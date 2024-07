(ชมคลิป) ใกล้ชิด “ดินดวงจันทร์” จากยานฉางเอ๋อ5 ที่นำมาจาก มหาสมุทรแห่งพายุ บริเวณด้านใกล้ที่หันให้กับโลกตลอดเวลา ในงาน อว.แฟร์

(องค์การมหาชน) (NARIT)(China National Space Administration: CNSA) ด้วยการสนับสนุนของ TCP Group ชวนชม “ดินดวงจันทร์จากภารกิจฉางเอ๋อ 5” แบบใกล้ชิดใน งาน อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ มีชื่อว่า “หมิงเยว่จ้าวหว่อหวน” เดินทางจาก Lunar Exploration and Space Engineering Center ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน การจัดแสดงในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในไทยที่จัดแสดงดินดวงจันทร์ที่เก็บกลับมายังโลกโดยจีน และเป็นครั้งแรกที่ได้จัดแสดงนอกแผ่นดินจีนอีกด้วpในได้ลงจอดทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้านใกล้ของดวงจันทร์ ณ(Mons Rümker) ในพื้นที่ที่เรียกว่า(Oceanus Procellarum) ซึ่งอยู่บนด้านใกล้ของดวงจันทร์ บริเวณที่หันหน้าให้กับโลกตลอดเวลา จากนั้นจึงขุดพื้นผิวดวงจันทร์ลึกลงไปประมาณ 2 เมตร เพื่อเก็บตัวอย่างดินและหิน น้ำหนักรวม 1.731 กิโลกรัม ภารกิจในครั้งนี้ทำให้1. โอกาสเดียวที่จะได้ชมหินดวงจันทร์ในประเทศไทย ณ ตอนนี้2. หินดวงจันทร์ที่เก็บโดยจีน ซึ่งเป็นประเทศที่สามต่อจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต3. การเก็บหินดวงจันทร์กลับมายังโลก ไม่ใช่เรื่องง่าย แม้มีเงินมหาศาลก็ไม่อาจทำได้4. ครั้งแรกที่หินดวงจันทร์ชิ้นนี้ ได้จัดแสดงนอกแผ่นดินจีน5. หินดวงจันทร์ที่เก็บกลับมายังโลกได้สำเร็จในรอบกว่า 40 ปี6. เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญส่วนหนึ่งของโลก อายุกว่า 2 พันล้านปี7. หินดวงจันทร์ที่นำไปสู่การค้นพบแร่ธาตุใหม่ “changesite-(Y)”8. หินดวงจันทร์ที่นำไปสู่ความร่วมมือของนานาชาติอย่างแท้จริง9. จุดเริ่มต้นความร่วมมือระหว่างไทย-จีน เบิกทางสู่ก้าวแรกไทยไปดวงจันทร์10. เตรียมความพร้อมก่อนไทยส่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ไปกับยานฉางเอ๋อ 7 และภารกิจอื่น ๆ ในอนาคตที่บูธนิทรรศการ NARIT บริเวณโซน F งาน อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND ระหว่างวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ สามารถเข้าชมงานได้ ตั้งแต่เวลา 09:00 - 20:00 น.