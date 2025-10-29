"อนุทิน" เชิญชวนใช้สิทธิ “คนละครึ่งพลัส” กระตุ้นเศรษฐกิจ ยันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง คนตกหล่นได้สิทธิเฟส 2 แน่นอน

นายกฯ เชิญชวนประชาชนออกมาใช้ “คนละครึ่งพลัส” ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ-สร้างรายได้ ยันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง บอกคนที่ตกหล่นได้รับสิทธิ์ในเฟส 2 แน่นอน เตือนผู้ทุจริตเข้าข่ายผิดกฎหมายและอาจทำให้ความตั้งใจในการดำเนินโครงการของรัฐบาลติดขัด
เมื่อเวลา 07.20น. วันที่ 29 ตค. ที่ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงโครงการคนละครึ่งพลัส ซึ่งเปิดให้ประชาชนใช้วันนี้เป็นวันแรก ว่าขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนที่จะได้ใช้โครงการคนละครึ่งพลัสตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 2 เดือน จึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันออกมาใช้เงิน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยให้คนไทยทั้งประเทศมีโอกาสสร้างรายได้
ส่วนผู้ที่ตกหล่นในเฟสแรกนั้น นายกรัฐมนตรี ระบุว่า จะได้รับสิทธิ์ในเฟส 2 ด้วยอย่างแน่นอน ซึ่งตนได้หารือกับ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว ขณะเดียวกันก็จะนำข้อมูลต่างๆไปแจ้งให้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทราบ อาทิ ปัญหาการใช้แอปพลิเคชันของผู้สูงอายุ , เครื่องมือสื่อสาร , หรือการลงทะเบียนของกลุ่มเปราะบาง เพื่อดูแลคนกลุ่มนี้ให้ทั่วถึง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามหลักความยั่งยืน
ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ทุจริตในโครงการคนละครึ่งพลัสด้วยการสแกนจ่าย แล้วไปแลกเงินสดแทนโดยหักเป็นเปอร์เซ็นต์จะย้ำในเรื่องนี้อย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ต้องประชาสัมพันธ์เยอะๆ แต่หากมีการกระทำแบบนั้นจริง ส่วนตัวมองว่าไม่มีประโยชน์อะไร เพราะผิดกฎหมาย อีกทั้งยังทำให้ความตั้งใจของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือในครั้งต่อไปติดขัด เนื่องจากจะต้องสืบสวนสืบสวนและเปลี่ยนรูปแบบโครงการฯ จึงขออย่าไปเอาเปรียบ เพราะประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้หมด ฉะนั้นก็ควรใช้ให้เต็มที่