ปลดล็อกขีดจำกัดงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีซินโครตรอน ในงาน “อว. แฟร์”

จัดงานระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ได้ร่วมจัดนิทรรศการภายในงานดังกล่าว ภายใต้ธีม “Synchrotron: Science, Wisdom and Future” บริเวณโซน F โดยแบ่งนิทรรศการเป็น 4 ส่วน คือ 1. XCT Demonstration นำเสนองานวิจัยด้านการแพทย์ อาหารและการเกษตร โดยใช้เทคนิคเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ 2. Product for Synchrotron Tech นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ร่วมวิจัยและพัฒนากับภาคเอกชนโดยใช้เทคนิคแสงซินโครตรอน 3. Technology Demonstration จัดแสดงเทคโนโลยีล้ำยุค อาทิ เครื่องต้นแบบเครื่องเคลือบฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชรสำหรับชิ้นส่วนทางวิศวกรรมของการสำรวจปิโตรเลียม เครื่องต้นแบบการผลิตกราฟีน และแบบจำลองเครื่องเร่งอนุภาคโปรตอนสำหรับรักษามะเร็ง 4. Prototype Display จัดแสดงต้นแบบแม่เหล็กไฟฟ้าฝีมือคนไทยสำหรับเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเครื่องใหม่ระดับพลังงาน 3 GeV และปั๊มสุญญากาศสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเก็บรักษาโบราณวัตถุอีกทั้งยังมีการเสวนา ณ MINI STAGE ระหว่างวันที่ 23 - 26 ก.ค. 67 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลดล็อกงานวิจัยภาคอุตสาหกรรมสู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงการนำเสนอโครงการเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเครื่องใหม่ระดับพลังงาน 3 GeV รากฐานสำคัญในการพัฒนางานวิจัยสำหรับประเทศไทย และเทคโนโลยีเปลี่ยนขยะเป็นกราฟีนมูลค่าสูง พร้อมทั้งการอบรมซินโครตรอน เทคโนโลยีขั้นสูงมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรม ครั้งที่ 16 (SATI 16) วันที่ 25 ก.ค. 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 206 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พบกันที่ในงาน อว. แฟร์: Science Power for Future Thailand โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม