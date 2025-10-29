กทม.เปิดพื้นที่ 110 จุด ให้ประชาชนร่วมลอยกระทง พร้อมปรับรูปแบบกิจกรรมให้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวถึงการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานคร ยังคงให้มีการจัดงานลอยกระทงในหลายๆ พื้นที่เช่นเดิม และได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาถวายความอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง โดยการปรับรูปแบบกิจกรรม แต่ยังคงไว้ซึ่งงานประเพณี และ เน้นย้ำการจัดงานตามแนวคิด “ลอยกระทงวิถีไทย ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในทุก ๆ พื้นที่จัดงาน
ทั้งนี้ ในช่วงเย็นวานนี้ (28 ต.ค.) ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวถึงการจัดงานลอยกระทงในปีนี้ ว่า จากสถานการณ์ในขณะนี้ ในส่วนของกทม.ยังคงเดินหน้าต่อไป เช่น การจัดงานลอยกระทงกรุงเทพมหานคร 2568 ซึ่งเป็นงานสืบสานประเพณี โดยตามมติครม.การจัดงานที่เป็นงานประเพณียังสามารถดำเนินการจัดได้ ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพฯ จะมีการจัดงานลอยกระทงทั้งสิ้น 110 แห่ง โดยจัด 77 แห่งในพื้นที่ 36 เขต และสวนสาธารณะ 33 แห่ง โดยจะได้ดำเนินการลดรูปแบบการจัดกิจกรรมที่มีความรื่นเริงลง อาทิ การแสดงดนตรี งานแสดงแสงสีเสียง โดยเน้นจัดงานที่สืบสานประเพณีไทยให้อยู่ในขอบเขต อาทิ แข่งเรือ ประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง ส่วนเรื่องการจุดโคมลอย พลุ ดอกไม้ไฟ มีความผิดตามกฎหมาย หากสถานที่จัดการลอยกระทงมีความประสงค์จะขอจุดและปล่อยหรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ให้ยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตพร้อมแผนการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อผู้อำนวยการเขตพื้นที่ก่อน
นอกจากนี้ ในส่วนของรัฐบาล และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงที่ยิ่งใหญ่ อาทิ “วิจิตรเจ้าพระยา 2568” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน-23 ธันวาคม 2568 ภายใต้แนวคิด “แสงแห่งสยาม แม่ของแผ่นดิน” โดยปรับรูปแบบการแสดงจากพลุเป็นโดรนโชว์ พร้อมกิจกรรม “แสงเทียนแห่งแผ่นดิน” คืนส่งท้ายปี เพื่อร่วมจุดเทียนถวายเป็นพระราชกุศลฯ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยทุกกิจกรรมจะจัดขึ้นด้วยความสำรวมและงดงามสมพระเกียรติ
ส่วนในการแถลงข่าว โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เทศกาลลอยกระทง ถือเป็นประเพณีสำคัญที่กรุงเทพมหานครได้จัดสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำให้คงอยู่ และสืบทอดต่อไป ในปีนี้ กรุงเทพมหานคร จะเน้นย้ำการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในกรุงเทพมหานคร รณรงค์ การจัดงานเทศกาลลอยกระทง ตามแนวคิด“ลอยกระทงวิถีไทย ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประกอบด้วย 3 ปลอดมลพิษ ได้แก่ ปลอดกระทงขนมปัง ปลอดวัสดุไม่ธรรมชาติ 100% ปลอดมลพิษทางอากาศ ลดการใช้พลังงาน อาทิ ลดการเดินทาง ลอยกระทงในสวนสาธารณะใกล้บ้าน ลดการจุดธูป งดการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 2 ปลอดภัย ได้แก่ ปลอดภัยจากประทัด โคมลอย พลุ และ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ โดยตรวจสอบและจัดเจ้าหน้าที่ประจำโป๊ะและท่าเรือ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรุงเทพมหานคร ได้เตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจงานเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ดังนี้ เรื่องของการจัดกิจกรรมตามประเพณี กรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ที่มีการจัดงาน ให้มีการจัดกิจกรรมที่อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และรณรงค์การลอยกระทงตามประเพณีไทย รวมถึงปรับรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สำหรับลอยกระทง จำนวน 110 จุด (36 เขตจัดงาน สวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร 33 แห่ง และ 4 เครือข่ายร่วมจัดงาน) จัดโดยภาครัฐและเอกชน มีไฮไลต์จุดจัดงาน อาทิ
1. กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดจัดงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ในวันพุธวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ณ บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด กิจกรรม อาทิ กิจกรรมลอยกระทงรักษ์โลก รณรงค์การเลือกใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การสาธิตทางวัฒนธรรม การจัดจุดถ่ายภาพเช็คอิน กิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง การออกร้านส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานคร นิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย ฯลฯ (พิธีเปิดเวลา 17.30 น.)
2. กรุงเทพมหานคร จัดงาน “แสง สายน้ำ มนต์เสน่ห์ลอยกระทง คลองเปรมประชากร” ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เขตจตุจักร กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่เรือและการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงและการแข่งขันจัดเรือ การแข่งขันเรือยาวประเพณีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าของดีเขตและสินค้าราคาประหยัดจากชุมชน ฯลฯ
3. สำนักสิ่งแวดล้อม เปิดพื้นที่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครให้ลอยกระทง จำนวน 33 แห่งในพื้นที่เขต 21 เขต ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 จนถึงเวลา 24.00 น โดยรณรงค์งดใช้กระทงขนมปัง ส่งเสริมการลอยกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ และเลือกลอยกระทงออนไลน์ในสวนสาธารณะ 33 แห่ง ผ่านเว็บไซต์ greener.bangkok.go.th โดยสามารถเลือกสวนสาธารณะที่ต้องการ หรือไอคอนสยาม พร้อมเลือกกระทง ตามสไตล์ที่ชอบ ลอยได้ตั้งแต่ 05.00 – 24.00 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง เพื่อร่วมขอขมาต่อพระแม่คงคา และอธิษฐานขอพรในวันสำคัญตามประเพณีของไทย และยังมีเกมเก็บกระทงให้ร่วมสนุก โดยจะเปิดให้เล่น 3 วัน ไปจนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ผู้เล่นสามารถลอยกระทงและ เก็บกระทงเพื่อลุ้นรับรางวัลแบบ Limited Edition ทั้งยังสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกด้วย
4. กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานประเพณีลอยกระทง ไท ไทย คารวาลัย พระแม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ณ วัดอรุณราชวราราม
5. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดงาน "ลอยกระทงกตัญญูแม่พระคงคา บูชาแม่ของแผ่นดิน" โดยจัดบนพื้นที่ 9 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม/ วัดอรุณราชวราราม/ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร/ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร/ วัดระฆังโฆสิตาราม/ ท่ามหาราช/ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์/ สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม/ พื้นที่ริมคลองเปรมประชากร
6. ไอคอนสยาม จัดงาน ICONSIAM THAICONIC LOY KRATHONG ร้อยใจไทย รักษ์สายธารเจ้าพระยา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ณ River Park ไอคอนสยาม เขตคลองสาน
7. เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ จัดงาน Bangkok River Festival 2025 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เขตบางคอแหลม