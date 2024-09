โรงพยาบาลเวชธานีจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรี สร้างความตระหนักรู้และป้องกันภัยเงียบในผู้หญิง

มะเร็งเต้านมเป็นหนึ่งในภัยเงียบที่ยังคงคุกคามสุขภาพของผู้หญิงทั่วโลก และพบมากที่สุดในผู้หญิงไทย จากข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขในปี 2565 พบว่ามีผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมมากถึง 38,559 ราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และยังพบได้ในกลุ่มอายุ 50-59 ปี 40-49 ปีตามลำดับ โดยข้อมูลนี้สะท้อนถึงความจำเป็นในการตระหนักรู้และการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างสม่ำเสมอ เพราะการพบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเวชธานี กล่าวว่า ถึงแม้สถิติการเกิดผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจะเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี แต่ความโชคดีคือปัจจุบันมีเทคโนโลยีการตรวจคัดกรองที่ทันสมัยและแม่นยำ ทำให้สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งเป็นระยะที่รักษาได้ง่ายและมีโอกาสหายขาดสูงและด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรก โรงพยาบาลเวชธานี จึงได้จัดกิจกรรม Vejthani for all...Opal for her ขึ้น โดยมีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรีสำหรับผู้หญิงจำนวน 30 ท่าน ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ที่ชั้น G โรงพยาบาลเวชธานี“กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง และเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างสม่ำเสมอ เราหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้ผู้หญิงตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคและรักษาสุขภาพเต้านมให้แข็งแรงอยู่เสมอ”ทั้งนี้ โรงพยาบาลเวชธานียังได้ร่วมงานกับ คุณโอปอล สุชาตา ช่วงศรี Miss Universe Thailand 2024 และเจ้าของโครงการ Opal for her ซึ่งเป็นผู้ที่มุ่งมั่นในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงไทยดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะแรก “โอปอลเชื่อว่าการที่ผู้หญิงทุกคนรู้ถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จะช่วยป้องกันการสูญเสีย และเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคนี้ได้ตั้งแต่เริ่มต้น” คุณโอปอลกล่าวการตรวจคัดกรองในครั้งนี้จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น แมมโมแกรมดิจิตอล 3 มิติ และ การทำอัลตราซาวนด์ ซึ่งมีความแม่นยำในการตรวจพบก้อนเนื้อหรือสิ่งผิดปกติในเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังจะได้รับคำแนะนำจากทีมแพทย์เฉพาะทางในการดูแลสุขภาพเต้านมและการตรวจคัดกรองด้วยตนเอง นำทีมโดย พญ.รับพร สุขพานิช ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งเต้านมที่กล่าวถึง “การป้องกันเริ่มที่การตรวจ" และ "การผ่าตัดเต้านมเพื่อการรักษาที่แม่นยำ” ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองเป็นประจำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น แมมโมแกรมดิจิตอล 3 มิติ ที่มีความแม่นยำสูงในการตรวจพบก้อนเนื้อเล็ก ๆ ที่วิธีการทั่วไปอาจไม่สามารถตรวจพบได้ อีกทั้งยังได้กล่าวถึง เทคนิคการผ่าตัดที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการกลับมาเป็นซ้ำ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการรักษาจากการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่การรักษาที่ทันสมัย ซึ่ง นพ.อภิชาติ จันทรัตน์ อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยา จะอธิบายถึง “นวัตกรรมการรักษามะเร็งเต้านม ทางเลือกใหม่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” โดยการใช้ ยาแบบเฉพาะเจาะจง (Targeted Therapy) จะเป็นการรักษาที่มุ่งเน้นที่เซลล์มะเร็งโดยไม่ทำลายเซลล์ปกติ อีกทั้งยังมีการใช้ ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) ที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยให้สามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการใช้ การบำบัดแบบฮอร์โมน (Hormone Therapy) ซึ่งช่วยลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำในผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน การรักษาเหล่านี้เป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และลดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาแบบดั้งเดิมโดยหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาแล้ว การฟื้นฟูร่างกายก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม นพ.ธนวัฒน์ เพชรรัชตะชาติ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้กล่าวถึง “นวัตกรรม Lymphatouch เป็นการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัด ลดภาวะแทรกซ้อนต่อมน้ำเหลืองอุดตัน” โดยเน้นถึง เทคโนโลยี Lymphatouch ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดการอุดตันของต่อมน้ำเหลืองและฟื้นฟูการไหลเวียนของน้ำเหลืองให้กลับมาเป็นปกติหลังการผ่าตัด ช่วยลดอาการบวมและความไม่สบายตัวของผู้ป่วย รวมทั้งยังลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการฟื้นฟูร่างกายผ่านการออกกำลังกายแบบเฉพาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมพญ.รับพร สุขพานิช ยังได้แนะนำวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองว่า “ผู้หญิงทุกคนสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ง่าย ๆ ที่บ้าน การตรวจเบื้องต้นนี้สามารถช่วยให้เราสังเกตเห็นความผิดปกติได้เร็วขึ้น โดยควรตรวจในช่วงหลังจากหมดประจำเดือน”สำหรับขั้นตอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง1. การสังเกตหน้ากระจก ให้ยืนหน้ากระจกโดยเปลือยท่อนบน แล้วสังเกตความผิดปกติของเต้านม เช่น ขนาดที่ไม่เท่ากัน รูปร่างของเต้านม หรือรอยบุ๋มที่ผิดปกติ2. การคลำเต้านม: ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง คลำเบา ๆ แล้วค่อย ๆ กดแรงขึ้น เพื่อตรวจหาก้อนเนื้อผิดปกติ ควรทำทั้งในท่ายืนและท่านอนเพื่อความละเอียด“การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการลดความเครียด เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมได้ เราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้คนไทยลดอัตราการป่วยจากโรคมะเร็งเต้านมและมีความสุขกับการใช้ชีวิตโดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย พร้อมทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคน มุ่งมั่นที่จะทำงานแบบไร้รอยต่อ เพื่อสร้างสรรค์อนาคตแห่งการดูแลสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น และมอบรอยยิ้ม ความสุขให้กับผู้ป่วยทุกคน ด้วยความห่วงใยจาก โรงพยาบาลเวชธานี” ดร.นพ.ตุลวรรธน์ กล่าวปิดท้าย