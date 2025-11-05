กทม. เปิดงานลอยกระทง 2568 สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมรักษ์น้ำรักษ์โลก

(5 พ.ย.68) เวลา 17.30 น. รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2568 โดยกล่าวว่า กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่หลากหลายสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะงานเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำที่มีการแสดงออกผ่านประเพณีลอยกระทง อันแสดงออกถึงความกตัญญู รู้คุณต่อสายน้ำ และการขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวไทยให้ดำรงคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน การจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานครในปีนี้ มีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย นิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมลอยกระทงตามประเพณี กิจกรรมลอยกระทงรักษ์โลก การสาธิตทางวัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง และการออกร้านส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร
นอกจากการจัดงานหลักแล้ว กรุงเทพมหานครยังได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสลอยกระทงในพื้นที่ต่างๆ กว่า 110 จุด ทั่วกรุงเทพมหานคร รวมถึงสวนสาธารณะ 33 แห่ง ท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าน้ำริมคลอง ท่าน้ำของวัดต่างๆ และบึงสาธารณะทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดูแลในเรื่องความปลอดภัยของโป๊ะ ท่าเทียบเรือ การเฝ้าระวังการเล่นประทัดดอกไม้ไฟในทุกพื้นที่การจัดงานตลอดทั้งคืน รวมถึงรณรงค์งดใช้กระทงขนมปัง และส่งเสริมการลอยกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ต้องขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหวังว่างานเทศกาลลอยกระทงในวันนี้จะสามารถสร้างรอยยิ้ม ความสุขให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและนักท่องเที่ยวตลอดการจัดงาน
กิจกรรมวันนี้ พ.ต.อ.ภิญโญ ป้อมสถิตย์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางพลัด นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ผู้บริหารเขตบางพลัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด
