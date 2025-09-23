กรมการท่องเที่ยวเร่งแผนพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานคุณภาพ

กรมการท่องเที่ยวดำเนินการจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวได้ตามสถานการณ์และบริบทด้านการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป และตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่า การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการและการรักษามาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม "อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชั้นนำของโลก" รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวกล่าว
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ
1. สำรวจข้อมูลการขาดแคลนแรงงาน ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4 สาขา ได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสปา ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และธุรกิจขนส่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2. จัดทำสมรรถนะที่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในแต่ละตำแหน่งงาน ใน 4 สาขา พึงมีในการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต และความต้องการของอุตสาหกรรม
3. จัดทำแนวทางการพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวใน 4 สาขา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต และความต้องการของอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการ
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เน้นย้ำว่า "การพัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้ตามสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน แนวโน้มการท่องเที่ยวในอนาคต และตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรมการท่องเที่ยว ซึ่ง "เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงและยั่งยืนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล" กรมการท่องเที่ยวคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริการและการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลก เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรักษาสถานะเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชั้นนำของโลกอย่างยั่งยืน