มรภ.หมู่บ้านจอมบึง โดยทุนวิจัยจาก บพข. กองทุน ววน. เปิดเวทีมวยในเมตาเวิร์ส เพิ่มมูลค่างานสร้างสรรค์จากฐานงานวิจัย ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับกีฬามวยไทยในตลาดดิจิทัล

“มวยไทยเมตาเวิร์ส” เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือ บพข. โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมงบประมาณจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายค่ายมวย สมาคมเมตาเวิร์สแห่งประเทศไทย สมาคมด้านการท่องเที่ยว สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย และรวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะนำให้เห็นถึงบทบาทของเมต้าเวิร์สในการสนับสนุน SOFT POWER ของประเทศไทย การเปิดตัว แนะนำศักยภาพ คุณสมบัติของระบบและ โอกาสทางธุรกิจ VOD PLATFORM MUAYTHAI METAVERSE โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจา ไกรศรรัตน์ อาจารย์บารมี ชูชัย อาจารย์รุ่งนภา สิงห์สถิต และอาจารย์นัฏกร สุขเสริม เป็นคณะนักวิจัยผู้รับผิดชอบโครงการโดยการเปิดเวที “มวยไทยแห่งใหม่ในจักรวาลนฤมิต Myaythai Metaverse” ในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติ พรศิวะกิจ นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย และกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของเมตตาเวิร์สกับการท่องเที่ยว” โดยมี ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กล่าวต้อนรับในช่วงที่สอง ได้ฉายภาพให้เห็นถึงบทบาทของเมต้าเวิร์สในการสนับสนุน SOFT POWER ของประเทศไทย การเปิดตัว แนะนำศักยภาพ คุณสมบัติของระบบและ โอกาสทางธุรกิจ VOD PLATFORM MUAYTHAI METAVERSE โดยสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย และธุรกิจค่ายมวย โดย ผศ.ดร สัจจา ไกรศรรัตน์ กล่าวแนะนำโครงการวิจัย และได้รับเกียรติจาก คุณชวการ กมลรักษ์ แนะนํา มวยไทยเมตาเวิร์สสำหรับในช่วงสุดท้ายจะเป็นการเสวนา ที่รวมกูรูด้าน เมต้าเวิร์ส เทคโนโลยีและการตลาดระดับประเทศ ในหัวข้อเสวนา “การพัฒนา SOFT POWER (มวยไทย) ของประเทศไทย ในตลาด ดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีเมต้าเวิร์ส” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รศ.ดร.สุรพล บุญลือ นายกสมาคมเทคโนโลยีและสื่อการการศึกษา ดร.ชัยรัต พงศ์พันธุ์ภาณี เลขาธิการสมาคมเมตาเวิร์สแห่งประเทศไทย รศ.ดร. อาษา ตั้งจิตสมคิด ประธานกรรมการบริษัท อาษา โปรดักชั่น จำกัด คุณวรรณัท ธัญญหาญ เจ้าของเพจ สอนใช้เอไอโดยอาจารย์บอย - BUSINESS MATCHING ระหว่าง ธุรกิจท่องเที่ยว และ ธุรกิจค่ายมวยมวยไทยเป็นทั้งวัฒนธรรมและการกีฬาที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ไทยในสายตาชาวโลก สามารถนำมาเป็นเครื่องมือท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมและประสบการณ์ท้องถิ่น (Local experience) เป็น SOFT POWER ที่รัฐบาลไทยมุ่งหวังให้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่การสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่อันเป็นผลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของนวัตกรรม เทคโนโลยีโลกาภิวัตน์ และความคาดหวังของผู้บริโภค มีกระแสเมตาเวิร์ส (Metaverse) ที่มาสร้างแรงกระเพื่อมในวงการเทคโนโลยีและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ (Ecosystem) การทำธุรกิจรูปแบบเดิมต้องปรับเปลี่ยนก่อนเผชิญ Disruption ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อมูลค่าของสินค้า บริการ และศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก หลายองค์กรเริ่มปรับโมเดลธุรกิจ ( Business model) เข้าไปสู่โลกเมตาเวิร์ต (Metaverse) เพื่อช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจและขยายกลุ่มตลาดใหม่การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์โควิด เป็นความท้าทายของทุกภาคส่วนที่ต้องสามัคคีกันร่วมวิจัยภาคสนามเพื่อการนำความรู้สู่การปฏิบัติได้เร็ว ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในเชิงรุก การพัฒนาศิลปะการต่อสู้มวยไทยสู่ เมตาเวิร์ส (Metaverse) เป็นกรอบการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ในการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ “Digital Transformation ตอบรับกับแนวโน้มและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป มุ่งเป้าด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมวยไทย ร่วมถึงธุรกิจค่ายมวยต่างๆ ที่รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มวยไทยเป็น All time products ที่สามารถขายได้ทั้งในและต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม : Muay Thai to the Metaverse เป็นนวัตกรรมที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมมวยไทย ที่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมมวยไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเชิงเศรษฐกิจ1. การใช้จักรวาลนฤมิต (Metaverse) เพื่อการประชาสัมพันธ์และทำการตลาด สามารถสร้างร้านค้า สถานที่เพื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ในโลกจักรวาลนฤมิต (Metaverse) ทำให้ Avatar ของผู้บริโภคได้รู้จักและคุ้นเคยกับแบรนด์มากขึ้น หรืออาจนำ Avatar รวมถึงมนุษย์ Metaverse เป็นพรีเซ็นเตอร์ หรือ Influencer ของ แบรนด์ (Brand) ในโลกจริงก็ได้2. การใช้จักรวาลนฤมิต (Metaverse) ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับมวยไทย มานำเสนอในลักษณะผลิตภัณฑ์ดิจิทัลให้ Avatar ได้เลือกซื้อในโลกเมตาเวิร์ส เพื่อทดสอบกระแสก่อนจะวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นในโลกจริง รวมถึงการนำฟังก์ชัน VR มาให้ผู้บริโภคในโลกจริงได้ทดลองใช้สินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ อาทิ คอร์สเรียนฟรี ชมมวยไทยฟรี เป็นต้นเชิงสังคมมุ่งเน้นในด้านการศึกษา มวยไทยเมตาเวิร์สเป็นต้นแบบเชิงสาธิตให้กับธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการเรียนรู้เรื่องจักรวาลนฤมิต (metaverse) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี ให้กับองค์กรด้านการศึกษา ภาคธุรกิจ และ ภาคประชาสังคมที่มีความสนใจเทคโนโลยีตัวใหม่อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเชิงสิ่งแวดล้อมแพลตฟอร์ม : Muay Thai to the Metaverse เป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัด Virtual Event ผ่านเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การจัดอีเวนต์ในโลกออนไลน์ หรือ Virtual Event เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น และประโยชน์ที่ช่วยในการช่วยลดต้นทุนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะคนสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่ต้องเดินทางมายังสถานที่จัดงาน ลดปริมาณคาร์บอนจากการเดินทาง และลดขยะที่เกิดจากการจัดงาน และในช่วงวิกฤตโรคระบาดที่ผู้คนต้องรักษาระยะห่าง การเข้าร่วมงานแบบออนไลน์จึงตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีการจัด Virtual event โดยใช้เมตตาเวิร์ส กำลังก้าวเข้ามามีความสำคัญเนื่องจาก ปัจจุบัน Virtual Event กำลังเป็นที่น่าสนใจอย่างมาก ผู้จัดงานต่าง ๆ จึงหันมาให้ความสำคัญมากขึ้นเช่นกัน จากนี้ธุรกิจอีเว้นท์ออร์แกไนเซอร์จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นยุค Digital is a life ดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกคน ดังนั้นออร์แกไนเซอร์ต่างต้องปรับตัวขับเคลื่อนไปสู่ Digital Transformation เพื่อให้การจัดงานอีเว้นท์และการประชุมสัมมนายังคงมีช่องทางในการดำเนินธุรกิจต่อไป การใช้เมตตาเวิร์สในการจัดอีเว้นท์กีฬาการแข่งขันมวยไทย จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการอีเว้นท์มวยในยุคดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายใต้กระทรวง อว. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนมวยไทย ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมและเผยแพร่การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านมวยไทย เปิดตัวเวทีมวยแห่งใหม่ในจักรวาลนฤมิต หรือเมตาเวิร์ส โดยมุ่งหวังในการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่างานสร้างสรรค์จากฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับกีฬามวยไทยในตลาดดิจิทัลกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) บริหารจัดการกองทุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาคเอกชน ผู้ประกอบการในทุกมิติ เพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและมีความยั่งยืน ซึ่งจะเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้น เพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยระบบ ววน.โดย บพข. หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทำหน้าที่จัดสรรทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงทุนสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างตลาดนวัตกรรม การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการ ทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานห้องปฏิบัติการเพื่อการให้บริการด้านคุณภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งนี้ การให้ทุนดังกล่าวมุ่งเน้นการสนับสนุนแผนงานที่มีความร่วมมือหรือการร่วมลงทุนกับผู้ใช้ประโยชน์ อาทิ SMEs และภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ เกิดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน