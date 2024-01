(ชมคลิป) วช.โชว์นิทรรศการไฮไลต์งานวันนักประดิษฐ์ 2567 ชวนร่วมเรียนรู้ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและนวัตกรรม 2- 6 ก.พ.นี้

กล่าวว่า สำหรับการจัดงานในปีนี้ ประกอบด้วย ภาคนิทรรศการ การประกวดแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งระดับเยาวชนและระดับนานาชาติ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่ได้สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ของประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์เกิดการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสมรรถนะในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ กระตุ้นให้มีการผลิตองค์ความรู้ใหม่ ๆ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ รวมทั้งผลักดันผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยการมอบรางวัลแบ่งออกเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1) รางวัลนักวิจัยดีเด่น 2) รางวัลผลงานวิจัย 3) รางวัลวิทยานิพนธ์ และ 4) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 วช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติในงานวันนักประดิษฐ์ทั้งนี้ วช. มุ่งหวังว่าการจัดงานวันนักประดิษฐ์ในครั้งนี้ จะเป็นเวทีที่สำคัญระดับชาติอีกเวทีหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กำลังคนด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตอบโจทย์ด้านการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ความหลากหลายจากต่างถิ่นต่างวัฒนธรรม จากนานาประเทศกว่า 20 ประเทศ กว่า 600 ผลงานจากนานาชาติ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นและเป็นกลไกสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ให้เห็นความสำคัญของการประดิษฐ์คิดค้น อันมีคุณค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ1. “FRUIT FUN FAIR” “ผลไม้หรรษา”นำเสนอเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวก่อนการส่งออกการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลไม้ และยืดอายุเก็บรักษาในระหว่างขนส่งและวางจำหน่าย ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง ส้มโอ สตอเบอร์รี่ เป็นต้น2. “Innovate Power Solutions for a Better Life” “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”นำเสนอและให้ความรู้ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในด้านพลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม3. Patanista Academy: PSUนำเสนอพื้นที่กิจกรรมเสนองานวิจัยเกี่ยวกับลวดลายโบราณของภาคใต้รังสรรค์บนพื้นผ้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการนำประเพณีวัฒนธรรมทางภาคใต้แสดงออกมาในรูปแบบชิ้นงานต่าง ๆ4. “Green Road by วิศวกรสังคม”นำเสนอการนำเอาของที่เหลือใช้มาทำให้มีค่าให้เกิดประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป5. “Urban farming hub” “ศูนย์เกษตรวิถีเมือง วช.”นำเสนอเทคโนโลยีการปลูกพืชผักอย่างง่ายในพื้นที่จำกัด ที่สามารถใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการต่อยอดแปรรูปพืชผัก6. “Animal Planet” “อาณาจักรสัตว์เศรษฐกิจ”นำเสนอถึงความรู้เรื่อง 5 สัตว์เศรษฐกิจ เช่น ไก่พื้นเมือง แพะ จิ้งหรีด ปลาสวยงาม อาณาจักรสัตว์เศรษฐกิจ Animal Planet7. “Clever Land” “ฉลาดคิด เทคโนโลยีการแพทย์”นำเสนอเครื่องมือแพทย์ฝีมือคนไทยที่ผ่านการพัฒนามา ได้แก่ อุปกรณ์สายสวนเพื่อรักษาโรคผ่านหลอดเลือด วัสดุฝังในชนิดต่าง ๆ สำหรับรักษาทางออร์โธปิดิกส์ และทางทันตกรรม วัสดุทดแทนกระดูกเพื่อรักษาโรคกระดูก เป็นต้น8. “Colour Exhibition”นำเสนอการถอดเฉดสีจากกระเบื้องวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศิลปกรรมต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่โดดเด่น มีความวิจิตรงดงาม และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์9. “The Survival game ตะลุยแดนภัยพิบัติ”นำเสนอการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการใช้เกมมาสร้างความเข้าใจความตระหนักรู้ ต่อการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ10. “Human-Elephant Pact: ป่าคน ชุมชนช้าง”นำเสนอนวัตกรรมและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้จากวัสดุธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนาเทคนิควิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม่11. “Youth Inventors Club กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักประดิษฐ์รุ่นเยาว์”นำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการบิน “Space Innovators : FlyingSkills Clinic” ที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์เครื่องบินด้วยตัวเอง12. “Safety road Safety life” “ชีวิตปลอดภัย ไร้ความรุนแรง”นำเสนอสื่อเพื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน และการสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง การอยู่ร่วมกันบนสังคมอย่างปลอดภัยและไร้ความรุนแรง13. “Senior's Wonderland ดินแดนวัยเก๋า”นำเสนอ สะพานเวลา เชื่อมคุณค่าระหว่างวัย สร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้สูงวัย ผ่านการเรียนรู้ภูมิปัญญา14. “อุทยานธรณีโลกสตูล” “Satun UNESCO Global Geopark”นำเสนออุทยานธรณีสตูล ที่มีหลักสูตรการสอนเชื่อมโยงทั้งวิทยาศาสตร์ นิเวศวิทยา สังคมวิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ โดยมีอุทยานธรณีเป็นตัวเชื่อม และตัวอย่างที่จับต้องได้นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาและฝึกอบรม มากกว่า 100 หัวข้อ อาทิ การเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น และการฝึกอบรมอาชีพ โดยงานวันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors' Day 2024 จะจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร