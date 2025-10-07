อย.บุกจับร้านซูเปอร์มาเก็ตจีนกลางกรุง ยึดสินค้าเถื่อนคาร้านจำนวนมาก

นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นพ.วิทิต สฤษฏีชัยกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประสานงานร่วมกับ บก.ปคบ. และ กรมศุลกากร นำกำลังเข้าตรวจสอบร้านซูเปอร์มาเก็ตจำนวน 2 ร้าน คือ ร้านหงฉี ตั้งอยู่ที่โครงการเดอะโซน ทาวน์อินทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร และร้าน โตโต พรีเมียมสโตร์ บริเวณแยก อสมท. ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
จากการตรวจสอบทั้ง 2 ร้านค้า พบว่ามีการจัดจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายหลายรายการ เช่น เครื่องปรุงรส อาหารสำเร็จรูป ยารักษาโรค เครื่องสำอาง เป็นต้น ลักษณะกายภาพภายนอกทั้งหมดเป็นสินค้าที่มีอักษรภาษาจีน มีเพียงบางส่วนที่ติดฉลากภาษาไทยกำกับไว้ เจ้าหน้าที่จึงทำการอายัดสินค้าทั้งหมดเพื่อนำไปตรวจสอบต่อไป
นายวรโชติ สุคนธ์ขจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า การเข้าจับกุมร้านซูเปอร์มาเก็ตจีนทั้ง 2 ร้านในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก มีประชาชนร้องเรียนเข้ามาว่า ร้านค้าดังกล่าวมีการจัดจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย ไม่มีฉลากภาษาไทย จึงของให้หน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบ เพราะเกรงว่าหากมีประชาชนซื้อไปใช้แล้วจะเกิดอันตรายกับร่างกาย โดยสินค้าที่ยึดได้ในครั้งนี้ เบื้องต้นพบว่ามีความผิด ตาม พ.ร.บ.อาหาร, พ.ร.บ.ยา, พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ พ.ร.บ.เครื่องสำอาง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งเรื่องให้ บก.ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขณะที่ ภญ.สุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย. ) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาจากการตรวจสอบสินค้าที่อายัดจากร้านลักษณะดังกล่าง และนำไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ห้องแล็บ) พบว่า บางรายการมีสารเคมีอันตรายปนเปื้อนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น วัตถุกันเสีย สีผสมอาหาร และวัตถุเจือปนที่ไม่อนุญาตให้ใส่ในอาหาร หากผู้บริโภคได้รับสารเหล่านี่เข้าสู่ร่างกาย จะมีความเสี่ยงด้านสุขภาพในอนาคต
ดังนั้นจึงฝากไปยังประชาชน หากพบเจอร้านค้าทุกประเภทขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมาย สามารถแจ้งมายังสายด่วน 1556 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ อีกทั้งเรื่องนี้ยังเป็นนโยบาบสำคัญของรัฐบาลที่จะเดินหน้าปราบปรามร้านที่ค้าเถื่อนในทุกประเภทให้หมดไป