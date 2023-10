วว. นำผลงานผลิตภัณฑ์สารสกัดรำข้าว คว้ารางวัลเหรียญทองจากเวที งานแสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 2023 สหรัฐอเมริกา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับจากผลงานในAII American DAVINCI Innovation and Invention Expo (DAVINCI 2023) จัดโดย มหาวิทยาลัยเซาท์เทมยูทาห์ (Southem Utah University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อเมริกัน (American Innovention and Invention Institute) และสมาคมพันธมิตรนวัตกรรมนานาชาติ (International Alliance of Innovention Associations) ซึ่ง สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย ได้รับเชิญจาก International Alliance of Innovation and Invention Associations (IAIA) ในการเข้าร่วมงานดังกล่าวและได้คัดเลือกผลงานวิจัยของ วว. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและร่วมประกวดในเวทีด้วยผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ผลงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความดันและคลอเรสเตอรอลจากสารสกัดรำข้าว วิจัยและพัฒนาโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นการใช้สารสกัดจากรำข้าวมาใช้ประโยชน์ในการบำรุงสุขภาพ ป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง ลดความเสี่ยงโรคหัวใจ หลอดเลือด จากภาวะความดันสูง และช่วยลดไขมันไม่ดีในเลือด ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและถือเป็นนวัตกรรมใหม่ โดย วว. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ฯ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ให้แก่ บริษัทโอดี สไตล์ จำกัด และบริษัทโฮปฟูล จำกัด นับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการนำรำข้าวไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้กลุ่มธุรกิจเสริมอาหารใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ซึ่งมีความหลากหลายและมีสรรพคุณไม่แพ้สารที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ..... ผู้ว่าการ วว. กล่าว