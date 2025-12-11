“บำรุงราษฎร์” ผลักดันไทยสู่ Medical Hub ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศ เปิดตัว “Smart Personalized HealthMatch” และ “Biological Age” ปฏิวัติการตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน

“บำรุงราษฎร์” เดินหน้าร่วมผลักดันประเทศไทย สู่ศูนย์กลางด้านการแพทย์ขั้นสูงของภูมิภาค (Medical Hub) มุ่งใช้นวัตกรรมทางการแพทย์! ล่าสุดเปิดตัว “Smart Personalized HealthMatch” และ “Biological Age” ปฏิวัติการตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน ชูเทคโนโลยีสร้างเส้นทางสุขภาพเฉพาะบุคคล ตอกย้ำผู้นำด้าน Smart Preventive Health เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดี ตั้งเป้าดึงผู้ใช้บริการต่างชาติ ทั้งที่พำนักในไทยและที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าใช้บริการ สร้างรายได้เข้าประเทศหนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมผลักดันประเทศสู่ Medical Hub ดึงผู้ใช้บริการไทย–ต่างชาติ และเร่งพัฒนาโครงการ “บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต” ตามแผนเพื่อสร้างระบบนิเวศสุขภาพระดับสากลของภูเก็ตและภูมิภาคอันดามัน
ดร.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า โรคเรื้อรังไม่ติดต่อเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากกว่า 70% ของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยระบบการดูแลสุขภาพแบบดั้งเดิม มักมุ่งเน้นการ “ตรวจเพื่อหาโรค” หลังจากอาการปรากฏ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในฐานะผู้นำด้าน Smart Preventive Health หรือการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ที่ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาช่วยในการตรวจจับความเสี่ยง เพื่อวางแผนสุขภาพ และป้องกันก่อนเกิดโรค
ดังนั้นล่าสุดเราจึงได้เปิดตัว 2 นวัตกรรมล้ำสมัย ได้แก่ “Smart Personalized HealthMatch” ระบบที่ช่วยจับคู่แพ็กเกจตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้อย่างแม่นยำ และ “การตรวจอายุทางชีวภาพ (Biological Age)” ที่ช่วยวิเคราะห์อายุที่แท้จริงของร่างกายในระดับเซลล์ เพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคเรื้อรังและวางแผนการดูแลสุขภาพในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนวงการแพทย์จากการดูแลเชิงรับ (Reactive Care) ไปสู่การสร้างสุขภาพเชิงรุก (Proactive Care) อย่างสมบูรณ์แบบ
“ในยุคที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น แต่กลับต้องเผชิญกับความซับซ้อนและสับสนในการเลือกแพ็กเกจตรวจสุขภาพที่มีอยู่หลากหลาย โรงพยาบาลฯ จึงได้นำเทคโนโลยี Data Science ที่สั่งสมมานานกว่า 45 ปี มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลได้อย่างแท้จริง”
ดร.อาทิรัตน์ กล่าวต่อว่า บำรุงราษฎร์มุ่งมั่นที่จะใช้นวัตกรรมเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญ ในการรักษาและการดูแลผู้ป่วย ซึ่งนอกจากจะเป็นการยกระดับคุณภาพการบริบาลทางการแพทย์แล้ว ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ขั้นสูงและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของภูมิภาค (Medical Hub) ผ่านบริการทางสุขภาพที่มีมูลค่าสูง ด้วยการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ ที่ถือเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หรืออุตสาหกรรมใหม่ (New Economy) ที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมและให้ความสำคัญ เพื่อเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ โดยเรามุ่งเป้าทั้งผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งที่พำนักอยู่ในประเทศไทยและที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) เพื่อหวังดึงเม็ดเงินสร้างรายได้เข้าประเทศในระยะยาว
ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่าในประเทศไทย ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพคิดเป็นประมาณ 5% ของ GDP ขณะที่ Medical Tourism ในไทยเติบโตเฉลี่ย 10-15% ต่อปี (10.49% - Grand View Research, 15.7% - Future Market Insight) ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของ GDP ไทยที่เฉลี่ยเพียง 2-3% เห็นได้ชัดว่ามูลค่าเม็ดเงินใน Sector สุขภาพ เติบโตมากกว่าเศรษฐกิจไทยเกือบ 3-5 เท่า ทำให้ธุรกิจ Healthcare เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลว่า ตลาด Medical Tourism โลก ในปี 2024 มีมูลค่ารวม 144.5 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะขยายตัวไปถึง 704.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2033 หรือเติบโตเฉลี่ย 19.08% ต่อปี (CAGR) ซึ่งถือว่าเร็วที่สุดกลุ่มหนึ่งในอุตสาหกรรม Healthcare โลก ขณะที่ประเทศในเอเชีย–แปซิฟิกครองส่วนแบ่งมากกว่า 25.5% จึงทำให้ไทยอยู่ในตำแหน่งที่ดีมาก
“เทรนด์การดูแลสุขภาพได้เปลี่ยนไปสู่การป้องกันโรคก่อนเกิด บำรุงราษฎร์ในฐานะผู้นำด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และตอกย้ำการเป็นผู้นำด้าน Smart Preventive Health โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ โดย Smart Personalized HealthMatch และ Biological Age จะสร้างให้เกิด ‘Personalized Health Journey’ หรือเส้นทางการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ที่สะท้อนถึงความเป็นผู้นำของบำรุงราษฎร์ ในฐานะหนึ่งในโรงพยาบาลอัจฉริยะที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2569 หรือ World’s Best Smart Hospitals 2026 (อันดับที่ 195 จาก 350 โรงพยาบาลชั้นนำทั่วโลก และเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย) จากการสำรวจของ Newsweek ร่วมกับ Statista” ดร.อาทิรัตน์ กล่าว
Smart Personalized HealthMatch: เลือกสิ่งที่ใช่ ง่ายและแม่นยำ
ด้าน พญ. ปัญจพาณ์ เหลืองอร่าม แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ) และ ผู้อำนวยการฝ่าย Patient Safety & Medical Record Management โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อธิบายว่า Smart Personalized HealthMatch คือ ‘ผู้แนะนำโปรแกรมสุขภาพส่วนตัว’ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความสับสนในการเลือกแพ็กเกจตรวจสุขภาพ และการเลือกบริการที่อาจไม่ตรงกับความจำเป็น
โดยระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นที่ผู้ใช้กรอกผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล เช่น อายุ เพศ ประวัติครอบครัว และพฤติกรรมการใช้ชีวิต จากนั้นจะประมวลผลแบบเรียลไทม์เพื่อ ‘จับคู่’ แพ็กเกจหลักและแพ็กเกจเสริมที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับบุคคลนั้นโดยเฉพาะ
ประโยชน์หลักของ Smart Personalized HealthMatch คือ
• ตรงจุดและแม่นยำ: ช่วยให้ผู้รับบริการได้ลงทุนในสุขภาพอย่างชาญฉลาด ตรวจในสิ่งที่จำเป็น และไม่มองข้ามความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่
• ง่ายและรวดเร็ว: เปลี่ยนประสบการณ์ที่ซับซ้อนให้เสร็จสิ้นในไม่กี่นาที
• สร้างความมั่นใจ: ผู้รับบริการสามารถตัดสินใจเลือกแพ็กเกจได้อย่างมั่นใจ โดยมีข้อมูลที่พัฒนาบนหลักการทางการแพทย์มาช่วยสนับสนุน
Biological Age: เผยอายุจริงของร่างกาย เพื่อวางแผนอนาคต
ขณะที่ พญ. สุวรรณา สุวรรณพงษ์ แพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ Program Director ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ กล่าวว่า นอกจากการเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมแล้ว การเข้าใจสภาวะร่างกายในปัจจุบันคือสิ่งสำคัญ โดยอายุทางชีวภาพ (Biological Age) คืออายุที่แท้จริงของเซลล์ในร่างกาย ซึ่งอาจแก่กว่าหรืออ่อนกว่าอายุตามปฏิทินก็ได้ การทราบค่านี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
“ความพิเศษของนวัตกรรมการตรวจอายุทางชีวภาพของบำรุงราษฎร์ คือการใช้อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่ (Big Data) ของผู้รับบริการประมาณ 200,000 รายที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ทำให้มีความแม่นยำสูงและได้รับการยอมรับในระดับสากลผ่านการตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์”
การตรวจอายุทางชีวภาพให้ประโยชน์สำคัญ 2 ประการ ได้แก่
1. บอกความเสี่ยงของโรคเรื้อรังล่วงหน้า: งานวิจัยยืนยันว่าอายุทางชีวภาพที่สูงกว่าอายุจริงสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง โรคสมองเสื่อม และกลุ่มโรคเมตาบอลิก
2. เป็นเครื่องมือติดตามผล (Monitoring Tool) ที่ทรงพลัง: อายุทางชีวภาพสามารถลดลงได้ด้วยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ ทำให้การตรวจนี้เป็นเครื่องมือวัดผลทางวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้ เพื่อการชะลอวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
การผสาน 2 นวัตกรรมนี้เข้าด้วยกัน ทำให้บำรุงราษฎร์สามารถมอบ “เส้นทางการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Health Journey)” ที่สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงด้วย Smart HealthMatch ไปจนถึงการวางแผนดูแลสุขภาพระยะยาวด้วยการตรวจอายุทางชีวภาพ เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการมีอายุที่ยืนยาวอย่างมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ “บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต” พร้อมตอกย้ำว่าโครงการดังกล่าวไม่ใช่เพียงการขยายโรงพยาบาล แต่เป็นการปักหมุดยุทธศาสตร์ในหนึ่งในตลาดสุขภาพที่มีศักยภาพการเติบโตสูงที่สุดของโลก เพื่อยกระดับภูเก็ตสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Global Medical and Wellness / Longevity Hub) และสนับสนุนความต้องการของกลุ่มประชากรคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูง ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และชาวต่างถิ่นที่พำนักระยะยาวบนเกาะภูเก็ต โดยโครงการเดินหน้าตามแผนอย่างชัดเจน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
“On Track, On Target” – เดินหน้าตามแผน ก่อสร้างคืบหน้าต่อเนื่อง
บำรุงราษฎร์ระบุว่า โครงการได้ทำพิธีตอกเสาเข็มเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และงานก่อสร้างมีความคืบหน้าเป็นไปตามกำหนดทุกประการ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในครึ่งปีแรกของปี 2570 และเตรียมเปิดให้บริการในลำดับถัดไป เพื่อมอบการบริบาลตามมาตรฐานบำรุงราษฎร์ให้แก่ประชาชนในภูเก็ต ชาวต่างชาติที่พำนักในพื้นที่ รวมถึงผู้ป่วยต่างชาติที่ต้องการบริการระดับสากล
ทั้งนี้ โรงพยาบาลแห่งใหม่ถูกวางบทบาทให้เป็นมากกว่าโรงพยาบาลทั่วไป แต่เป็น “Health Ecosystem” ที่ผสานเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงเข้ากับการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและการแพทย์เพื่อการมีชีวิตยืนยาว (Longevity Medicine) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในระยะยาว
“The Premium Market” – เจาะตลาดพรีเมียมที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศ
บำรุงราษฎร์ระบุว่า ภูเก็ตคือทำเลเชิงกลยุทธ์ที่มีทั้ง “ขนาดตลาด” และ “คุณภาพตลาด” โดยมีประชากรรวม 422,021 คน ในจำนวนนี้กว่า 115,000 คนเป็นชาวต่างชาติ หรือคิดเป็น 27% ของประชากรทั้งหมด ขณะที่ประชากรชาวไทย 307,021 คน มีระดับกำลังซื้อสูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศอย่างมีนัยสำคัญ
สัญญาณสำคัญคือ GPP ต่อหัวของจังหวัดอยู่ที่ 395,915 บาท สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศไทยถึง 62% สะท้อนความพร้อมของตลาดสำหรับบริการสุขภาพระดับพรีเมียม
นอกจากนี้ ภูเก็ตยังเป็นศูนย์รวมของกลุ่มผู้มีทรัพย์สินสูง (High-Net-Worth Individuals: HNWIs) ทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงกลุ่มผู้เกษียณคุณภาพสูง ซึ่งมีความต้องการด้านการแพทย์เฉพาะบุคคล การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และบริการLongevity ระดับสากล
“The Economic Powerhouse” – ศักยภาพเศรษฐกิจภูเก็ตเติบโตแข็งแกร่ง
ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดสะท้อนว่า ภูเก็ตยังคงเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในประเทศ โดยมีGPP ต่อหัวมากกว่าค่าเฉลี่ยประเทศถึง 62% ขณะที่จำนวนใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติเติบโตต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2015–2019 มีอัตราเติบโตถึง 31% (CAGR) และในปี 2568 จังหวัดมีชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตทำงานกว่า 15,620 คน ครอบคลุมมากกว่า 15 สัญชาติ โดยส่วนใหญ่กระจายอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โรงแรม ร้านอาหาร การศึกษา และธุรกิจบริการระดับพรีเมียม สะท้อนโครงสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแรงและการเติบโตของชุมชนนานาชาติในพื้นที่
ด้านการท่องเที่ยว สนามบินนานาชาติภูเก็ตมีจำนวนผู้โดยสารต่างชาติเกือบ 10 ล้านคนต่อปี ทำให้จังหวัดกลายเป็นประตูหลักของ Medical Tourism ในภูมิภาค
“The Future of Longevity” – เตรียมขับเคลื่อนภูเก็ตสู่ World-Class Longevity Hub
บำรุงราษฎร์เตรียมนำนวัตกรรมด้านการแพทย์เพื่อการมีชีวิตที่ยืนยาว (Longevity Medicine) และการแพทย์เฉพาะบุคคลจากโรงพยาบาลแม่ในกรุงเทพฯ มายกระดับภูเก็ต เช่น การตรวจBiological Age การแพทย์เชิงป้องกัน และPersonalized Medicine เพื่อตอบโจทย์กลุ่มประชากรที่มีความต้องการบริการสุขภาพระดับสูง และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากทั่วโลกให้เข้ามาในจังหวัดมากขึ้น
การลงทุนครั้งนี้ยังถูกมองว่าจะช่วยเสริมสร้างGlobal Health & Wellness Ecosystem ของภูเก็ต ควบคู่กับธุรกิจอื่น เช่น โรงแรมหรู อสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี และบริการWellness ต่าง ๆ ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
“The Andaman Hub” – ศูนย์กลางบริการแพทย์สำหรับประชากร 2.4 ล้านคน
บำรุงราษฎร์ย้ำว่า การเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ไม่ได้ตอบโจทย์เฉพาะประชากรในภูเก็ตเท่านั้น แต่จะเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพระดับพรีเมียมสำหรับประชากรกว่า 2.4 ล้านคนในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังขาดบริการการแพทย์ขั้นสูงและบริการซับซ้อน
การเดินทางจากจังหวัดเหล่านี้มายังภูเก็ตทำได้สะดวก ทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้มีศักยภาพในการเป็น “โรงพยาบาลหลัก” ของประชากรคุณภาพทั่วแนวชายฝั่งอันดามัน พร้อมช่วยลดภาระการเดินทางไกลเข้ากรุงเทพฯ สำหรับกรณีที่ต้องใช้การรักษาเฉพาะทางขั้นสูง
ข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานตลาดแรงงานภูเก็ต (เมษายน 2568)
• ใบอนุญาตทำงานมีผลบังคับใช้: 15,620 ใบ
• ชาติที่มีจำนวนสูงสุด: รัสเซีย 3,926 ใบ (25%)
• อุตสาหกรรมหลัก: อสังหาริมทรัพย์ 2,407 ใบ, โรงแรม 1,538 ใบ, ร้านอาหาร 1,461 ใบ, การศึกษา 1,301 ใบ
ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนการเติบโตของชุมชนนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการบริการสุขภาพระดับพรีเมียมอย่างชัดเจน