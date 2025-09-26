“สุรศักดิ์” เข้าศักการะสิ่งศักดิ์ประจำกระทรวง อว.พร้อมเตรียมประกาศนโยบาย Quick Win ที่เห็นผลได้จริง เดินหน้ายกระดับการศึกษา-คนให้ก้าวทันโลก

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.68 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เดินทางเข้ากระทรวง อว. ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง และสำนักงานปลัดกระทรวง อว. (อาคารโยธีและอาคารศรีอยุธยา) เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะเริ่มปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ รองปลัดกระทรวง อว. ดร.วันนี นนท์ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวง อว. พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อว. ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดี
จากนั้น นายสุรศักดิ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รมว.อว. ครั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำชัดให้ตนและคณะรัฐมนตรีชุดนี้ทำงานอย่างเต็มกำลัง พร้อมกำหนดปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยมีแนวทางหลักในการพัฒนากระทรวง อว. ได้แก่ การยกระดับการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวทันโลก การนำเทคโนโลยีมาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การใช้ผลงานวิจัยเป็นกลไกเร่งด่วนในการรองรับและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ทั้งนี้ จะมีการประกาศนโยบาย Quick Win ที่เห็นผลได้จริง ควบคู่กับการต่อยอดนโยบายเดิมที่มีพื้นฐานแข็งแรงอยู่แล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเร็วๆ นี้