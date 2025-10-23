มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับพันธมิตร แถลงข่าวจัดประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2025 สนองพระราชดำริฯ ขับเคลื่อน “ระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม” สู่เวทีโลก

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพ “การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 18” (The 18th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology) หรือ i-CREATe 2025 ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการนานาชาติและเวทีประกวดนวัตกรรมด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง โดยการจัดงานแถลงข่าวดังกล่าว ยังพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2025 ในครั้งนี้ เพื่อสนองตามแนวทางพระราชดำริ สมเด็จกระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทลแบงค็อก
การประชุม i-CREATe ถือเป็นเวทีสำคัญระดับภูมิภาคที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ คนพิการและผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน มีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า 18 ปี โดยมีจุดเริ่มต้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้เกิด “การมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุ” ผ่านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสมาชิกกลุ่มความร่วมมือฯ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานทุกปี ยกเว้นในปี พ.ศ.2563 และ 2565 (ปี พ.ศ.2565 มีพระราชทานพระราชดำรัสในพิธีเปิดงานประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ และประธานคณะอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2025 กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระองค์ท่าน ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ จากความร่วมมือระหว่างไทยและสิงคโปร์เมื่อปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบัน i-CREATe ได้เติบโตสู่เครือข่ายความร่วมมือระดับเอเชียในนาม CREATe Asia และเป็นมากกว่า “งานประชุมทางวิชาการ” แต่คือ“ระบบนิเวศแห่งนวัตกรรมเพื่อสังคม” ที่ผสานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ, การประกวดนวัตกรรมเยาวชนระดับโลก และนิทรรศการเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ และต่อยอดงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนอย่างแท้จริง
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สวทช. ในฐานะขุมพลังหลักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ได้มีบทบาทสำคัญในฐานะกลไกขับเคลื่อนหลักและเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองพระราชดำริฯ เรามุ่งมั่นผสานความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ครบวงจรพร้อมใช้เวที i-CREATe เป็นศูนย์กลางสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้งานจริงทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน “เรายังมุ่งสนับสนุนนักวิจัยและวิศวกรไทยอย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับการผลักดันให้เยาวชนได้นำผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดับโลกอย่างการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (Global Student Innovation Challenge: gSIC) ซึ่งในปีที่ผ่านมา ทีมเยาวชนไทยที่ สวทช. สนับสนุน 10 ทีม สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศโดยคว้ารางวัลกลับมาได้ถึง 9 ทีม จากเวที i-CREATe 2024 ณ ประเทศจีน” ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ กล่าวเสริม
ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม i-CREATe 2025 ในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” เราให้ความสำคัญกับการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ ผ่านความร่วมมือข้ามศาสตร์ ทั้งด้านแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ เพื่อผลักดันให้เกิดการนำงานวิจัยและเทคโนโลยีไปสู่การใช้งานจริงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพระราชดำริฯ อย่างเป็นรูปธรรม
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ผู้อำนวยการก่อตั้งศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ หรือ BART LAB คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานการจัดประชุมวิชาการ i-CREATe 2025 กล่าวว่า การประชุม i-CREATe 2025 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2568 ภายใต้แนวคิด “Empowering Lives: Human-Centered Innovation in Health, Wellness, Aging, and Abilities” จะเป็นศูนย์รวมของบุคลากรทางการแพทย์ วิศวกร นักวิจัย ผู้ประกอบการ และนักศึกษาจากทั่วโลก โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด Professor O. Khatib ผู้บุกเบิกด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถส่งผ่านความรู้สึกทางไกลได้ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และยังมีวิทยากรจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ โปรตุเกส ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ เป็นต้น เข้าร่วมบรรยายและเสวนาในกลุ่มแขกรับเชิญพิเศษอีกด้วย นอกจากนี้จะเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจ เช่น วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ หุ่นยนต์ช่วยดูแล และนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมงานวิจัยและวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไปสู่การใช้งานจริงในระดับนานาชาติ
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ประธานกลุ่มความร่วมมือ CREATe Asia กล่าวว่า บทบาทของ CREATe Asia จะทำงานผ่านการเชื่อมโยงกับสมาชิกที่ตอนนี้มีอยู่ 14 หน่วยงานจาก 11 เศรษฐกิจ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง ไชนิสไทเป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ อินเดีย และมาเลเซีย เพื่อช่วยผลักดันและสนับสนุนระบบนิเวศของงานด้านวิศวกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation Engineering) และ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) CREATe Asia ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ Global Alliance of Assistive Technology Organizations ที่จะช่วยขยายความเชื่อมโยงไปภูมิภาคอื่นของโลกด้วย
ภายในงานแถลงข่าวได้มีการจัดแสดงผลงานเด่นที่ได้รับรางวัลจากงาน i-CREATe 2024 ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิ ผลงาน Happy CP Gloves: Smiling Solutions for children with cerebral ถุงมือนวัตกรรมสำหรับเด็กที่มีภาวะสมองพิการ (Cerebral Palsy) ช่วยลดอาการเกร็งของมือที่อาจทำให้เล็บจิกฝ่ามือจนเกิดบาดแผล และป้องกันกระดูกนิ้วและข้อมือบิดงอ โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทการออกแบบ (Design) และผลงาน ALL Wheelchair: AI Motion Tracking System for Monitoring Health and Activity ระบบติดตามการเคลื่อนไหวด้วย AI พร้อมเกมที่ควบคุมด้วยการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ใช้งานวีลแชร์ เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมทางกายและติดตามสุขภาพ โดย คณะสหเวชศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รางวัลเหรียญเงิน ชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทเทคโนโลยี (Technology)
ผลงาน Space walker อุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน พร้อมระบบพยุงน้ำหนักบางส่วน นวัตกรรมเพื่อผู้ป่วยหลังกายภาพบำบัดและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในสังคมสูงวัย ผลงานนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากงาน i-CREATe 2017 ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผลงานที่มีการใช้งานจริงแล้ว นอกจากนี้ ยังมี ผลงาน BART LAB Intelligent Robotic Stair Climbing Wheelchair โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับรางวัล Honorable Mentioned Award จากงาน i-CREATe 2024 เข้าร่วมแสดงผลงานด้วย
สำหรับปีนี้ สวทช. ได้จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับประเทศ (Thailand Student Innovation Challenge: SIC) โดยมีนักเรียนและนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด 299 ทีม เพื่อคัดเลือก 10 ทีมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวด gSIC 2025 ต่อไป การเป็นเจ้าภาพจัดประชุม i-CREATe 2025 ภายใต้แนวคิด “Empowering Lives: Human-Centered Innovation in Health, Wellness, Aging, and Abilities” ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในฐานะศูนย์กลางเทคโนโลยีการแพทย์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะของภูมิภาค เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยั่งยืนผ่านพลังของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม