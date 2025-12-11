xs
“บำรุงราษฎร์” ผลักดันไทยสู่ Medical Hub ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศ เปิดตัว “Smart Personalized HealthMatch” และ “Biological Age” ปฏิวัติการตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“บำรุงราษฎร์” เดินหน้าร่วมผลักดันประเทศไทย สู่ศูนย์กลางด้านการแพทย์ขั้นสูงของภูมิภาค (Medical Hub) มุ่งใช้นวัตกรรมทางการแพทย์! ล่าสุดเปิดตัว “Smart Personalized HealthMatch” และ “Biological Age” ปฏิวัติการตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน ชูเทคโนโลยีสร้างเส้นทางสุขภาพเฉพาะบุคคล ตอกย้ำผู้นำด้าน Smart Preventive Health เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี ตั้งเป้าดึงผู้ใช้บริการต่างชาติ ทั้งที่พำนักในไทยและที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าใช้บริการ สร้างรายได้เข้าประเทศหนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมผลักดันประเทศสู่ Medical Hub ดึงผู้ใช้บริการไทย–ต่างชาติ และเร่งพัฒนาโครงการ “บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต” ตามแผนเพื่อสร้างระบบนิเวศสุขภาพระดับสากลของภูเก็ตและภูมิภาคอันดามัน

ดร.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า โรคเรื้อรังไม่ติดต่อเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากกว่า 70% ของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยระบบการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิม มักมุ่งเน้นการ “ตรวจเพื่อหาโรค” หลังจากอาการปรากฏ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในฐานะผู้นำด้าน Smart Preventive Health หรือการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ที่ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาช่วยในการตรวจจับความเสี่ยง เพื่อวางแผนสุขภาพ และป้องกันก่อนเกิดโรค

ดังนั้นล่าสุดเราจึงได้เปิดตัว 2 นวัตกรรมล้ำสมัย ได้แก่ “Smart Personalized HealthMatch” ระบบที่ช่วยจับคู่แพ็กเกจตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้อย่างแม่นยำ และ “การตรวจอายุทางชีวภาพ (Biological Age)” ที่ช่วยวิเคราะห์อายุที่แท้จริงของร่างกายในระดับเซลล์ เพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคเรื้อรังและวางแผนการดูแลสุขภาพในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนวงการแพทย์จากการดูแลเชิงรับ (Reactive Care) ไปสู่การสร้างสุขภาพเชิงรุก (Proactive Care) อย่างสมบูรณ์แบบ

“ในยุคที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น แต่กลับต้องเผชิญกับความซับซ้อนและสับสนในการเลือกแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่มีอยู่หลากหลาย โรงพยาบาลฯ จึงได้นำเทคโนโลยี Data Science ที่สั่งสมมานานกว่า 45 ปี มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลได้อย่างแท้จริง”

ดร.อาทิรัตน์ กล่าวต่อว่า บำรุงราษฎร์มุ่งมั่นที่จะใช้นวัตกรรมเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญ ในการรักษาและการดูแลผู้ป่วย ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับคุณภาพการบริบาลทางการแพทย์แล้ว ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ขั้นสูงและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของภูมิภาค (Medical Hub) ผ่านบริการทางสุขภาพที่มีมูลค่าสูง ด้วยการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ ที่ถือเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หรืออุตสาหกรรมใหม่ (New Economy) ที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมและให้ความสำคัญ เพื่อเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ โดยเรามุ่งเป้าทั้งผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งที่พำนักอยู่ในประเทศไทยและที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) เพื่อหวังดึงเม็ดเงินสร้างรายได้เข้าประเทศในระยะยาว

ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่าในประเทศไทย ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพคิดเป็นประมาณ 5% ของ GDP ขณะที่ Medical Tourism ในไทยเติบโตเฉลี่ย 10-15% ต่อปี (10.49% - Grand View Research, 15.7% - Future Market Insight) ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของ GDP ไทยที่เฉลี่ยเพียง 2-3% เห็นได้ชัดว่ามูลค่าเม็ดเงินใน Sector สุขภาพ เติบโตมากกว่าเศรษฐกิจไทยเกือบ 3-5 เท่า ทำให้ธุรกิจ Healthcare เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลว่า ตลาด Medical Tourism โลก ในปี 2024 มีมูลค่ารวม 144.5 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะขยายตัวไปถึง 704.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2033 หรือเติบโตเฉลี่ย 19.08% ต่อปี (CAGR) ซึ่งถือว่าเร็วที่สุดกลุ่มหนึ่งในอุตสาหกรรม Healthcare โลก ขณะที่ประเทศในเอเชีย–แปซิฟิกครองส่วนแบ่งมากกว่า 25.5% จึงทำให้ไทยอยู่ในตำแหน่งที่ดีมาก

“เทรนด์การดูแลสุขภาพได้เปลี่ยนไปสู่การป้องกันโรคก่อนเกิด บำรุงราษฎร์ในฐานะผู้นำด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และตอกย้ำการเป็นผู้นำด้าน Smart Preventive Health โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ โดย Smart Personalized HealthMatch และ Biological Age จะสร้างให้เกิด ‘Personalized Health Journey’ หรือเส้นทางการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ที่สะท้อนถึงความเป็นผู้นำของบำรุงราษฎร์ ในฐานะหนึ่งในโรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2569 หรือ World’s Best Smart Hospitals 2026 (อันดับที่ 195 จาก 350 โรงพยาบาลชั้นนำทั่วโลก และเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย) จากการสำรวจของ Newsweek ร่วมกับ Statista” ดร.อาทิรัตน์ กล่าว


Smart Personalized HealthMatch: เลือกสิ่งที่ใช่ ง่ายและแม่นยำ
ด้าน พญ. ปัญจพาณ์ เหลืองอร่าม แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ) และ ผู้อำนวยการฝ่าย Patient Safety & Medical Record Management โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อธิบายว่า Smart Personalized HealthMatch คือ ‘ผู้แนะนำโปรแกรมสุขภาพส่วนตัว’ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความสับสนในการเลือกแพ็กเกจตรวจสุขภาพ และการเลือกบริการที่อาจไม่ตรงกับความจำเป็น

โดยระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นที่ผู้ใช้กรอกผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เช่น อายุ เพศ ประวัติครอบครัว และพฤติกรรมการใช้ชีวิต จากนั้นจะประมวลผลแบบเรียลไทม์เพื่อ ‘จับคู่’ แพ็กเกจหลักและแพ็กเกจเสริมที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับบุคคลนั้นโดยเฉพาะ

ประโยชน์หลักของ Smart Personalized HealthMatch คือ
• ตรงจุดและแม่นยำ: ช่วยให้ผู้รับบริการได้ลงทุนในสุขภาพอย่างชาญฉลาด ตรวจในสิ่งที่จำเป็น และไม่มองข้ามความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่
• ง่ายและรวดเร็ว: เปลี่ยนประสบการณ์ที่ซับซ้อนให้เสร็จสิ้นในไม่กี่นาที
• สร้างความมั่นใจ: ผู้รับบริการสามารถตัดสินใจเลือกแพ็กเกจได้อย่างมั่นใจ โดยมีข้อมูลที่พัฒนาบนหลักการทางการแพทย์มาช่วยสนับสนุน

Biological Age: เผยอายุจริงของร่างกาย เพื่อวางแผนอนาคต
ขณะที่ พญ. สุวรรณา สุวรรณพงษ์ แพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ Program Director ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ กล่าวว่า นอกจากการเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมแล้ว การเข้าใจสภาวะร่างกายในปัจจุบันคือสิ่งสำคัญ โดยอายุทางชีวภาพ (Biological Age) คืออายุที่แท้จริงของเซลล์ในร่างกาย ซึ่งอาจแก่กว่าหรืออ่อนกว่าอายุตามปฏิทินก็ได้ การทราบค่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

“ความพิเศษของนวัตกรรมการตรวจอายุทางชีวภาพของบำรุงราษฎร์ คือการใช้อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่ (Big Data) ของผู้รับบริการประมาณ 200,000 รายที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ทำให้มีความแม่นยำสูงและได้รับการยอมรับในระดับสากลผ่านการตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์”

การตรวจอายุทางชีวภาพให้ประโยชน์สำคัญ 2 ประการ ได้แก่
1. บอกความเสี่ยงของโรคเรื้อรังล่วงหน้า: งานวิจัยยืนยันว่าอายุทางชีวภาพที่สูงกว่าอายุจริงสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง โรคสมองเสื่อม และกลุ่มโรคเมตาบอลิก
2. เป็นเครื่องมือติดตามผล (Monitoring Tool) ที่ทรงพลัง: อายุทางชีวภาพสามารถลดลงได้ด้วยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ ทำให้การตรวจนี้เป็นเครื่องมือวัดผลทางวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้ เพื่อการชะลอวัยอย่างมีประสิทธิภาพ

การผสาน 2 นวัตกรรมนี้เข้าด้วยกัน ทำให้บำรุงราษฎร์สามารถมอบ “เส้นทางการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Health Journey)” ที่สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงด้วย Smart HealthMatch ไปจนถึงการวางแผนดูแลสุขภาพระยะยาวด้วยการตรวจอายุทางชีวภาพ เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการมีอายุที่ยืนยาวอย่างมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี


โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ “บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต” พร้อมตอกย้ำว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่เพียงการขยายโรงพยาบาล แต่เป็นการปักหมุดยุทธศาสตร์ในหนึ่งในตลาดสุขภาพที่มีศักยภาพการเติบโตสูงที่สุดของโลก เพื่อยกระดับภูเก็ตสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Global Medical and Wellness / Longevity Hub) และสนับสนุนความต้องการของกลุ่มประชากรคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และชาวต่างถิ่นที่พำนักระยะยาวบนเกาะภูเก็ต โดยโครงการเดินหน้าตามแผนอย่างชัดเจน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

“On Track, On Target” – เดินหน้าตามแผน ก่อสร้างคืบหน้าต่อเนื่อง
บำรุงราษฎร์ระบุว่า โครงการได้ทำพิธีตอกเสาเข็มเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และงานก่อสร้างมีความคืบหน้าเป็นไปตามกำหนดทุกประการ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในครึ่งปีแรกของปี 2570 และเตรียมเปิดให้บริการในลำดับถัดไป เพื่อมอบการบริบาลตามมาตรฐานบำรุงราษฎร์ให้แก่ประชาชนในภูเก็ต ชาวต่างชาติที่พำนักในพื้นที่ รวมถึงผู้ป่วยต่างชาติที่ต้องการบริการระดับสากล

ทั้งนี้ โรงพยาบาลแห่งใหม่ถูกวางบทบาทให้เป็นมากกว่าโรงพยาบาลทั่วไป แต่เป็น “Health Ecosystem” ที่ผสานเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงเข้ากับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการแพทย์เพื่อการมีชีวิตยืนยาว (Longevity Medicine) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในระยะยาว

“The Premium Market” – เจาะตลาดพรีเมียมที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศ
บำรุงราษฎร์ระบุว่า ภูเก็ตคือทำเลเชิงกลยุทธ์ที่มีทั้ง “ขนาดตลาด” และ “คุณภาพตลาด” โดยมีประชากรรวม 422,021 คน ในจำนวนนี้กว่า 115,000 คนเป็นชาวต่างชาติ หรือคิดเป็น 27% ของประชากรทั้งหมด ขณะที่ประชากรชาวไทย 307,021 คน มีระดับกำลังซื้อสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

สัญญาณสำคัญคือ GPP ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 395,915 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศไทยถึง 62% สะท้อนความพร้อมของตลาดสำหรับบริการสุขภาพระดับพรีเมียม

นอกจากนี้ ภูเก็ตยังเป็นศูนย์รวมของกลุ่มผู้มีทรัพย์สินสูง (High-Net-Worth Individuals: HNWIs) ทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงกลุ่มผู้เกษียณคุณภาพสูง ซึ่งมีความต้องการด้านการแพทย์เฉพาะบุคคล การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และบริการLongevity ระดับสากล

“The Economic Powerhouse” – ศักยภาพเศรษฐกิจภูเก็ตเติบโตแข็งแกร่ง
ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดสะท้อนว่า ภูเก็ตยังคงเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในประเทศ โดยมีGPP ต่อหัวมากกว่าค่าเฉลี่ยประเทศถึง 62% ขณะที่จำนวนใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติเติบโตต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2015–2019 มีอัตราเติบโตถึง 31% (CAGR) และในปี 2568 จังหวัดมีชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตทำงานกว่า 15,620 คน ครอบคลุมมากกว่า 15 สัญชาติ โดยส่วนใหญ่กระจายอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ร้านอาหาร การศึกษา และธุรกิจบริการระดับพรีเมียม สะท้อนโครงสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแรงและการเติบโตของชุมชนนานาชาติในพื้นที่

ด้านการท่องเที่ยว สนามบินนานาชาติภูเก็ตมีจำนวนผู้โดยสารต่างชาติเกือบ 10 ล้านคนต่อปี ทำให้จังหวัดกลายเป็นประตูหลักของ Medical Tourism ในภูมิภาค

“The Future of Longevity” – เตรียมขับเคลื่อนภูเก็ตสู่ World-Class Longevity Hub
บำรุงราษฎร์เตรียมนำนวัตกรรมด้านการแพทย์เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาว (Longevity Medicine) และการแพทย์เฉพาะบุคคลจากโรงพยาบาลแม่ในกรุงเทพฯ มายกระดับภูเก็ต เช่น การตรวจBiological Age การแพทย์เชิงป้องกัน และPersonalized Medicine เพื่อตอบโจทย์กลุ่มประชากรที่มีความต้องการบริการสุขภาพระดับสูง และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากทั่วโลกให้เข้ามาในจังหวัดมากขึ้น

การลงทุนครั้งนี้ยังถูกมองว่าจะช่วยเสริมสร้างGlobal Health & Wellness Ecosystem ของภูเก็ต ควบคู่กับธุรกิจอื่น เช่น โรงแรมหรู อสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี และบริการWellness ต่าง ๆ ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

“The Andaman Hub” – ศูนย์กลางบริการแพทย์สำหรับประชากร 2.4 ล้านคน
บำรุงราษฎร์ย้ำว่า การเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะประชากรในภูเก็ตเท่านั้น แต่จะเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพระดับพรีเมียมสำหรับประชากรกว่า 2.4 ล้านคนในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังขาดบริการการแพทย์ขั้นสูงและบริการซับซ้อน

การเดินทางจากจังหวัดเหล่านี้มายังภูเก็ตทำได้สะดวก ทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้มีศักยภาพในการเป็น “โรงพยาบาลหลัก” ของประชากรคุณภาพทั่วแนวชายฝั่งอันดามัน พร้อมช่วยลดภาระการเดินทางไกลเข้ากรุงเทพฯ สำหรับกรณีที่ต้องใช้การรักษาเฉพาะทางขั้นสูง

ข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานตลาดแรงงานภูเก็ต (เมษายน 2568)
• ใบอนุญาตทำงานมีผลบังคับใช้: 15,620 ใบ
• ชาติที่มีจำนวนสูงสุด: รัสเซีย 3,926 ใบ (25%)
• อุตสาหกรรมหลัก: อสังหาริมทรัพย์ 2,407 ใบ, โรงแรม 1,538 ใบ, ร้านอาหาร 1,461 ใบ, การศึกษา 1,301 ใบ

ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนการเติบโตของชุมชนนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการบริการสุขภาพระดับพรีเมียมอย่างชัดเจน














