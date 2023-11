“สุวรงค์” รอง ผอ.NSM เผยผู้รักงานเขียนและผู้ที่ชื่นชอบในวิทยาศาสตร์เข้า “อบรมพัฒนาทักษะการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์” ในโครงการประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567 คึกคัก

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เปิดเผยว่า NSM ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด จัด “อบรมพัฒนาทักษะการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของ “โครงการประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567” เมื่อวันที่ 25 - 26 พ.ย.2566 ที่ผ่านมา ณ ห้อง IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ที่สนใจในวิทยาศาสตร์ที่มีใจรักงานเขียน ได้รับประสบการณ์ในการฝึกทักษะด้านการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อนำไปเป็นแนวคิดในการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต โดยการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน อาทิ ดร.ชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา กับ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Sci-fi in Action”, คุณชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ เจ้าของนามปากกา “ปราบต์” กับ การบรรยาย เรื่อง “Let's start to the novel”, คุณกิตติศักดิ์ คงคา นักเขียนจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กับ การบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการขยาย PLOT” และคุณปองวุฒิ รุจิระชาคร และคุณอนุสรณ์ ติปยานนท์ นักเขียนจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยในการเสวนาพิเศษหัวข้อ“ประสบการณ์นักเขียน” ซึ่งได้รับความสนใจและตอบรับจากผู้รักงานเขียนและผู้ที่ชื่นชอบในวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี ซึ่งในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 70 คน“โครงการประกวดนิยายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในวิทยาศาสตร์และรักงานเขียนได้รับประสบการณ์และฝึกฝนทักษะการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์และพร้อมที่จะนำเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาถ่ายทอดเป็นงานเขียนนิยายวิทยาศาสตร์สู่สังคม โดยการอบรมฯ ในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนได้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะการเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ และหันมาสนใจเรื่องราววิทยาศาสตร์ พร้อมนำไปสร้างผลงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบงานเขียนมากขึ้นและผลิตผลงานส่งเข้าร่วมการประกวดกับโครงการฯ ซึ่งถือเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ในสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป” นายสุวรงค์ กล่าว