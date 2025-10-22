น้ำท่วมอยุธยาอ่วมต่อเนื่อง 2 เดือน ดับแล้ว 11 ศพ – เสนายังจม เทศบาลสร้างสะพานไม้ยาวนับกิโลช่วยชาวบ้าน แต่เจอรถลุยน้ำซ้ำเติม

พระนครศรีอยุธยา - สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังวิกฤต เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ท่วมแล้ว 12 อำเภอ กว่า 52,000 ครัวเรือน ตายเพิ่มเป็น 11 ราย ด้านเทศบาลเมืองเสนาสร้างสะพานไม้ยาว 1 กิโลเมตรให้ชาวบ้านสัญจรแทนถนนที่กลายเป็นคลอง
วันนี้ ( 22 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับผลกระทบต่อเนื่องมานานกว่า 2 เดือน จากการที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ยังคงระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
โดยล่าสุด มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว 12 อำเภอ 153 ตำบล 937 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 52,787 ครัวเรือน มีมัสยิดถูกน้ำท่วม 2 แห่ง ในอำเภอเสนา ถนนในหมู่บ้าน 58 สาย ในอำเภอเสนา อำเภอผักไห่ และอำเภอบางบาล สถานที่ราชการ 8 แห่งในอำเภอบางบาล และโรงเรียนอีก 33 แห่งในอำเภอบางไทร บางปะอิน ผักไห่ เสนา และบางบาล ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 11 ราย ในพื้นที่อำเภอเสนา ผักไห่ บางบาล บางไทร และพระนครศรีอยุธยา
สถานการณ์ในพื้นที่ อำเภอเสนา ยังคงน่าเป็นห่วง น้ำจากแม่น้ำน้อยซึ่งรับน้ำต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเสนาและตำบลบ้านแพน น้ำท่วมขังนานนับเดือน ทำให้ถนนหลายสายกลายเป็นคลองชั่วคราว โดยเฉพาะ ถนนธรรมสิทธิ์เสนา ตั้งแต่เชิงสะพานสี่แยกตลาดบ้านแพน มุ่งหน้าวัดกระโดงทอง มีระดับน้ำสูงราว 30–40 เซนติเมตร รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรได้
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเสนา ได้จัดสร้าง สะพานไม้สำเร็จรูประยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ทั้งสองฝั่งถนน รวมถึงสะพานข้ามถนนภายในชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านสามารถเดินเท้าและให้เรือสัญจรผ่านได้ กลายเป็นภาพเหมือนถนนแปรสภาพเป็นคลอง และสองฝั่งกลายเป็น “ชุมชนริมน้ำ” ชั่วคราว
อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่ามีรถยนต์บางคัน ทั้งที่รู้และไม่รู้ ขับฝ่าฝืนน้ำเข้ามาในพื้นที่ ทำให้เกิด คลื่นน้ำขนาดใหญ่ซัดเข้าบ้านเรือนและร้านค้าริมถนน รวมถึงรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ได้รับความเสียหาย
นางวนิดา กลิ่นชื่น อายุ 46 ปี แม่ค้าริมถนนธรรมสิทธิ์เสนา กล่าวว่า ขณะนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหนักจากน้ำท่วมอยู่แล้ว แต่ยังต้องมาถูกซ้ำเติมจากคลื่นน้ำที่เกิดจากรถยนต์ที่ขับฝ่าฝืนเข้ามา ทั้งที่มีป้ายเตือนชัดเจน “บางคนบอกว่าไม่รู้ แต่พอขับมาก็ทำให้ของพังหมด” จึงอยากฝากถึงผู้ใช้รถทุกคนให้เห็นใจคนในพื้นที่ “อ้อมได้อ้อมนิดนึง” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องที่อยู่ริมถนน
ขณะนี้ทางเทศบาลเมืองเสนา ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเร่งติดตั้งป้ายเตือน และเพิ่มมาตรการจำกัดการสัญจรในพื้นที่น้ำท่วม เพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมแก่ประชาชนในพื้นที่