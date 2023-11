วว. โชว์นวัตกรรมขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำ ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี “อนุทิน ชาญวีรกูล”

กล่าวว่า ผลงานที่ วว. นำมาจัดแสดงในครั้งนี้เป็นผลจากการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างเป็นรูปธรรม โดย วว. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ/เอกชน มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและระดับประเทศ ดังนี้โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านไม้ดอกไม้ประดับ วว. ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันการศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 13 แห่ง ขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านไม้ดอกไม้ประดับในชุมชนท้องถิ่นอย่างมีอัตลักษณ์ เพื่อลดต้นทุนและอันตรายจากการใช้สารเคมีในการผลิต ความเสียหายระหว่างการขนส่ง สำหรับการสร้างมาตรฐานไม้ตัดดอกและดอกไม้เพื่อการบริโภค อันจะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืนโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร วว. ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สถาบันพลาสติก เทศบาลตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง และจังหวัดระยอง กลุ่มบริษัทสมาชิก Alliance to End Plastic Waste (AEPW) ในประเทศไทย และ Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management (PPP Plastics) โดยเป็นศูนย์ฯต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย จากการขยายผลความสำเร็จ “ตาลเดี่ยวโมเดล” สู่ภาคเอกชน สำหรับการคัดแยกและยกระดับคุณภาพวัสดุรีไซเคิลเหลือใช้ในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นการจัดการวัสดุรีไซเคิลที่ต้นทางเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สร้างงาน สร้างอาชีพ สอดคล้องกับนโยบาย BCG Economy พร้อมขยายผลสำเร็จไปยังจังหวัดต่างๆ ของไทยโครงการศึกษาวิจัย พัฒนาและการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์จิตอาสา เพื่อใช้ในการบำบัดของเสียและกำจัดเชื้อโรค เป็นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) ร่วมกับ วว. ตระหนักถึงปัญหาน้ำเสีย ขยะเน่าเหม็น ในแม่น้ำ คู คลอง รวมทั้งปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากของเสียต่างๆ และสิ่งปฏิกูล อีกทั้งเพื่อเป็นการงดเว้นการใช้สารเคมีอันตรายในการบำบัดของเสีย จึงได้วิจัยพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อการบำบัดน้ำเสีย ที่สามารถนำไปใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียได้ทุกระบบ เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียให้ดียิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์เข้าไปในระบบโดยตรง ทำให้เกิดการย่อยสลายกลิ่นเหม็น กลิ่นขยะของเน่าเสีย และช่วยบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ