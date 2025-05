“Circle of boon วัฏจักรพลังการแบ่งปัน” โดย ทีทีบี ยกระดับการให้...มากกว่าการบริจาค เติมโอกาสให้โรงพยาบาลท้องถิ่น

ในยุคที่ผู้คนหันมาทำบุญผ่านโลกออนไลน์กันมากขึ้น การบริจาคเงินสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมดูจะกลายเป็นกิจกรรมที่ง่าย สะดวก และเข้าถึงได้ในไม่กี่คลิก ขณะเดียวกันหลายคนก็เริ่มให้ความสำคัญกับ “การบริหารจัดการหลังบ้าน” ของเงินทำบุญมากขึ้น เช่น การจัดเก็บข้อมูลการบริจาคอย่างเป็นระบบ การออกใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี รวมถึงโซลูชันดิจิทัลที่ช่วยให้ทั้งผู้บริจาคและองค์กรสามารถติดตาม ตรวจสอบและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การทำบุญในยุคดิจิทัลไม่เพียงแค่สะดวก แต่ยังเชื่อมโยงกับระบบการเงินและภาษีได้อย่างราบรื่นอีกด้วยทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ได้เข้ามาตอบโจทย์นี้อย่างตรงจุด ด้วยการยกระดับบทบาทของธนาคารในฐานะผู้ขับเคลื่อนความยั่งยืนของสังคมผ่านโครงการ “Circle of boon วัฏจักรพลังการแบ่งปัน” ที่ดำเนินการภายใต้ “ปันบุญ โดย ทีทีบี” ซึ่งเป็นโซลูชันในการช่วยระดมทุนและรับบริจาคอย่างครบวงจร ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ สามารถจัดการการระดมทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสทุกขั้นตอน สร้างระบบการให้ที่มั่นใจได้ว่า เงินทุกบาทส่งตรงถึงโรงพยาบาลอย่างแท้จริง โดยล่าสุดได้รวมพลังของทุกภาคส่วนเพื่อการระดมทุนและบริจาค สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี, โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา, โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา, โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม โดยตั้งเป้าระดมทุนรวม 400 ล้านบาท ภายในปี 2568 โดยมีภาคเอกชนร่วมสนับสนุนโครงการแล้ว เช่น กลุ่มบริษัท เอ็มเพอร์เรอร์ ออโต้, บริษัท แสงอรุณออโต้คาร์ และ บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ (ร้านยากรุงเทพ)นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า “โครงการ Circle of boon วัฏจักรพลังการแบ่งปัน ที่ดำเนินการภายใต้โซลูชัน “ปันบุญ โดย ทีทีบี” เป็นการต่อยอดแนวทางการเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน ภายใต้กรอบ B+ESG ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยเฉพาะการสร้างความยั่งยืนด้านสังคมผ่านการพัฒนาเครื่องมือที่เอื้อต่อการบริจาคอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ด้วยโซลูชัน “ปันบุญ โดย ทีทีบี” ที่เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 7 ปี ปัจจุบันมีองค์กรสาธารณกุศลกว่า 400 แห่งเข้าร่วม มีผู้บริจาคกว่า 900,000 ราย โดยตั้งแต่ปี 2561 ถึงสิ้นปี 2567 ยอดเงินบริจาครวมกว่า 900 ล้านบาท เติบโตขึ้นกว่า 100 เท่าขณะที่นางกนกพร จูฑา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต ซึ่งดูแลโซลูชัน “ปันบุญ” กล่าวย้ำว่า “ทีทีบีเป็นธนาคารแรกที่พัฒนาโซลูชันระดมทุนแบบครบวงจรสำหรับมูลนิธิและองค์กรเพื่อสังคม ไม่เพียงแค่รองรับการบริจาคแต่ยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ช่วยจัดกลุ่มผู้บริจาคตามความถี่ ซึ่งจะทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยล่าสุดได้ทำการพัฒนาโซลูชันระดมทุนบนเว็บไซต์ punboon.org เพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคส่วนธุรกิจในการทำกิจกรรม CSR ของบริษัทสามารถจัดทำโครงการระดมเงินบริจาคเพื่อโรงพยาบาลท้องถิ่นให้ง่ายขึ้น โดยระบบเชื่อมต่อตรงกับบัญชีของโรงพยาบาล และระบบ e-donation ของกรมสรรพากร ช่วยลดขั้นตอนการบริหารจัดการต่าง ๆ เงินบริจาคส่งตรงถึงโรงพยาบาล ปลอดภัย ตรวจสอบได้ และยังสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 2 เท่าของเงินบริจาค”พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลและภาคเอกชนที่ร่วมโครงการร่วมแชร์ประสบการณ์และมุมมองจากโรงพยาบาลศูนย์หรือท้องถิ่นที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงพันธมิตรภาคเอกชนที่พร้อมเข้าร่วมสร้างวัฏจักรพลังแห่งการแบ่งปันในครั้งนี้แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสระบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลศูนย์ในระดับจังหวัด ถือเป็นด่านแรกในการดูแลและรับส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่ ลดความจำเป็นที่ผู้ป่วยต้องเดินทางเข้ามารักษาในกรุงเทพฯ อย่างโรงพยาบาลสระบุรี ปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน โดยเฉพาะจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ขนาดของโรงพยาบาลยังเท่าเดิม ความจำเป็นเร่งด่วนขณะนี้คือ การขยายห้องฉุกเฉิน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่มีความทันสมัย เพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์ขั้นสูง อีกทั้งการปรับปรุงอาคารบ้านพักสำหรับทีมแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท ซึ่งต้องขอขอบคุณทีทีบีที่เปิดพื้นที่ระดมทุน ผ่านโครงการ Circle of boon ซึ่งไม่เพียงเป็นช่องทางระดมทุน แต่ยังเป็นสื่อกลางที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนด้านนายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลต้องรองรับผู้ป่วยนอกเพิ่มจากวันละ 2,200 คน เป็น 3,000 คน ในขณะที่ปริมาณผู้ป่วยในที่มากขึ้น เช่นบางหอผู้ป่วยในสามารถดูแลผู้ป่วยได้ 40 เตียงต่อวัน แต่กลับต้องดูแลผู้ป่วยมากถึง 70 เตียงต่อวัน ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนัก โรงพยาบาลจึงต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาครบถ้วนโดยไม่ต้องเดินทางต่อเข้ากรุงเทพฯ ซึ่งการที่ทีทีบีเปิดช่องทางการบริจาคผ่านโครงการนี้ จะช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโรงพยาบาลได้ง่ายขึ้นและตรงจุดส่วนพันธมิตรภาคเอกชน ดร.ศิริพร วณิชธนานันต์ ผู้บริหาร กลุ่มบริษัท เอ็มเพอร์เรอร์ ออโต้ ที่เข้าร่วมโครงการ เห็นว่าเป็นโอกาสดีในการทำกิจกรรม CSR ที่สร้างคุณค่าร่วมกับสังคม ซึ่งบริษัทฯ จะนำมาผสานกับการจัด Outing เพื่อให้พนักงานได้ทั้งความสนุกและการมีส่วนร่วมในการทำบุญ เบื้องต้นได้ตั้ง QR Code เพื่อร่วมบริจาคให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร และเชื่อว่าหากภาคเอกชนร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง พลังแห่งการแบ่งปันนี้จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนได้เพราะพลังแห่งการให้ เป็นวัฏจักรที่ไม่มีวันสิ้นสุด ทีทีบีขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “Circle of boon วัฏจักรพลังแห่งการแบ่งปัน” ในแบบที่ทุกบาทของคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยได้จริงและยั่งยืน ผ่านการบริจาคง่าย ๆ ใน 5 ขั้นตอน 1) เข้าสู่เว็บไซต์โครงการ Circle of boon บน “ปันบุญ โดย ทีทีบี” 2) เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการสนับสนุน 3) เข้าดูรายละเอียดโรงพยาบาลและเลือกโครงการที่ต้องการสนับสนุน 4.) เลือกช่องทางการบริจาคพร้อมระบุจำนวนเงินและข้อมูลส่วนตัว 5) สแกนหรือบันทึกรูป QR Code เพื่อบริจาคผ่าน Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้ (สำหรับลูกค้าทีทีบี สามารถกดบริจาคผ่านแอป ttb touch ได้เลย) และรับใบยืนยันการบริจาคทางอีเมล (ข้อมูลลดหย่อนภาษีจะถูกส่งให้สรรพากรทาง e-Donation โดยอัตโนมัติ) เปิดรับบริจาคถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเพื่อขยายพลังการให้ไปยังโรงพยาบาลท้องถิ่น สามารถเข้าบริจาคได้ที่ www.punboon.org/circleofboonสำหรับลูกค้าธุรกิจที่สนใจริเริ่มโครงการระดมเงินบริจาคเพื่อโรงพยาบาลท้องถิ่น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจของท่าน หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต โทร. 0 2643 7000 วันจันทร์ ถึง วันเสาร์ 08:00 – 20:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร