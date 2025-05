ทรู-ซีพี หนุนแพทย์จุฬาฯ ชวนคนไทย “ให้” เพื่อผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เนื่องในวันอานันทมหิดล 68

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ดำเนินการจัดทำเข็มวันอานันทมหิดลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกเนื่องในวันอานันทมหิดล วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 8 ผู้พระราชทานกำเนิดแพทย์จุฬาฯ ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2528 โดยแรกเริ่มได้จัดทำขึ้นในรูปแบบของสติ๊กเกอร์ ต่อมาได้มีการพัฒนาจนกระทั่งเป็นเข็มดั่งในปัจจุบัน ซึ่งโครงการฯ นี้เป็นการรวมพลังของนิสิตแพทย์จุฬาฯ ในการรวมน้ำใจเพื่อสร้างกุศล และที่น่ายินดีคือได้รับความร่วมมือจากบริษัท และองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะทรู คอร์ปอเรชั่น ที่ได้ร่วมสนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ.2568 ซึ่งปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Air We Share, Lungs We Care ห่วงใยทุกลมหายใจ” เพื่อสนับสนุนการแพทย์ไทยและช่วยเหลือผู้ป่วยใน 6 ภารกิจได้แก่ 1.โครงการ “Happy Home Respiratory Care” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดโอกาสให้ยืมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปดูแลผู้ป่วยต่อที่บ้าน 2.มูลนิธิอานันทมหิดล 3.มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย 4.ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 5.ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 6.กิจกรรมจิตอาสา สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรูให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าร่วมแก่สังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านสาธารณสุขและการเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม ผ่านความร่วมมือกับหลายภาคส่วน รวมถึงคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้มีการทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการนำเทคโนโลยีสนับสนุนระบบสาธารณสุข ร่วมพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงล่าสุดได้ร่วมกันยกระดับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานทรู และในครั้งนี้ นับเป็นความยินดีและภูมิใจอย่างมากที่ได้มีโอกาสร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขับเคลื่อนโครงการ ‘Air We Share, Lungs We Care – ห่วงใยทุกลมหายใจ’ ภายใต้โครงการเข็มวันอานันมมหิดล 2568 ซึ่งสอดคล้องกับวิกฤตฝุ่น PM 2.5 และความเสี่ยงโรคทางเดินหายใจที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ให้สามารถเข้าถึงการรักษาที่จำเป็นได้อย่างเท่าเทียม จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องเร่งด่วนที่เชื่อว่า ทุกคนต้องร่วมกันคนละไม้คนละมือเพื่อร่วมกัน “ให้” ซึ่ง ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่ง โดยได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานต่างๆ ในเครือ เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการฯ อย่างเต็มที่ ทั้งผ่านโซเชียลมีเดียของทรู สถานีข่าว TNN ช่อง 16 ช่องทรูวิชั่นส์ แพลตฟอร์มทรูไอดี พร้อมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในเครือ และช่องทางสื่อของบริษัท เอ้ก ดิจิทัล ผู้นำธุรกิจด้านวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ให้บริการสื่อโฆษณาครบวงจรและการตลาดดิจิทัลในเครือซีพี ที่ร่วมประชาสัมพันธ์ผ่านจอบิลบอร์ดทั่วประเทศ และเสียงตามสายในโลตัส โกเฟรช ไฮเปอร์มาร์เก็ต เพื่อเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาค ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ โดยสามารถเลือกรับเข็มที่ระลึกหรือเสื้อโครงการ พร้อมสิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2 เท่า ”• เข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดล- แบบเข็มเดี่ยวบนโปสการ์ดพระบรมสาทิสลักษณ์ บริจาคเข็มละ 150 บาท- แบบเข็มเดี่ยวในกล่องกำมะหยี่สีเหลือง บริจาคชุดละ 250 บาท• เสื้อยืดที่ระลึกสีขาวและสีเหลือง ออกแบบโดยแบรนด์ Kloset ไซส์ XS-3XL ราคาตัวละ 350 บาท• โอนเข้าบัญชี ชื่อ “วันอานันทมหิดล” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-508231-4• สแกนผ่าน QR-Code บัญชีมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ (จะได้รับใบรับเงินบริจาค e-Donation)• บริจาคได้ด้วยตนเอง ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ณ อาคารวชิรญาณวงศ์ และอาคารอานันทมหิดลทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนขอรับเข็มโครงการ หรือเสื้อได้ที่ https://anandaydonation.docchula.com/ดูรายละเอียดโครงการเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี 2568 เพิ่มเติมได้ที่ Facebook: ANAN DAY / Instagram: anan_day หรือ โทร. 02-256-4183 เวลา 8.00 – 17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ