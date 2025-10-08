ทุกหัวใจไม่ควรต้องรอ เสริมศักยภาพการรักษาโรคหัวใจและผู้ป่วยวิกฤต ร่วมสมทบทุนผ่านโครงการ Circle of boon โดยทีทีบี เพื่อโรงพยาบาลท้องถิ่น

“สุขภาพ” เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม แต่ในความเป็นจริงโรงพยาบาลท้องถิ่นหลายแห่งยังขาดแคลนเครื่องมือแพทย์และบุคลากรที่เพียงพอ ส่งผลให้การรักษาไม่สามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉินของผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยโรคทางหลอดเลือดหัวใจ
เสียงสะท้อนจาก 3 โรงพยาบาลท้องถิ่น
เผชิญกับความท้าทายข้อจำกัดด้านพื้นที่รักษาและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ภายใต้ภารกิจการดูแลผู้ป่วยนับพันชีวิตต่อวัน โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและอุบัติเหตุวิกฤต พญ.นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร สะท้อนปัญหาว่า โรงพยาบาลมีขนาด 650 เตียง แต่จำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการสูงมาก โดยเฉลี่ยถึง 500–600 เตียง และมีผู้ป่วยนอกกว่า 1,700–2,000 คนต่อวัน เฉพาะในห้องฉุกเฉินมีผู้ป่วยวิกฤตเข้ามาขอรับการรักษาถึง 200 คนต่อวัน และพื้นที่ที่มีอยู่จำกัดมากทำให้ไม่สามารถดูแลทุกคนได้พร้อมกัน ความแออัดจึงเป็นอุปสรรคใหญ่ ปีที่ผ่านมาต้องส่งผู้ป่วยโรคหัวใจออกไปรักษายังโรงพยาบาลอื่นถึงประมาณ 500 คน เพราะที่นี่ไม่มีเครื่องมือสำหรับสวนหัวใจ
“จำนวนผู้ป่วยมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่เครื่องมือบางชิ้นที่ใช้อยู่ เช่น เครื่องช่วยหายใจยังเป็นรุ่นเก่าที่ใช้มา 30-40 ปีก่อนแล้ว คนไข้กลุ่มโรคหัวใจที่นี่ ส่วนใหญ่ต้องถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในเมือง เพราะทางโรงพยาบาลมีเครื่องมือไม่พร้อม กว่าจะประสานและหาเตียงได้บางรายเสียชีวิตก่อนที่เราจะสามารถส่งตัวออกไปได้ทัน มันสะเทือนใจมาก ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ต้องถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ก็ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูง” พญ.นาตยา กล่าว
ทั้งหมดนี้สะท้อนถึง “ความจำเป็นเร่งด่วน” ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรต้องการความช่วยเหลือในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ หากมีเครื่องมือเหล่านี้จะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้เร็วขึ้น มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น และพวกเขาก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา
ยกระดับ “โรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว” ความหวังที่จะทำให้ทุกหัวใจได้เต้นต่อ
ปัจจุบันโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 ให้บริการครบวงจรโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ทั้งด้านอายุรกรรมโรคหัวใจ สวนหัวใจ ผ่าตัดหัวใจ และมีหออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ ตลอด 24 ชั่วโมง
นพ.สุภกิจ คุณูปการ อายุรแพทย์โรคหัวใจ และผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านภารกิจหัวใจ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เล่าถึงสถานการณ์ในปัจจุบันว่า แม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วจะเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างเต็มที่ แต่ด้วยมีห้องสวนหัวใจเพียง 1 ห้องและห้องผ่าตัดหัวใจ 1 ห้อง กับเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยหัวใจวิกฤต 23 เตียง ทำให้พื้นที่ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะวิกฤต ต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตสูง หากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ทันเวลา
เพราะทุกคน คือ หัวใจของใครบางคน จึงไม่สามารถตัดสินได้ว่า 1 ชีวิต ของใครสำคัญกว่ากัน เป็นที่มาของการสร้างโรงพยาบาลหัวใจบ้านแพ้ว เพื่อมอบโอกาสให้ทุกหัวใจได้เต้นต่อ โรงพยาบาลบ้านแพ้วขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ สำหรับช่วยชีวิตผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อเป็นความหวังของผู้คนที่ต้องการรักษาหัวใจ และเปลี่ยนวิกฤต เป็นรอยยิ้มหลังการรักษา
“เครื่องตรวจหัวใจ” อาวุธสำคัญที่ขาดหาย กับชีวิตที่ไม่ควรต้องรอ
แม้จังหวัดสมุทรสงคราม จะเป็นจังหวัดขนาดเล็ก แต่โรงพยาบาลพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม กลับต้องรองรับผู้ป่วยจำนวนมากทุกวัน โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง อันตรายถึงขั้นอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวิต
นพ.จรัล ปันกองงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธเลิศหล้า กล่าวว่า แม้โรงพยาบาลจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมรับมือ แต่กลับต้องส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลรอบนอก เช่น จ.สมุทรสาคร เนื่องจากขาดเครื่องมือหลักที่จะวินิจฉัยโรคได้ทันที เหมือนนักรบที่ไม่มีอาวุธ ถึงแพทย์จะเก่งแค่ไหน แต่หากขาดเครื่องมือ ก็ไม่อาจต่อสู้กับโรคร้ายได้อย่างเต็มที่ สิ่งที่ทางโรงพยาบาลต้องการ คือ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยประเมินและวินิจฉัยโรคหัวใจได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
“เครื่องเอคโค่ที่เราใช้อยู่มีอายุเกิน 10 ปีแล้ว และมีราคาสูง หากไม่มีเครื่องใหม่ การรักษาจะล่าช้า และผู้ป่วยบางรายอาจไม่ทันได้รับการช่วยชีวิต ที่ผ่านมามีเคสผู้ป่วยชายสูงอายุที่เข้ามาด้วยภาวะน้ำท่วมปอด หรือผู้ป่วยฉุกเฉินแน่นหน้าอกและความดันต่ำ ล้วนต้องพึ่งพาเครื่องเอคโค่ในการประเมินความรุนแรงของโรค หากไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัย การวิเคราะห์โรคอาจไม่แม่นยำ และทำให้การรักษาล่าช้าไปทุกวินาที” นพ.จรัล กล่าวย้ำ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะโรคหัวใจและศัลยกรรมวิกฤต โรงพยาบาลพระพุทธเลิศหล้า ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนจัดซื้อ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) เพื่อยกระดับการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจให้ทันท่วงที ลดการสูญเสีย และมอบโอกาสให้คนไข้ได้กลับไปมีชีวิตที่ดีขึ้นอีกครั้ง
เพราะพลังแห่งการให้ เป็นวัฏจักรที่ไม่มีวันสิ้นสุด ทีทีบียกระดับบทบาทของธนาคารในฐานะผู้ขับเคลื่อนความยั่งยืนของสังคม กับการระดมเงินบริจาคเพื่อโรงพยาบาลท้องถิ่น ผ่านโครงการ “Circle of boon วัฏจักรพลังการแบ่งปัน” ที่ดำเนินการภายใต้ “ปันบุญ โดย ทีทีบี” ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านเว็บไซต์ Punboon.org ที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีความโปร่งใสทุกขั้นตอน ให้ผู้บริจาคมั่นใจได้ว่า เงินทุกบาทส่งตรงถึงโรงพยาบาลอย่างแท้จริง และโรงพยาบาลท้องถิ่นได้ลงทะเบียน e-Donation กับกรมสรรพากร จึงเป็นทางเลือกให้ผู้บริจาคในการลดหย่อนภาษี 2 เท่าของเงินบริจาคอีกด้วย ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “Circle of boon” วัฏจักรพลังแห่งการแบ่งปัน ทุกบาทของคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยได้จริง และยั่งยืน
สำหรับลูกค้าธุรกิจที่สนใจริเริ่มโครงการระดมเงินบริจาคหรือร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลท้องถิ่น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจของท่าน หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต โทร. 0 2643 7000 วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ 08:00 – 20:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร