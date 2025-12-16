ดร.บุณณดา โฆษกกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะที่ปรึกษารัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 จ.ปทุมธานี พร้อมผลักดันยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ดร.บุณณดา สุปิยพันธุ์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วยนายกานต์ กิตติอำพน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ด้านต่างประเทศ) ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และนางบุญเรือง โรจนศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ให้การต้อนรับ
ดร.บุณณดา สุปิยพันธุ์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) กล่าวว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ประสบอันตรายจากการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เป็นหน่วยงานสำคัญที่ให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการแพทย์ การกายภาพบำบัด การฟื้นฟูอาชีพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมกลับสู่ชีวิตและการทำงาน โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานสามารถให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพได้แบบครบวงจร ทั้งในด้านอาชีพ ด้านการแพทย์ และด้านจิตใจและสังคม นอกจากนี้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการดูแลผู้ประกันตนในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณี แม้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ประสบอันตรายหรือมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น โดยยึดแนวคิดที่ว่าจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในโอกาสนี้ ดร.บุณณดา โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ด้านต่างประเทศ) เยี่ยมชมกลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ เยี่ยมชมการฝึกสอนในสาขาต่างๆ เช่น งานสำนักงานสิ่งประดิษฐ์ อาหารและโภชนาการ และเยี่ยมชมฝึกวิชาชีพร้านกาแฟ พร้อมมอบของที่ระลึกเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟู
ดร.บุณณดา โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ยังได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จังหวัดปทุมธานี ที่ดูแลเอาใจใส่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ พร้อมขอบคุณบุคลากรของศูนย์ฯ ที่ทำงานด้วยความทุ่มเท และขอเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฟื้นฟูทุกคน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองในการเรียนรู้ เพื่อเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆ และพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการทำงานไม่แพ้คนปกติทั่วไป อย่างไรก็ดี กระทรวงแรงงานมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ทุพพลภาพ ให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีและขอให้มั่นใจว่า กระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมจะดูแลจนกว่าจะสามารถฟื้นฟูร่างกาย และอาชีพได้ดีที่สุด