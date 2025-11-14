“อยู่เคียงข้างทุกวิกฤต” ซีพีเอฟ ลงพื้นที่อ่างทอง ส่งตรงความช่วยเหลือ เติมพลังใจ...ไม่ทิ้งกันในยามยาก

ฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้หลายจังหวัดในภาคกลางโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเผชิญภาวะน้ำล้นตลิ่ง จังหวัดอ่างทอง เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากเข้าท่วมชุมชนและพื้นที่เกษตรเป็นวงกว้าง
“ยายอยู่บ้านคนเดียว ลูกหลานเขาไปทำงานกันหมด แต่ก็ทำกับข้าวกับปลาไว้ให้แล้ว เฝ้าดูน้ำท่วมมาเกือบ 2 อาทิตย์แล้ว นี่ก็ขนของขึ้นมาบนบ้านชั้น 2 หมดแล้ว น้ำท่วมอย่างนี้ไปไหนก็ลำบาก แต่ยังดีที่มีเจ้าหน้าที่และบริษัทมาช่วย” เสียงหนึ่งของชาว อ.วิเศษชัยชาญ
เมื่อเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จึงเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที ภายใต้เจตนารมณ์ “อยู่เคียงข้างทุกวิกฤต” โดยมี นายธราพงษ์ ธนสำราญสุข รองผู้อำนวยการธุรกิจผลิตและขายอาหารสัตว์บกภาคกลาง 1 นำทีมจิตอาสาจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น นำโดย นายไพโรจน์ พวงศิริ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา, นายศิวกร นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ และ นายระวีพงศ์ วีระพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว จังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือชาวบ้าน
ในครั้งนี้ ทีมจิตอาสาซีพีเอฟได้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม CP และผลิตภัณฑ์ในเครือ เพื่อนำไปส่งมอบผ่านผู้นำชุมชนและกระจายสู่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจผู้ประสบภัยด้วยตนเอง
นายระวีพงศ์ วีระพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว เปิดเผยว่า “ชาวบ้านจำนวนมากได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน การได้รับความช่วยเหลือจากซีพีเอฟในครั้งนี้ถือเป็นแรงใจสำคัญที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้มาก...ขอบคุณมากที่ไม่ทิ้งกัน”
ขณะที่ นายธราพงษ์ ธนสำราญสุข กล่าวถึงภารกิจในครั้งนี้ว่า “ทุกครั้งที่เกิดวิกฤต ซีพีเอฟพร้อมลงมือช่วยเหลือทันที เพราะเราเชื่อว่ากำลังใจคือพลังสำคัญ อยากให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ลำพัง”
การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความตั้งใจของซีพีเอฟในการ “ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน” พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยก้าวผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง