รักษาการเจ้าอาวาสฯ เผยวัดพระบาทน้ำพุเหลือเงิน 10 ล. ซ้ำมีแต่โทรทวงคืน

พระครูสุวัฒน์กิตติสาร เจ้าอาวาสวัดสระมะเกลือ เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด เปิดเผยว่า เจ้าคณะจังหวัดให้ตนเป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ไปก่อน ซึ่งเป็นรักษาการโดยตำแหน่ง เพราะเป็นเจ้าคณะตำบลเขาสามยอด จนกว่าจะมีบุคคลที่สมควรเข้ามารับตำแหน่งเจ้าอาวาส
ทั้งนี้ จะเข้ามาดูแลทุกเรื่องที่อยู่ในวัด ทั้งเรื่องการเงิน การดูแลผู้ป่วย เพื่อดำเนินการฟื้นฟูวัดให้ดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเงินที่ต้องแก้ไข เพราะบัญชีของวัดทั้ง 8 บัญชี มีเงินรวมกันประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งแต่ละเดือน ทางวัดพระบาทน้ำพุมีค่าใช้จ่ายเดือนละ 3 ล้านบาท ซึ่งจะพยายามควบคุมการใช้จ่ายเงินให้รัดกุมกว่านี้ และจากการสอบถามคนที่ดูแลเรื่องการรับบริจาค ตั้งแต่เกิดกระแสข่าว แทบไม่มีคนมาบริจาค ตรงกันข้าม มีแต่คนโทรมาขอเรียกรับเงินบริจาคคืน
ส่วนการเข้ามาดูแลเรื่องต่างๆ ภายในวัดพระบาทน้ำพุนั้น ยืนยันว่า ไม่ใช่อุปสรรคอย่างแน่นอน เพราะค่อนข้างคุ้นเคยกับพระลูกวัด เจ้าหน้าที่วัด รวมไปถึงผู้ป่วยทุกคนที่อยู่ภายในวัด
