สธ.คว้า 7 รางวัลเลิศรัฐปี 2568 เผย FDH ได้ระดับดีเด่น สาขาบริการภาครัฐ ส่วนรางวัล PMQA ได้หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำทีมบุคลากรรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2568 จากสำนักงาน ก.พ.ร. รวม 3 สาขา จำนวน 7 รางวัล เผย 2 รางวัลสำคัญ สาขาบริการภาครัฐ ระบบ Financial Data Hub ได้รับรางวัลดีเด่น ช่วยยกระดับคุณภาพบริการประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้การดูแลความปลอดภัยของข้อมูลตามกฎหมาย และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ได้รับรางวัลหมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันนี้ (12 กันยายน 2568) ที่ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังนำทีมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2568 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ว่า วันนี้ได้นำทีมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2568 โดย 2 ผลงานสำคัญคือ สาขาบริการภาครัฐ เรื่องการยกระดับการบริหารการเงินการคลังสุขภาพด้วยศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน (Financial Data Hub :FDH) กระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัลระดับดีเด่นประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ซึ่ง FDH เป็นระบบที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านสุขภาพของประเทศด้วยระบบข้อมูลดิจิทัลที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินการคลังด้านสุขภาพ ก่อนที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยบูรณาการข้อมูลอย่างเป็นระบบกับหน่วยงานภาครัฐผ่าน API โดยใช้มาตรฐานข้อมูลเดียวกัน ภายใต้กรอบกฎหมายสำคัญ ได้แก่ พ.ร.บ.การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อคุ้มครองข้อมูลประชาชนอย่างรัดกุม จนได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของระบบดิจิทัลด้านสุขภาพ
นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า ระบบ FDH ข่วยให้กระทรวงสาธารณสุขก้าวสู่การเป็น Data Driven Organization ที่ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งการได้รับรางวัลเลิศรัฐในครั้งนี้สะท้อนถึงความสำเร็จของการทำงานแบบบูรณาการข้ามหน่วยงาน ที่มุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน และเป็นก้าวสำคัญสู่การสร้างระบบสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Health System) ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างยั่งยืน ส่วนรางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขที่มีมากถึง 61 สาขาวิชาชีพ กระจายอยู่ทั่วประเทศ รวม 347,136 คน
ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2568 รวมทั้งหมด 3 สาขา จำนวน 7 รางวัล ดังนี้ 1.สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นรางวัลหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัลในหมวดที่ 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 2.สาขาบริการภาครัฐ เป็นรางวัลหน่วยงานของรัฐที่มีผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รางวัลระดับดีเด่น ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จากผลงานการยกระดับการบริหารการเงินการคลังสุขภาพด้วยศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน (Financial Data Hub) กระทรวงสาธารณสุข, โรงพยาบาลตรัง รางวัลระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ จากผลงานนัวตกรรมตรังโมเดล : การพัฒนาแนวทางฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหินปูนในหูชั้นในหลุดแบบองค์รวมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า, โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี รางวัลระดับดี ประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ จากผลงานกระต่ายหมายจันทร์ บันไดสู่ฝัน ศูนย์มะเร็งครงวงจร,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รางวัลระดับดี ประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ จากผลงาน SISAKET SMART FDA และโรงพยาบาลอำนาจเจริญ รางวัลระดับดี ประเภทขับเคลื่อนเห็นผล จากผลงานสถานชีวาภิบาลบ้านพรแดนสรวง : 20 ปี การสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม ในการดูแลผู้สูงอายุด้อยโอกาสระยะยาวในชุมชน และ 3.สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรางวัลระดับดี ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จากผลงาน อสม.สู้เบาหวาน บริการถึงบ้าน