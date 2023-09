วว. นำองค์ความรู้วิทย์ฯ พัฒนาผู้ประกอบการผลิต กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้การพัฒนาประเทศประสบผลสำเร็จ มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ดีก็คือโดยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนสำคัญอย่างมากที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยลดต้นทุนในการผลิตสินค้า ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการผลิต กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม เพื่อนำมามาแก้ปัญหาได้อย่างต่อเนื่องหรือ วว. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มุ่่งเน้นการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม นำ วทน. ไปช่วยสร้้างสิินค้้าด้้านนวััตกรรม ผ่านการดำเนินงานแบบ Total Solutions ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนในยุคดิจิทัล พร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จว่า วว. ส่งเสริมการใช้้ Scale up plant เป็นกลไกการขับเคลื่อน Total Solutions มุ่งบริการด้านการวิจัยและพัฒนาแก่ผู้ประกอบการ ทั้งในระดับ SMEs ผู้ผลิตสินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเกษตรกร ที่มีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องการเพิ่มมูลค่า หรือมีความต้องการแก้ไขปัญหา มีรูปแบบ ขั้นตอนการดำเนินงานที่ครอบคลุม ตั้งแต่ การรับฟังแนวความคิดของผู้ประกอบการ (idea) การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและแก้ไขปัญหา (prototype & solution) การบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ การขยายขนาดการผลิตจากห้องทดลองสู่ระดับการผลิตจริง (scale up) การพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตสินค้า (product & management system) การพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ (commercialization) ทั้งส่งเสริมด้านการตลาดและเชื่อมโยงด้านการเงินโดยมีกลไกสำคัญ คือ โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ อาทิ(ICPIM 1) สร้างผลิิตภัณฑ์์มููลค่่าสููงจากจุุลิินทรีีย์์ ที่่มีีอยู่่ในคลังจุุลิินทรีีย์์ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิิตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สนับสนุนภาคธุรกิจขนาดใหญ่่และขนาดเล็ก นำ วทน. สร้างสรรค์ผลิิตภัณฑ์์รูปแบบใหม่่ที่เหนือกว่าการแปรรูปสินค้าเกษตรแบบดั้งเดิม เช่น ผลิิตภัณฑ์์เครื่องดื่มเสริมจุุลิินทรีีย์์โพรไบโอติก (Pro Herb) เครื่องสำอางจากสารสกัดจุุลิินทรีีย์์โพรไบโอติก (Pro Skin)(FISP) บริการผลิตเครื่องดื่มบรรจุถุง บริการผลิตอาหารทอดสุญญากาศ บริการผลิตอาหาร Freeze dry บริการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม UHT บริการผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวดแก้ว บริการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารรีทอรต ประเมินอายุผลิตภัณฑ์อาหารในสภาวะเร่ง บริการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ บริการทดลอง HPPนอกจากนี้ยังได้้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการผลิิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จากการส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์์ ได้แก่(ICPIM 2) มีศักยภาพในการผลิิตชีีวภัณฑ์์ที่่มีคุุณภาพ ทดแทนการใช้้สารเคมีี ส่งต่อให้ชุมชนได้้ใช้้ในการผลิิตสินค้าเกษตรปลอดภัยบนพื้นที่กว่า 100,000 ไร่่ เป็นต้น(ALEC) เป็นหน่วยงานเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีการดำเนินงานด้านสาหร่ายอย่างครบวงจร ได้แก่ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการด้านสาหร่ายน้ำจืดมากว่า 25 ปี เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ คือ จัดการคลังสาหร่าย เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ตามเป้าหมายการใช้ประโยชน์ กลางน้ำ คือ ศึกษาสภาพที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงทั้งระดับห้องปฏิบัติการและกลางแจ้ง และปลายน้ำ คือ วิจัย พัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงระดับต้นแบบกลางแจ้ง (100,000-400,000 ลิตร ในอ่างเพาะเลี้ยงแบบลู่อย่างต่อเนื่อง) เพื่อผลิตชีวมวล หรือผลิตภัณฑ์เป้าหมายอื่นๆ จากสาหร่ายสายพันธุ์คัดเลือกรวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการผลิิตเครื่องสำอางในระดับอุตสาหกรรม ภายใต้้ ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (ICOS) ซึ่งผ่านการประเมินสถานที่่ผลิิตเครื่องสำอางจาก อย. โดยมีผู้ประกอบการขนาดใหญ่และ SMEs ที่รับถ่ายทอดและนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากกว่า 500 รายต่อปีวว. พัฒนาระบบการบริการ วิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ วัตถุดิบ ผลิิตภัณฑ์์ บรรจุุภัณฑ์์ และการสอบเทียบ เครื่องมือวัดและรับรองคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานงานบริการอุตสาหกรรมเทียบเท่าระดับสากล อาทิ ศูนย์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ ซึ่งเป็นองค์กรแรกในอาเซียน ที่บริการวิจัย/ วิเคราะห์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพตามมาตรฐานสากล การสลายตัวทางชีวภาพในเบื้องต้นของวัสดุทั่วไปในปุ๋ยหมัก ดิน น้ำ การบำบัดสารอันตรายตกค้างในสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการทางชีวภาพ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/ IEC 17025, ISO 17088 (สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.17088/2555) โดยได้รับการขึ้นทะเบียนกับบริษัท Din Certco ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบด้านพลาสติกชีวภาพตามมาตรฐาน ISO 17088 กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยวว. ยกระดับขีดความสามารถงานบริการ ทดสอบ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ยา วัสดุทางการแพทย์/เครื่องมือแพทย์ ได้รับการรับรองรับรองมาตรฐานงานเลี้ยงและการใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ (AAALAC International หรือ The Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International)วว. มีฐานะเป็นหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่่มีีมาตรฐานการทำงานเป็นไปตามหลักสากล เป็นที่่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ ให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพ รับรองผลิิตภัณฑ์์และบริการ ให้กับผู้้ประกอบการภารัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจชมชน และภาคประชาชน รวมทั้งได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065 และ ISO/TS 22003 ครอบคลุมการตรวจประเมนและให้้การรับรองมาตรฐานสากลนอกจากนั้นยังมีโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง ที่สามารถให้บริการเพื่อสนับสนุนโครงการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟทางคู่ และโครงการรถไฟความเร็วสูง พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน จากการดำเนินงานดังกล่าว วว. ให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 200,000 รายการต่อปี และมีจำนวนลูกค้ามากกว่า 10,000 ราย ช่วยผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างไปทดสอบต่างประเทศได้มากกว่า 50%ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมให้บริการวิจัยและพัฒนาแก่ OTOP วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs Startup ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มมูลค่า ช่วยแก้ไขปัญหาการประกอบการด้วยผลงานวิจัย ให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย วทน. โดยมีแพลตฟอร์มระบบบริการลูกค้าออนไลน์ “วว. JUMP” www.tistr.or.th (https://tistrservices.tistr.or.th/) เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้าการขับเคลื่อนงานบริการ Total Solutions ของ วว. ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้มั่นคง ด้วยศักยภาพขององค์กรที่มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่เติบโต พร้อมรับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดสังคมนวัตกรรมที่ยั่งยืน ผ่านการบูรณาการประสานพลังให้เกิดขึ้นกับบุคลากรและเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ ชัดเจน และรวดเร็ว