CPF ส่งต่อ 'พลังแห่งการให้’ ร่วมซ่อมแซมอาคาร รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าสานต่อพันธกิจเคียงข้างสังคมไทย ส่งมอบเงินสนับสนุนจำนวน 244,412 บาท เพื่อสมทบทุนซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ โดยเงินจำนวนนี้มาจากการจัดกิจกรรม “ทุกการซื้อ คือพลังแห่งการให้” ที่เชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมอุดหนุนสินค้าคุณภาพในราคาพิเศษ เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปช่วยเหลือสังคม โดยมี นายเอกอนันต์ ศรีอินทร์ นายอำเภอพนมดงรัก และ พญ.วรวรรณ กอปรกิจงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรักฯ เป็นผู้แทนรับมอบ

นายอำเภอพนมดงรัก กล่าวว่า การสนับสนุนจากซีพีเอฟมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพี่น้องชาวอำเภอพนมดงรัก เพราะโรงพยาบาลพนมดงรักคือที่พึ่งหลักของประชาชนในยามเจ็บป่วย การที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือกัน แสดงถึงความห่วงใยที่มีต่อโรงพยาบาลและคนในพื้นที่ ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพในการดูแลรักษาได้ดียิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาช่วยเหลือ เนื่องจากงบประมาณของภาครัฐเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ การได้รับแรงสนับสนุนเช่นนี้จึงมีความหมายอย่างมากต่อชุมชนของเรา

"อาคารที่พักเจ้าหน้าที่และอาคารบริการบางส่วนได้รับความเสียหาย หากได้รับการซ่อมแซมก็จะสามารถกลับมาให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มศักยภาพและส่งผลต่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโดยตรง ดิฉันขอขอบคุณ CPF ที่เล็งเห็นความสำคัญของโรงพยาบาล และเข้ามาช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวพนมดงรักอย่างมาก" ผู้อำนวยการ รพ.พนมดงรักฯ กล่าว

ซีพีเอฟ ยืนหยัดเคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์ ตามหลักปรัชญา “3 ประโยชน์” ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร การจัดกิจกรรม “ทุกการซื้อ คือพลังแห่งการให้” ในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูโรงพยาบาลพนมดงรักฯ ให้กลับมาให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง












