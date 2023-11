วว. จับมือพันธมิตรนครราชสีมา ขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรมการเกษตร/สิ่งแวดล้อม สู่การบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืน

กล่าวว่า ความร่วมมือของหน่วยงานภายใต้ อว. ในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่อื่นๆ ของประเทศ เชื่อมั่นว่าจะมีการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ตลอดจนการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ การพัฒนาจัดการคลังหน่วยกิตเพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรพัฒนาทักษะแบบ Non degree เป็นการผนึกกำลังในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนความร่วมมือของ 3 องค์กรใหญ่ดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี มุ่งวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างกันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงความร่วมมือในด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษา และบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่อื่นๆ ของประเทศต่อไปสำหรับขอบเขตความร่วมมือภายใต้การลงนามในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การร่วมมือวิจัย การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งบุคลากรของทั้ง 3 หน่วยงานทั้งสามหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ตลอดจนการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 2) การจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ การพัฒนาจัดการคลังหน่วยกิต เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรพัฒนาทักษะแบบ Non degree ด้านการเกษตรและเกษตรมูลค่าสูงเพื่อสร้างอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจน และด้านต่างๆ ที่มีประโยชน์กับประชาชนหรือจังหวัดนครราชสีมา 3) สนับสนุนการดำเนินงานด้านการศึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาการ ด้านการเกษตร นิเวศวิทยาป่าเขตร้อน และสิ่งแวดล้อม ให้กับนักศึกษาฝึกงาน ภาคีบัณฑิต และการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบ Upskill reskill newskill & upscale 4) สนับสนุนความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวิชาการ การศึกษา และกิจกรรมต่างๆ และ 5) ร่วมกันดำเนินกิจกรรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อร่วมดำเนินงานการแก้ไขและขจัดความยากจน โดยเฉพาะความยากจนข้ามรุ่น ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากล่าวว่า มรภ. มีบทบาทเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผ่านการผลิตบัณฑิตและให้บริการวิชาการ ทั้งนี้ประเทศจะพัฒนาไม่ได้หากขาดรากฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างจริงจัง จะทำให้เกิดประโยชน์และพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาและประเทศอย่างมีนัยสำคัญ เพราะการทำงานเพียงหน่วยเดียวจะทำให้สำเร็จได้ช้า ทั้งนี้ ในเบื้องต้น มรภ.จะมุ่งด้านหลักสูตรการบริการจัดการขยะชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง วว. มีความเชี่ยวชาญและมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับเป็นรูปธรรมกล่าวว่า การจัดทำหลักสูตรการเรียนฯ ภายใต้ความร่วมมือจะใช้องค์ความรู้ซึ่ง วว. มีความเชี่ยวชาญและสามารถนำไปใช้จริงทั้งการพัฒนาพื้นที่และมีการต่อยอดในเชิงธุรกิจ ได้แก่ ระบบโลจิสติกส์ ระบบราง พลังงานสะอาด สังคมคาร์บอนต่ำ มั่นใจว่าจะทำให้เกิดการพัฒนา ตอบโจทย์ในเรื่อง Smart city ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ทั้งสามหน่วยงานจะทำงานส่งเสริมกัน ไม่ซ้ำซ้อน จะเป็น lesson learn ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดวว. มีต่อบทบาทที่สำคัญต่อประเทศ โดยมีภารกิจหลักที่เน้นการวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมชีวภาพ พัฒนาอย่างยั่งยืน และบริการอุตสาหกรรม ที่ขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทยและอุตสาหกรรม เป็นระยะเวลากว่า 60 ปี จากประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาว วว. นำปัญหาและอุปสรรคจากการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการสู่เชิงพาณิชย์ มาพัฒนาศักยภาพ เพื่อลดข้อจำกัดของผู้ประกอบการต่อการทำธุรกิจ ในการยกระดับการผลิตระดับกึ่งอุตสาหกรรม มาตรฐาน การวิเคราะห์ทดสอบระดับสากล เข้าสู่การวิจัย เพื่อให้งานวิจัยของ วว. หรือ ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตสินค้าเข้าสู่เชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น โดย วว. มีระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อพัฒนากลไกในการพัฒนาผู้ประกอบการ เช่น โรงงานการผลิตต้นแบบเชิงพาณิชย์ Scale up plant ได้แก่ โรงงานการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โรงงานการผลิตเครื่องสำอาง และ โรงงานการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์อาหารและอาหารเสริม เช่น pre probiotic และโรงงานการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์จุลินทรีย์มิใช่อาหาร เพื่อการผลิตอาหารสัตว์ และรองรับระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ผู้ว่าการ วว. กล่าวทั้งนี้สถานีวิจัยลำตะคอง วว. เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนางานด้านการเกษตรเพื่อตอบโจทย์เกษตรมูลค่าสูงหรือเกษตรสมัยใหม่ มีนักวิจัยทีพร้อมทำงานกับภาคเอกชน พื้นที่หรือแปลงทดลองระดับเกษตรอุตสาหกรรม และห้องปฏิบัติการด้านการเกษตรรองรับ เพื่อให้นักวิจัยหรือนักธุรกิจการเกษตรเข้ามาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านวิทยาศาสตร์ ทั้ง Science camp พิพิธภัณฑ์แมลง และพืชพรรณหายาก นอกจากนี้ยังมีสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ซึ่งเป็นแหล่งสงวนชีวมณฑลของหลวง ที่ วว. ประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการขยายพื้นที่เขตป่าได้จำนวนมาก จะเป็นพื้นที่วิจัยสำหรับนักศึกษาภายใต้ความร่วมมือนี้ด้วย อันจะสร้างความตระหนักและการให้ความสำคัญของงานด้าน วทน. ในด้านการเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพ รวมทั้งสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อเข้าสู่สังคนยุคใหม่ของประเทศต่อไป