ชู 5 เทคโนโลยีเด่น ร่วมงาน“อว.แฟร์ – มหกรรมวิทย์” ปี 68

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2568 นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผอ. สทน. และผู้บริหารของ สทน. ให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการ สำหรับผลงานนำมาแสดงในปีนี้มีเรื่องที่น่าสนใจ ได้แก่ “การตรวจอัตลักษณ์ของผลผลิตทางการเกษตรและอาหารโดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์” ซึ่งเป็นการตรวจสอบและยืนยันแหล่งที่มาของสินค้าเกษตร หรือสินค้า GI (Geographical Indication หรือ "สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์") ว่าเป็นของแท้มาจากแหล่งผลิตที่จดแจ้งไว้หรือไม่ หรือเป็นสินค้าที่มีการแอบอ้าง เช่น กาแฟจากดอยช้าง กาแฟเชียงใหม่ ข้าวสังข์หยดจากพัทลุง ฯ การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ตรวจสอบน้ำผึ้ง น้ำมะพร้าว น้ำผลไม้ ว่าเป็นของแท้หรือมีการผสมน้ำตาล เพื่อสร้างความเชื่อมันให้ผู้ประกอบการในการส่งออกสินค้า การตรวจสอบอนุภาคฝุ่น PM 2.5 ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ว่ามีองค์ประกอบ และมีรูปร่างเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยระบุถึงปัญหา PM2.5 ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ว่าเกิดจากกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษประเภทใด ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้การแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา PM2.5 ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การแสดงแบบจำลองเครื่องไซโคลตรอนของ สทน. ซึ่งเป็นเครื่องเร่งอนุภาคสำหรับเวชศาสตร์นิวเคลียร์และการวิจัย การผลิตสารเภสัชรังสีสำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาท โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคอื่นๆ การแสดงแบบจำลองของเครื่องโทคาแม็ก ที่ใช้ในการศึกษาและวิจัยการจำลองปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเพื่อสร้างพลาสมาอุณหภูมิสูง เปรียบเสมือน "ดวงอาทิตย์ประดิษฐ์" ที่จำลองการทำงานของดวงอาทิตย์เพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานสะอาดในอนาคต นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ วิจัย และนวัตกรรม (อววน.) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนด้วยพลังสหวิทยาการ” หรือ “อว.แฟร์ 2025 : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND” และงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2568” (NST Fair 2025) ระหว่างวันที่ 9-17 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ