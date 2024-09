ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฯ ชี้ 10 สัญญานเตือน โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเช็คก่อน รู้ก่อนรักษาหายทันเตรียมจัดงาน เนื่องใน “วันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก”

ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย ชี้ 10 สัญญานเตือน “โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง” ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรคร้ายแรงอันดับหนึ่งในบรรดาโรคมะเร็งทางระบบโลหิตวิทยา โดยในประเทศไทยมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปีสามารถพบได้ทุกช่วงอายุ เป็นมะเร็ง 1 ใน 7 ของมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย เตือนเช็คร่างกายตนเอง รู้ก่อนสามารถรักษาหายได้ พร้อมร่วมรณรงค์เตรียมจัดงานให้ความรู้ เนื่องใน “วันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก” ซึ่งตรงกับวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี เสวนา "ปาฏิหาริย์ เปลี่ยนมะเร็ง ให้เป็นสุข : Miracle is all around X" The X Fighters : รวมพล..คนสู้โรค” ให้ความรู้ด้านนวัตกรรมการรักษาแก่ผู้ป่วย รวมถึงส่งต่อกำลังใจผ่านกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์การต่อสู้กับโรคจนหายขาดโดยอดีตผู้ป่วย ปีนี้ทางชมรมได้กำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 3 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายศ.นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่พบได้บ่อยติดอันดับ 1 ใน 7 ของโรคมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย ปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยใหม่ที่ได้รับการวินิจฉับว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองปีละกว่า 6000 ราย หรือเทียบเท่ากับ 16 รายต่อวันโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดหลัก คือ Non-Hodgkin Lymphoma (NHL) เเละ Hodgkin Lymphoma (HL) ในคนไทย NHL เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อย และสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทย่อย คือ ชนิดค่อยเป็นค่อยไป (Indolent) และ ชนิดรุนแรง (Aggressive) โดยชนิดที่พบมากที่สุด คือ DLBCL คิดเป็นสัดส่วน 58% ของมะเร็งต่อมเหลืองในประเทศไทย2 อย่างไรก็ตาม โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งที่มีโอกาสหายขาดได้ โดยหากพบในระยะที่ 1 โอกาสหายขาดประมาณ 70-90% กรณีพบในระยะที่ 2-4 โอกาสหายขาดอยู่ที่ 60%ดังนั้นเพื่อการตระหนักถึงตัวโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจึงควรสังเกตอาการของตนเองในระยะเริ่มแรก ส่วนใหญ่จะมี 10 สัญญานเตือน 1. พบก้อนที่บริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น คอ รักแร้ ขาหนีบ หรือเต้านม โดยที่ก้อนเหล่านั้นมักจะไม่มีอาการเจ็บ ซึ่งต่างจากการติดเชื้อที่มักจะมีอาการเจ็บที่ก้อน 2. มีไข้ หนาวสั่น 3. เหงื่อออกมากเวลากลางคืน 4. เบื่ออาหาร น้ำหนักลด 5. อ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุ 6. ไอเรื้อรัง 7. หายใจไม่สะดวก 8. ต่อมทอนซิลโต 9. มีอาการคันทั่วร่างกาย 10. ปวดศีรษะ (มักพบในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในระบบประสาท)อย่างไรก็ตาม สัญญาณเตือน ข้างต้นเป็นเพียงจุดสังเกตง่าย ๆ ที่สามารถเช็คร่างกายได้ด้วยตัวเอง แต่อย่างไรก็ดี การคลำได้ก้อนในร่างกายอาจไม่ใช่มะเร็งเสมอไป โดยอาจเป็นเรื่องของการอักเสบจากการติดเชื้อ หรือเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้าย สามารถผ่าตัดให้หายได้ หรือในกรณีที่ก้อนนั้นเป็นเซลล์มะเร็งก็ตามที การตรวจพบสัญญาณของโรคในระยะเริ่มต้นก็มีโอกาสรักษาให้หายได้เช่นกันปัจจุบันมีการรักษาที่หลากหลาย โดยการรักษามาตรฐานสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่ และเป็นชนิด Aggressive คือ การให้ chemotherapy ร่วมกับ Targeted therapy กลุ่ม monoclonal antibody โดยพบว่าประมาณ 60% ของผู้ป่วยตอบสนองต่อการรักษา อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมียา antibody-drug conjugate ซึ่งเป็น targeted therapy กลุ่มใหม่ ที่ให้ผลลัพธ์การรักษาที่ดีขึ้นกว่าการรักษามาตรฐาน โดยมีอัตราการอยู่รอดโดยโรคสงบ (Progression-free survival) สูงขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลปัจจุบันที่ 3 ปียังไม่มีความแตกต่างของอัตราการรอดชีวิตในผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาขนานแรก แนวทางการรักษามาตรฐานขั้นถัดไป คือ การทำ stem cell transplantation อย่างไรก็ตามการรักษาวิธีนี้เหมาะกับผู้ป่วยที่ร่างกายมีความพร้อม และอายุไม่เกินกว่า 65 ปี เนื่องจากมีการใช้ยาเคมีบำบัดในขนาดสูงร่วมด้วยปัจจุบันมีทางเลือกของนวัตกรรมการรักษาที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาด้วยการทำ stem cell transplantation ได้แก่ การรักษาด้วยเซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด (CAR-T Cell) หรือ Targeted therapy กลุ่ม Bi-specific antibody หรือ กลุ่ม Antibody-drug conjugate ร่วมกับ Chemotherapy ซึ่งให้ผลการรักษาดีในระดับที่น่าพอใจแม้ว่าขณะนี้สาเหตุการเกิดโรคหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน แต่พบมีความสัมพันธ์กับหลายภาวะ ได้แก่ การติดเชื้อ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori, การติดเชื้อ ไวรัสอีบีวี (EBV) , ภาวะพร่องภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยพบว่าผู้ป่วย HIV มีอุบัติการณ์ของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพิ่มขึ้น, โรคแพ้ภูมิตนเอง (Autoimmune disease) เช่น SLE , การสัมผัสสารเคมี เช่น สารกำจัดศัตรูพืช ดังนั้น การหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรง และรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอหมั่นสังเกตตัวเอง ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี หากเจ็บป่วยให้รีบไปรักษา จึงมีบทบาทสำคัญในการพบโรคในระยะเริ่มต้น และผลลัพธ์การรักษาศ.นพ.ธานินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองปัจจุบันถือว่าเป็นโรคมะเร็งที่สามารถพบได้บ่อย และพบเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี อย่างไรก็ตามเป็นโรคที่ตอบสนองกับการรักษาได้ดี และมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ ทำให้ทั่วโลกให้ความสำคัญ และตื่นตัวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นอย่างมาก จึงยกให้วันที่ 15 กันยายน ของทุกปี ตรงกับ "วันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก" ในปีนี้ "ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย" จัดงานเสวนา "ปาฏิหาริย์ เปลี่ยนมะเร็ง ให้เป็นสุข : Miracle is all around X" ครั้งที่ 10 ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 12.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 3 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเจาะลึกถึงนวัตกรรมใหม่การรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ถาม-ตอบ กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในปัจจุบัน มาจุดพลังใจไปกับอดีตผู้ป่วย “The X Fighters : คนสู้โรค” ที่หายจากโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง แรงบันดาลใจไม่สิ้นสุด “The X Team” โดย ชมรมผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย Miracle X Art Toys จากศิลปินชื่อดัง พร้อมกับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง และ Miracle X Encourage โดย วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร พร้อมกิจกรรม X Auction สุดพิเศษ!!MIRACLE X Art Toys Collabs by เหล่าศิลปิน Art Toys ชื่อดัง และ วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร ราคา 999 บาท สงวนสิทธิ์จำหน่ายภายในงานวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน เท่านั้น!! (รายได้ทั้งหมดมอบให้กับชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ผู้ดูแล และประชาชนทั่วไป สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้...ฟรี!! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมงาน ติดต่อสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2567Line Official : @ThaiLymphoma อีเมลล์ ThaiLymphoma@gmail.com และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ThaiLymphoma TikTok : @ThaiLymphoma #MiracleXWin #MiracleX #ThaiLymphoma #WLAD2024